Cosecha: Leo Ponzio logró un superrinde en maíz

Con un aumento del 8,33% en el rendimiento de maíz, el productor y exjugador de River Leo Ponzio realizó la segunda cosecha en vivo en el establecimiento “Los Abuelos”, en Las Rosas, Santa Fe. El evento mostró el resultado que brindaron los híbridos del porfolio como el NK 825 VIPTERA3 CL y el NK 855 VIPTERA3, junto con la cosechadora CR7 de New Holland. Promediaron un rendimiento de 130 quintales.

Así lo informaron NK Semillas y New Holland, quienes indicaron que esta experiencia de maíz en ese campo demuestra una vez más el potencial productivo del agro en la Argentina. “Pensando en estos lotes productivos en Las Rosas, que son de alto potencial de rinde, la estrategia para diversificar riesgos fue posicionar al híbrido NK 855 VIPTERA3 en los lotes de medio potencial de rinde y para buscar maximizar el rinde elegimos el NK 825 VIPTERA3 CL, el híbrido de mayor rendimiento del porfolio. Para girasol, elegimos el NK 3969 CL que demuestra su estabilidad y se adapta a todas las zonas girasoleras”, explicó Andrés Caggiano, gerente de Desarrollo de Producto en NK.

Los dos maíces NK cosechados en estos días lograron un resultado superior al del año pasado

Según indicaron, el manejo del lote estuvo acompañado por Sistema NK y la plataforma Cropwise que permitieron ajustar decisiones para maximizar resultados. “Los ajustes que hicimos en la densidad y manejo de ambos cultivos nos permitieron tener un resultado positivo para esta cosecha. Usamos la herramienta Cropwise para crear prescripciones, con la plataforma de ambientación, para detectar zonas de máxima variabilidad en estos ambientes. Usamos la función Protector para las recorridas al lote y tomar nota del estado del cultivo y con la función Imagery revisamos la evolución del lote con imágenes en el índice de vegetación (NDVI)”, agregó Caggiano.

Destacaron que los dos maíces NK cosechados en estos días lograron un resultado superior al del año pasado a pesar de las pocas precipitaciones que no tuvo en enero. “El lote estuvo más de veinte días sin lluvias con temperaturas extremas. Sin embargo, el rendimiento promedio que logramos a la fecha es por arriba de los 120 quintales (130 quintales por hectárea promedio). Vamos a terminar una campaña superadora a la anterior y estamos muy contentos con los resultados y el trabajo en equipo junto a NK”, comentó Matías Capponi, asesor agropecuario en el Establecimiento Los Abuelos.

Los rindes superaron un 8,3% a los del año pasado

Capponi agregó que en cuanto al girasol planificaron junto al equipo técnico de NK una densidad acorde al lote de 55 mil plantas por hectárea. “En maíz, dividimos el lote en dos ambientes porque nuestro lote tiene suelo bastante homogéneo: en ambientes de alto potencial 82 mil semillas por hectárea y 75 mil semillas en ambiente de menor productividad. La fertilización que manejamos fue 100 kg de arrancador MAP y 320 kg de urea durante toda la siembra”, precisó.

Durante las tareas, New Holland desplegó a campo la nueva cosechadora CR7, diseñada para maximizar la productividad y reducir pérdidas, combinando potencia, eficiencia de combustible y confiabilidad. Además, cuenta con el exclusivo y pionero sistema de Doble Rotor de New Holland, con más de 50 años de desarrollo, que garantiza una excelente calidad de grano, mayor capacidad de trabajo y óptima separación, incluso en condiciones exigentes.

NK Semillas y New Holland acompañaron una campaña más a Leo Ponzio

La nueva cosechadora CR7 de New Holland que usó Ponzio en esta cosecha incorpora dos monitores Intelliview 12 que permiten al operador acceder a una gran variedad de datos de la cosecha y del funcionamiento de la maquinaria. La tecnología a bordo de la cabina se complementa con el portal de telemetría FieldOps de New Holland, que permitió al ingeniero y a la familia Ponzio observar en tiempo real el rendimiento de la cosecha y seguir la evolución de la máquina en todo momento desde cualquier dispositivo.

“La nueva cosechadora CR7 es una importante incorporación de New Holland a la amplia gama de soluciones de cosecha que ofrecemos en el mercado argentino. Es importante destacar que se fabrica en nuestra planta de Córdoba, reforzando nuestro compromiso con la producción nacional y con ofrecer a los productores de todos los segmentos herramientas que se adapten a cada cultivo y escala productiva”, destacó Federico Arroyo, gerente de Marketing de New Holland.

En esta campaña promediaron un rendimiento de 130 quintales

También participaron de esta experiencia Cestari aportando su trayectoria y tecnología con su Tolva Cestari para sumar al equipo de cosecha. El modelo es la nueva Serie S6 de 31.000 litros, doble eje, diseñada para ofrecer capacidad, robustez y eficiencia en cada jornada de trabajo.

A su vez, Allochis aportó la elección del cabezal maicero Allochis, una elección que brinda la seguridad necesaria para encarar la campaña.