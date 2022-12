El campo le pidió al secretario de Agricultura aliviar la carga impositiva por la sequía

escuchar

ROSARIO.- La Mesa de Enlace le pidió al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, medidas para asistir de forma “urgente” a los productores afectados por la sequía. Plantearon, entre otros puntos, aliviar la carga impositiva. Los dirigentes le aclararon al funcionario, no obstante, que no quieren más “promesas” o “títulos” que no después “no se cumplan”.

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni; el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y Raúl Etchebehere, vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se reunieron con el funcionario en la sede de la Casa de Gobierno de Santa Fe en esta ciudad. También participaron del encuentro los ministros del agro de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa y Entre Ríos.

“Hicimos mucho hincapié en que no queremos más títulos de que llega una nueva resolución o que van a dar créditos a tasa subsidiada y que después ninguna de esas promesas se cumplan, sino que rápidamente el Estado debe diseñar las políticas para asistir en un momento tan crucial como el que está viviendo el sector agropecuario; no deben ser promesas ni títulos. Deben ser ejecuciones para que los productores puedan salir de esta situación en un corto plazo porque el clima y el tiempo que tienen los productores ya no da para más. Hay que tomarlo con mucha seriedad y, en consecuencia, que actúen quienes les corresponde”, dijo luego de la reunión Achetoni.

Chemes, en tanto, indicó que la reunión giró alrededor de tres cuestiones que pidieron que se resuelvan de forma “urgente”. En primer lugar, “morigerar la carga impositiva. Se solicitó que se gestione ante la AFIP para que toda la carga tributaria que juega “negativamente” en el bolsillo del productor “se prorrogue, se lleve para adelante o se suspenda”.

También reclamaron “la suspensión de los anticipos de Ganancias”. Expresó: “No va a haber [Ganancias]; por el contrario va a haber grandes pérdidas”.

Además, pidieron “ver los mecanismos de financiación a poner en práctica para poder financiar la continuidad productiva porque, cuando se termine la sequía, el productor no va a tener capital de producción”.

“Quisimos manifestar la necesidad de agilizar cuanto antes las declaraciones juradas locales, provinciales y nacionales [por la emergencia] de manera tal de poder implementar ya algunas medidas que la ley prevé, que si bien son insuficientes para solucionar o paliar la situación, por lo menos es un alivio para el productor”, indicó Laucirica.

“Al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca le mostramos la realidad que estamos viviendo y le explicamos que no solo es un tema de los granos, también de la lechería, de la carne en donde no van a haber terneros ni preñeces”, dijo Etchebehere, que agregó: “Esto es como la Justicia, si llega tarde no es Justicia. La ayuda que no llega en tiempo y forma, no ayuda”.

Remarcó: “Tampoco es cuestión de tasas subsidiadas de créditos, porque eso no ayuda a los productores. Si en vez del 60 tienen el 58%, se hace impagable, en especial para aquellos que vienen con hasta tres años de sequía”.

“El objetivo principal fue mostrar en la reunión la realidad de los productores, alguna parte la conocían y otra no tanto. Dejamos en claro que las medidas extemporáneas, como el dólar soja afectan a toda la cadena a futuro, por eso se debe pensar cómo se van a instrumentar y sus consecuencias”, subrayó Etchebehere.

Cortocircuito

Hace 10 días, la Mesa de Enlace le mandó una carta a Bahillo para expresarle su preocupación por la situación de los tambos ante la suba de costos, potenciados por el encarecimiento de la alimentación en el marco del dólar soja II.

Después, los ruralistas pidieron una audiencia con el ministro de Economía, Sergio Massa. El titular de Economía derivó la atención en Bahillo, quien los había citado a una reunión para el martes pasado, a las 18. Disconformes porque a ese encuentro no iba a asistir Massa, los dirigentes de la Mesa de Enlace no concurrieron.

En la Mesa de Enlace en ese momento argumentaron que, por la relevancia de los temas que querían abordar, como lo que consideraban efectos negativos del dólar soja II, además de la sequía, se requería la presencia de Massa. Por su parte, Bahillo fustigó el faltazo de la semana pasada: “Resulta llamativo que la Mesa de Enlace haya decidido postergar una reunión solicitada por ellos mismos y que tenía como objetivo tratar temas vinculados a la sequía”.

