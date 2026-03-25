“Una nueva tragedia”: exigen el urgente esclarecimiento del violento asesinato de un productor agropecuario

Luego del asesinato a balazos de Melchor Baltazar “Pitoy” Díaz en La Cruz, Corrientes, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expresó su preocupación por la situación de inseguridad rural en la región. Calificó el hecho como una “tragedia que se repite” y pidió el urgente esclarecimiento.

El productor, de 75 años, fue sorprendido y atacado en la noche del pasado viernes cuando llegaba junto a su esposa al establecimiento rural situado en la zona conocida como Paraje Yurucua, a 80 kilómetros del casco urbano más cercano.

Los ladrones, al menos tres hombres habrían participado del robo, le quitaron los celulares a la víctima y a la esposa, por lo que la mujer no tuvo forma de solicitar ayuda para su marido baleado. Se llevaron unos $2.500.000 y la camioneta del matrimonio atacado.

En este contexto, CRA indicó: “El amplio entramado de familias y personas que componen la red de Confederaciones Rurales Argentinas vuelve a despertar, una vez más, atravesado por una profunda congoja y una indignación que ya no admite silencios. Hace pocos años, en Misiones, la violencia le arrebató la vida al productor Rodolfo Weber. Hoy, con la misma impotencia, enfrentamos una nueva tragedia: el asesinato del productor Melchor Baltazar “Pitoy” Díaz en La Cruz, Corrientes".

Para la entidad ruralista, lo que ocurrió en La Cruz “no se trata de un hecho aislado”. Indicó: “Es la reiteración de una realidad que se ha vuelto insoportable. Un hombre de 75 años, dedicado al trabajo y a la producción, fue ultimado en su propio establecimiento rural, en el lugar donde construyó su vida. Delincuentes ejercieron la violencia más extrema para consumar un robo. La escena se repite: campo, aislamiento y violencia sin límites".

Para CRA hay una "inseguridad creciente" ALEJANDRO GUYOT

Agregó: “Quienes trabajamos y vivimos en el campo recorremos hoy nuestros establecimientos con una inseguridad creciente, incluso en los lugares más alejados, donde antes reinaba la tranquilidad. Ese espacio ya está quebrado. Hoy cualquiera de nosotros puede ser Weber. Hoy cualquiera de nosotros puede ser Díaz”.

⚫ Desde CRA nos solidarizamos con la Sociedad Rural de La Cruz y la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes ante el trágico asesinato de un productor agropecuario de su comunidad.



Acompañamos a la familia, a sus colegas y a toda la dirigencia rural en este momento, y… pic.twitter.com/I8l01czSbb — CRA (@CRAprensa) March 22, 2026

En este contexto, la entidad pidió “el inmediato esclarecimiento del hecho, la identificación, detención y condena de los responsables, y la implementación de políticas efectivas de prevención del delito rural”. Señaló: “No alcanza con investigar después. Es imprescindible prevenir antes”.

CRA: “La producción agropecuaria no puede desarrollarse en un contexto de miedo" graciela rossi - Shutterstock

Para la entidad, la muerte del productor “no puede ser una más”. Destacó: “La producción agropecuaria no puede desarrollarse en un contexto de miedo ni sobre la vulnerabilidad de quienes trabajan en condiciones de aislamiento. Cada hecho de esta naturaleza destruye una vida, desgarra familias y erosiona la confianza social”.

Añadió que “cuando matan a un productor en su campo, no es solo una víctima individual: es un golpe a toda la Argentina productiva”.