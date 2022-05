El campo de Santa Fe le llevó una batería de planteos al gobernador Omar Perotti

SANTA FE.- El gobernador santafecino, Omar Perotti, recibió a la Mesa de Enlace provincial, que integran la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe), la Sociedad Rural de Santa Fe, Federación Agraria (FAA) y Coninagro. Acordaron una agenda continua para seguir trabajando juntos en temas referidos a la producción, según se señaló oficialmente.

Desde la provincia señalaron que fue una reunión positiva, ya que se pudo escuchar al productor. En este sentido, la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, sostuvo: “Las entidades plantearon cuestiones puntuales y nosotros, desde la provincia, comentamos las herramientas que tenemos vigentes en determinadas problemáticas”.

Por otra parte, se destacó la presencia de Perotti, ya que es la primera vez que recibió a todas las entidades provinciales. “Contó en primera persona cuál ha sido el trabajo que venimos llevando adelante en cuanto a distintas políticas productivas, que apuntan a acompañar al sector”, señaló Carrizo.

Desde el sector del campo se mostraron satisfechos, ya que pudieron presentarle al gobernador la problemática que tiene el sector y los productores santafecinos. “Seguimos pidiendo lo mismo, que es la defensa del productor para seguir avanzando hacia una Santa Fe más grande para todos”, comentó Ricardo Firpo, dirigente de la Sociedad Rural Argentina.

Por su parte, la presidenta de Carsfe, Sara Gardiol, señaló: “Es importante siempre tener reuniones con las autoridades porque se empieza a generar un vínculo y entienden nuestras necesidades”.

Marcelo Bianchi, de Federación Agraria, también participó del encuentro y resaltó: “Pudimos abordar todos los temas que necesita el sector, empezando por seguridad”.

Mantuvimos un encuentro junto a @costamagnadaniel, @carrizome, y @fmedina278, con diversos integrantes de los sectores agropecuarios de nuestra provincia. Seguimos construyendo el corazón productivo de la Argentina. pic.twitter.com/vjbDTabvfl — Omar Perotti (@omarperotti) May 4, 2022

Durante el encuentro, que se desarrolló este martes por la tarde, se abordaron temas vinculados con la producción e infraestructura, logística, transporte, seguridad y conectividad rural, entre otros temas de articulación y de trabajo conjunto.

La reunión se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, de esta capital, y Perotti estuvo acompañado por el ministro de Producción, Daniel Costamagna, y la secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo. En representación de Carsfe estuvieron Norma Bessone, Ignacio Mántaras y Sara Gardiol; por Coninagro, Lucas Magnano; por la Sociedad Rural Argentina, Ricardo Firpo y Guillermo Cullen; y en representación de la Federación Agraria Argentina, Marcelo Bianchi, Gilda Coria y Omar Barcheta.

Encuentro

Marcelo Bianchi (FAA) expresó ante la prensa: “Pudimos abordar todos los temas que necesita el sector, empezando por seguridad. Nos vamos satisfechos, con muchos pedidos que le dejamos al gobernador”, añadió.

Consultado por LA NACION, Ignacio Mántaras (Sociedad Rural de Santa Fe) valoró el encuentro. “Lamentablemente, se perdió mucho tiempo. La última vez que nos convocaron fue en junio de 2020 por el caso Vicentin. El año pasado pedimos audiencias para conversar por el tema carne y luego por la sequía, pero no nos convocaron. Recién ahora nos llaman a una reunión. Creo, sinceramente, que se perdió tiempo. Nosotros entendemos que las entidades del sector agropecuario tenemos una visión diferente, pero dinámica y constructiva sobre muchos temas que aún no están resueltos desde el gobierno hacia la producción. Tenemos, además, una serie de propuestas de gestión que no hemos podido aportar”, explicó el dirigente ruralista.