¿El dólar a $220 es emocional? La particular teoría de un CEO

¿Hay un dólar emocional? Esa fue la pregunta disparadora del CEO de Syngenta, Antonio Aracre, que generó mucho revuelo en redes sociales. En Twitter, el directivo cuestionó cuáles serían “los fundamentales económicos para que alguien pague $220 un dólar”.

El empresario señaló que “hacia fines del 2019 había un dólar competitivo de $60″, donde “el gobierno peronista ya estaba instalado y el reperfilamiento de la deuda decretado, por lo que, ajustado por inflación, eso da $120/130″.

En diálogo con LA NACION, el directivo, lejos de la controversia, explicó qué fue lo que quiso decir cuando habló de esa nueva cotización: “el dólar emocional”.

“Es una cotización basada en la incertidumbre y en el temor a lo que puede llegar a pasar. En medio de la paranoia que tenemos los argentinos de que todo puede estar aun peor, la gente necesita resguardarse y que no se desvalorice lo poco que tiene. Encima, los medios no contribuyen a tranquilizar a la población y todo se convierte en un factor de caos”, señaló.

Hacia fines del 2019 teníamos un dólar competitivo de 60, el gobierno peronista ya estaba instalado y el reperfilamiento de la deuda decretado. Ajustado por inflación eso da 120-130. Entonces cuáles son los fundamentals económicos para q alguien pague 220? Hay un dólar emocional? — Antonio Aracre (@toniaracre) January 24, 2022

En cuanto al valor que debiera tener la moneda extranjera, describió cuál era el panorama que había en diciembre de 2019. “En 2019, el dólar a $60 era un dólar competitivo y si se lo ajusta por inflación a valores constantes, te da $130. Por eso digo que, en este contexto, al no tener moneda ni un futuro creíble y un pasado que pesa, la sociedad se mueve por expectativa”, indicó.

“La economía tiene una porción importante de expectativa. Mientras tanto, el saldo de la balanza comercial se utiliza para abastecer a una sociedad neurótica, ávida de la divisa americana. La psicosis de los argentinos por los dólares viene desde hace años. Es el único camino que conocemos para preservarnos”, añadió.

Asimismo, manifestó que la política no ayuda a tranquilizar la situación de una demanda descontrolada. “Por un lado, la política no termina de ponerse de acuerdo hacia dónde vamos como país, necesitaríamos un diálogo más racional entre oficialismo y oposición”, aseguró.

“Por otro, tanto el presidente Alberto Fernández como el ministro de Economía, Martín Guzmán, deberían, aunque decirlo tenga un costo más alto, contar que se están demorando porque quieren lo mejor para el país pero que van a terminar firmando con el FMI. Eso llevaría a tranquilizar esa parálisis y esa angustia que tiene la gente”, agregó.

Según Aracre, en todo proceso de negociación se juegan muchas cuestiones. “Puede resultar naif lo que digo pero mayor es el daño para el país cuando no se sabe qué va a pasar. Esta ansiedad anticipatoria acaba siendo un boomerang para todos y termina afectando los proyectos de inversión. Pero claro, nadie quiere ser el pato de la boda y pagar el costo político. Por eso insisto que todo el arco político debe trabajar en conjunto. Ya no hay espacio para la especulación porque si la Argentina no baja el nivel de conflictividad política, no tiene salida. Necesitamos grandeza de la política y que de el ejemplo“, afirmó.

Repercusiones

Tras el tuit, enseguida Aracre recibió decenas de respuestas en contra, hasta incluso algunas un tanto agresivas. Uno de los primeros en responderle le dijo: “Cuando se salió de la convertibilidad se fue a $4 y mucha gente pagó ese valor. ¿Qué fundamentos aplicó ahí? Si sentís que todo se irá a la mierda, pagás lo que sea para resguardar el poco (o mucho) capital. Rodrigazo, híper, corralito, 2001: historia no nos falta, no?”

“En un país que no tiene moneda, todas las reservas de la gente son emocionales. Si querés llámale de reserva de valor ‘confiable’”, le dijo uno, mientras otro le remarcó: “La alta emisión monetaria, la falta de confianza, la falta de un plan económico, fiscal y monetario creíble ¿Con eso te alcanza?”

“Porque no hay reservas. En breve, se hará asintótico”, le contestó Patricio Quinos, excoordinador de Cambio Rural durante el gobierno de Mauricio Macri.

Un seguidor le repreguntó, entonces, cuáles serían los fundamentos para que el valor del dólar oficial sea $104: “Si vos bien dijiste que debe estar $130, ¿es un dólar emocional el del BCRA?”

A su turno, el ingeniero agrónomo Santiago Guazzelli le señaló: “En criollo: cuánto respaldo hay. En noviembre, daba 242 $/US$, con US$11.880 millones de reservas netas. Con tres meses más de maquinita y reservas de US$1100 millones, sacá tus propias cuentas”.

Por su parte, otro ingeniero agrónomo, Luis Villa, le dijo: “Estás comparando oficial contra libre. No es así. El CCL estaba a $75 en dic 2019 (no a $60) y llega a $160, luego de ajustarlo por la inflación del bienio 2020/2021. El salto de $160 a $220 se explica por las expectativas y por la escasez actual”.