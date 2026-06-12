Salió a la venta la láctea SanCor y se fijó una millonaria oferta base

La Justicia santafesina puso en marcha formalmente la venta de los activos de la cooperativa láctea SanCor y fijó una base de US$52,1 millones para una oferta por el conjunto de las plantas industriales y las marcas de la cooperativa, que fue declarada en quiebra en abril pasado. El proceso, mediante una licitación, incluirá seis plantas ubicadas en Santa Fe y Córdoba y un lote separado con las marcas y otros activos intangibles.

La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, a cargo del proceso de la quiebra. Según dispuso, las plantas industriales fueron valuadas en US$27,4 millones, mientras que las marcas y activos intangibles fueron tasados en US$24,7 millones.

La planta de Devoto quedó valuada en US$7 millones; Gálvez, en US$5,5 millones; La Carlota y Balnearia, en US$5 millones cada una; San Guillermo, en US$2,5 millones; y Sunchales, en US$2,4 millones. Esta última sufrió una reducción del 20% con respecto de la valuación original [US$3 millones] luego del incendio registrado el pasado 7 de junio. La decisión se tomó tras verificarse el nivel de afectación en el establecimiento.

Según la resolución, la venta se realizará mediante una licitación pública organizada en siete lotes: seis correspondientes a las unidades productivas y uno integrado por las marcas de la compañía. Los interesados podrán presentar ofertas por plantas individuales, por combinaciones de activos o por la totalidad del paquete.

El magistrado sostuvo que la modalidad elegida apunta a preservar el valor de la empresa y las fuentes de trabajo. En ese sentido, indicó que corresponde avanzar con “la venta de la empresa como unidad o de los conjuntos de bienes que integran cada establecimiento”, por tratarse de la alternativa “más apta para preservar el valor de los activos tangibles e intangibles y tutelar las fuentes de trabajo”.

“La mayor oferta económica no genera, por sí sola, derecho a la adjudicación”, señaló la resolución del juez

La adjudicación no dependerá únicamente del precio ofrecido. El pliego establece que también se evaluarán la continuidad de la actividad, el mantenimiento de puestos de trabajo y los antecedentes de los oferentes. “La mayor oferta económica no genera, por sí sola, derecho a la adjudicación”, señaló la resolución.

Para participar, los interesados deberán comprar un pliego valuado en US$10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% de la oferta.

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