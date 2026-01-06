El dato sobre las vacas lecheras que sorprendió a los expertos y qué pasa con los tambos

El mapa de la lechería argentina volvió a mostrar en 2025 una tendencia que se repite desde hace años: hay menos tambos y menos vacas si se analiza el promedio, pero cada establecimiento cuenta cada vez más animales. En ese contexto, hay un dato que el sector destaca especialmente: el año terminó con más vacas que un año atrás, cuando se compara diciembre contra diciembre, algo que no venía ocurriendo en los últimos ciclos.

Así lo refleja el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), elaborado sobre la base de registros del Senasa. Según el relevamiento, al 31 de diciembre de 2025 había 8895 tambos y 1.484.000 vacas en el país. Frente a noviembre, el número muestra una baja del 0,38% en unidades productivas y del 0,98% en la cantidad de vacas. Sin embargo, al comparar diciembre de 2025 con el mismo mes de 2024, el resultado es distinto: hay 897 vacas más, lo que implica una suba interanual del 0,06%.

Los datos muestran que, a lo largo del año, cerraron tambos, pero los que siguen en actividad concentran más animales. De acuerdo con el informe, en 2025 el promedio fue de 166 vacas por tambo, un 2,5% más que en 2024. En diciembre, ese promedio subió a 167 vacas por unidad, con una mejora interanual del 2,7%.

Existencias bovinas y unidades productivas en diciembre 2025 OCLA

En la misma línea, Jorge Giraudo, presidente del OCLA, explicó: “Empezamos el año con 1.465.000 vacas y terminamos con 1.484.000 vacas a final de año”. De ese modo, aunque el promedio anual fue más bajo que el de 2024, el cierre de diciembre muestra un número mayor al del mismo mes del año pasado, un dato que sobresale dentro de una tendencia más larga de caída.

El propio informe muestra que, en promedio, durante 2025 hubo 1,6% menos vacas que en 2024, en línea con una baja que se repite desde hace años. Entre 2008 y 2025, la cantidad de vacas cayó en promedio 1,02% por año, y en los últimos diez años esa baja fue del 1,66% anual. Por eso, el hecho de que diciembre cierre con más vacas que un año atrás aparece como un dato distinto dentro de ese recorrido.

Algo similar ocurre con los tambos. Según el relevamiento, en 2025 hubo en promedio 4,2% menos unidades productivas que en 2024. Si se amplía la mirada, la serie 1988–2025 muestra una caída promedio del 3,2% anual, y del 2,5% anual en los últimos diez años. Aun así, la producción se sostiene porque los tambos que quedan son más grandes.

Cantidad de Vacas/Tambo OCLA

En línea con esos números, el vicepresidente de Caprolecoba, José Quintana, señaló que “la producción de leche está cada vez más concentrada en menos tambos”. Según explicó, “no solo producen más al ser más eficientes, no solo producen más litros por vaca, sino que además concentran cada vez más vacas”, una dinámica que se refleja en el aumento del promedio de animales por unidad productiva.

Quintana aclaró que se trata de un proceso que no es exclusivo del país. “Es algo que se viene dando en todo el mundo”, indicó. Aunque destacó una particularidad local: “En la Argentina, la tasa de concentración de tambos es incluso menor que la de otros países”, dijo.

Cantidad de vacas OCLA

Sobre el comportamiento del rodeo, el dirigente remarcó el dato del incremento de animales que surge del informe al comparar los datos de diciembre de 2025 contra el mismo mes de 2024. “El Senasa marca que hay un crecimiento en la cantidad de vacas lecheras, cosa que ocurrió en todo un período largo donde el rodeo se achicaba”, destacó.

Consultado sobre los factores detrás de ese comportamiento, lo vinculó a mejoras productivas dentro de los establecimientos. “Una mayor eficiencia en cría y recría y semen sexado”, señaló, en un contexto de menos tambos, pero de mayor tamaño promedio.

Cantidad de tambos OCLA

Esa diferencia también se refleja en la estructura del sector. Los tambos con más de 500 vacas representan apenas el 6,3% de los establecimientos, pero concentran el 27,6% de las vacas y más de un tercio de la producción de leche. En el otro extremo, los tambos con menos de 100 vacas reúnen el 34,1% de las unidades, pero concentran solo el 9% del rodeo y generan menos del 10% de la producción total.

La mayor parte de la actividad sigue concentrada en el centro del país. Según el informe, el 91% de los tambos y el 95,7% de las vacas en producción se ubican en Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos.