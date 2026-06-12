El jugador de Newell’s Saúl Salcedo protagonizó un trágico accidente en la ruta: murió una persona y hay tres heridos

El futbolista de Newell’s Saúl Salcedo sufrió este viernes un trágico accidente mientras viajaba desde Santa Fe hasta Paraguay. El jugador, de 28 años, viajaba junto a su familia en su camioneta cuando chocó contra un vehículo. El conductor murió en el lugar y los demás ocupantes debieron ser hospitalizados.

El incidente ocurrió cerca de las 8.30, mientras Salcedo se trasladaba por la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 1034, en la zona de Margarita Belén, Chaco.

Salcedo se dirigía a Paraguay para incorporarse a préstamo a Libertad Instagram

Newell’s reveló a través de un comunicado que el jugador se dirigía hacia Paraguay para formalizar su incorporación a un nuevo club, Libertad. Viajaba desde Rosario hasta Asunción en una mañana lluviosa.

“El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. El futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución”, indicó la institución en un comunicado.

Falleció una persona

Y detalló que Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular. En tanto, el medio local UNO indicó que el deportista estaba junto a su pareja, su madre y su hija de apenas 15 días.

Fue en ese kilómetro que el futbolista impactó contra un auto Citroen C4, donde viajaba un hombre de 51 años que era oriundo de La Leonesa y jubilado del Ministerio de Educación provincial, informó El Diario de Chaco.

El comunicado de Newell's

Tras el impacto, el conductor del Citroen falleció. En tanto, los integrantes de la camioneta fueron asistidos y trasladados a un centro de salud en Resistencia.

Por el momento, se sabe que Salcedo sufrió una fractura de tibia y peroné y que deberá ser operado, según el medio local UNO.

En tanto, su madre y su pareja sufrieron heridas leves. La bebé resultó ilesa.

El vehículo destrozado tras el incidente

Las imágenes mostraron al vehículo completamente abollado en su costado izquierdo, con puertas y ventanas rotas y juntas.

“El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”, consignó Newell’s.

Tras el accidente, la operación de préstamo a Libertad quedó en stand by, dado que el futbolista se dirigía a Paraguay para firmar el contrato.