Por la sequía, hay un retraso histórico de la siembra de soja y es la “más incierta” en 12 años

Por culpa de la sequía, la siembra de soja en la zona agrícola núcleo del país registra una demora histórica, según un relevamiento que dio a conocer la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La región núcleo es la más importante del país en términos de rendimientos y comprende el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y el sudeste de Córdoba. Es la que más ha sentido el impacto de la falta de precipitaciones. Para la soja, dijo la entidad, allí es “la siembra más trabada e incierta de los últimos 12 años”.

Según la BCR, contra el 50% que se llevaba sembrado en la campaña 2021/22, allí en la actualidad la superficie implantada es del 5%. “Hace un año ya se había sembrado la mitad de la soja en la región, hoy solo 250.000 hectáreas, o sea solo el 5%”, indicó.

Cristian Russo, analista de la BCR, señaló que el año pasado para esta época en la zona se llevaban implantadas 2,3 millones de hectáreas sobre 4,5 millones de hectáreas que finalmente se hicieron. En tanto, para este ciclo están previstas más de 5,1 millones de hectáreas.

“El clima sigue apretando porque al menos por una semana no hay pronóstico de lluvias para la región”, consignó la BCR.

Debido a la falta de lluvias, que derivó en una menor siembra este año y pérdida de rindes potenciales, en esa zona versus el año pasado habrá un 83% menos de producción de trigo. Allí, hace un año se produjo 7,8 millones de toneladas del cultivo y ahora se prevé solo 1,3 millones de toneladas. Con menor volumen productivo, también se achicarán las ventas al exterior, que caerán en US$1575 millones versus el ciclo comercial anterior.

Vale recordar que esta semana, por el cimbronazo en la producción de trigo, el Gobierno decidió prorrogar por 360 días embarques para el período 1° de diciembre al 28 de febrero próximo. Son unos 8 millones de toneladas, de acuerdo a fuentes de la agroexportación, sobre casi 9 millones de toneladas anotadas.

La campaña

Respecto de la actual campaña de soja, la BCR describió situaciones que reflejan el impacto de la falta de precipitaciones. A modo de ejemplo, en Carlos Pellegrini, Santa Fe, solo se hicieron 500 hectáreas. “Se sembraron algunos lotes pero solo tienen la humedad para poder germinar, teniendo esperanzas de nuevas lluvias en la primer quincena del mes de noviembre”, indicó la organización.

“Hay un atraso muy grande. Después de lo que pasó con el trigo y con los malos pronósticos y la gran cantidad de milímetros que faltan en los suelos estamos muy preocupados”, señaló la BCR en relación a lo que señalan en las zonas afectadas.

A la derecha, el mapa muestra la baja reserva de humedad de los suelos

La entidad alertó que, en este contexto, se presenta una suerte de “estricta economía de guerra” para la inversión en el cultivo.

“En los lugares más castigados por la falta de agua, por la gran preocupación que hay se está replanteando la estrategia productiva, o sea el nivel tecnológico que se aplicará este año en la oleaginosa”, advirtió. También consignó que en la zona de Bigand, en el sur de Santa Fe, requieren más de 100 milímetros para que las siembras sean normales y los productores recuperen “la tranquilidad”.

Hay regiones donde se requieren 100 mm para que los productores recuperen la “tranquilidad”

“Aún no se ha podido sembrar ni una hectárea con soja”, apuntaron en esa región. “Más de la mitad de los productores [en ese lugar de la región] van a reducir las dosis de fertilizantes y algunos no van a fertilizar. Otros no colocarían inoculantes. Muchos productores optarán por una estricta economía de guerra”, destacó el reporte.

De acuerdo a la BCR, el panorama actual también abre interrogantes para una gran cantidad de hectáreas pendientes de sembrar con maíz. “¿Con estas condiciones se van a sembrar las 1,3 millones de hectáreas pendientes de maíz a finales de noviembre?”, se interrogó en el informe.

Luego detalló: “En numerosas localidades, siguiendo las áreas más afectadas por la sequía, hay una mínima cantidad sembrada con maíz temprano: en toda la región se sembraron entre 150.00 a 200.000 ha cuando deberían haberse sembrado 1,5 M de ha. En el caso de Bigand no hay maíz temprano implantado y hasta hace poco se pensaba hacer las siembras pendientes como maíz tardío. Pero en estas circunstancias, ‘prácticamente el 50% de la intención de siembra pasó a soja de primera’, explican los ingenieros de la castigada localidad de Bigand”.

