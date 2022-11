El curioso caso de las vacas y la carne: precios planchados mientras todo lo demás sube

escuchar

La carne vacuna sigue dando la sorpresa con un precio planchado en medio del contexto inflacionario que vive el país. En el sector advirtieron que esto se debe a que los valores de la hacienda están estancados desde abril pasado, producto de la falta de un mayor consumo interno y de una sobreoferta de ganado. También se produjo, en el último tiempo, un derrumbe de las cotizaciones internacionales.

Según explicaron los expertos, de abril a octubre pasado el precio del novillo mostró una caída del 2% en términos corrientes y este, a su vez, una pérdida del 32% con respecto a la inflación.

“Ahora tenés más oferta de carne; a eso se sumó la sequía y se aceleraron los procesos de engorde. El consumo interno está complicado, pero hay otros productos de consumo dentro de la canasta que están complicados también”, dijo Diego Ponti, analista de mercados ganaderos de AZ-Group a LA NACION.

Ponti explicó que hay tres factores principales que influyeron en este caso y que impiden el aumento del precio del ganado. En primer lugar está la demanda en el consumo interno. “La gente no convalida compras. Es decir, ahí no ves la posibilidad de trasladar los precios a los consumidores. Está debilitado el consumo, cada vez hay más inflación, y no te convalidan la suba”, puntualizó.

Los precios de la ganadería están retrasados ante la inflación

El otro detonante que dificulta el aumento del precio está puesto en el mercado internacional. “Tenías otra vía que es la exportación; el mercado internacional, que normalmente luce como una panacea, se derrumbó. China está un 35% abajo [en precios]; normalmente compra un 75% o 80% de las exportaciones argentinas. La Cuota Hilton pasó de los US$17.000 la tonelada a valer US$9000 en octubre. El mercado interno no tiene poder de compra y el mercado internacional tampoco está en un fuerte en este momento”, amplió.

El experto explicó que la carne no sube en la góndola para el consumidor porque “es un mercado de competencia perfecta”. Esto, además, tiene la particularidad que para los animales los productores deben tomar decisiones que repercuten a dos años o más, por ejemplo.

“Al comparar octubre contra octubre hubo un 54% [de suba de precio] en el novillo, eso como referente para el novillo de hacienda pesada”, indicó. Según destacó el experto, para un novillito que va al mercado interno, este cayó un 3% respecto de abril último, que también fue cuando se registró la última suba. En tanto, en el interanual en el novillito se registró un incremento del 56% versus una inflación mayor al 80%.

Para Ponti, cerca de fin de año puede haber una corrección de precios que podría impactar en el consumidor. Esto podría obedecer a una posible merma en la oferta.

El consumo interno deprimido impacta sobre los precios Ignacio Sánchez

Según los datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), el promedio de los distintos cortes vacunos fue de $1178,46 el kilo en septiembre pasado, con una variación respecto del mes anterior del 1,8%. Esa cifra, si se la compara con igual mes de 2021, representó un encarecimiento del 67,2%, por debajo del 83% de la inflación interanual.

El precio estancado de la carne vacuna se debe a “la falta del poder adquisitivo del mercado interno y el exceso de oferta producto de la sequía”, agregó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (Ciccra) a LA NACION. Sostuvo también que el precio se mantuvo entre junio, julio y agosto.

En tanto, según indicó, en septiembre pasado hubo un aumento de un 3,2%, pero no fue por una suba en el ganado, sino que tuvo que ver con un incremento lógico del traslado de la inflación referido a los costos alquileres, transportes, entre otros rubros.

Para este mes o diciembre, adelantó, podría haber un aumento en el precio del ganado, aunque se tienen que presentar algunos factores. “Pero tiene que llover de manera generalizada y ahí, seguramente, el productor mandará la hacienda para sacársela de encima”, amplió. Si bien el mercado internacional juega un papel preponderante en este caso, hubo caída de precios en la mayoría de los países, donde solo Israel mantuvo los valores, indicaron.

En un informe de Rosgan, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) destacó que el precio de la carne enfrenta un fin de año con “correcciones difíciles de plasmar”.

“Una combinación de demanda interna agotada y un elevado nivel de oferta, mantiene prácticamente planchados los precios de la carne vacuna, en un contexto de creciente aceleración inflacionaria. En los últimos cuatro meses, el precio de la carne vacuna viene registrando ajustes de precios que no logran cubrir el aumento inflacionario, acumulando caídas de más del 18% en términos reales. El consumo se muestra cada vez más elástico a la suba de precios y dispuesto a reemplazar el producto por alternativas más económicas”, señalaron.