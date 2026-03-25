“Levantar las restricciones”: el Gobierno modificará la ley de tierras para liberar la venta a extranjeros

En el marco de su conferencia de prensa de hoy en la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso de la Nación un paquete de reformas legislativas orientadas a “fortalecer la propiedad privada”, entre ellas, una clave para el campo: la ley de tierras, sancionada en 2011 con el kirchnerismo en el poder y que limitó la venta a extranjeros en una tenencia del 15%. Esa norma fue derogada por el decreto 70 de 2023 de Javier Milei. Sin embargo, una decisión judicial ulterior tiene frenada la aplicación.

Según precisó Adorni, las iniciativas abarcarán una decena de proyectos que incluirán una Ley de Desalojo que establezca una vía sumarísima para evacuar inmuebles ocupados ilegalmente y restituirlos a sus propietarios en un plazo inferior a cinco días.

El paquete también contemplará una nueva Ley de Expropiaciones, un marco normativo renovado para la Ley de Fuegos y modificaciones a la Ley de Tierras Rurales. En este último punto, Adorni adelantó que se buscará “levantar las restricciones de venta a extranjeros”.

“Hoy, los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión, y esas inversiones son obras, trabajo, infraestructura y nuevas economías regionales”, sostuvo el funcionario.

En esa línea, agregó que actividades como el petróleo, la minería y el agro requieren grandes extensiones de tierra para desarrollarse. “No podemos permitir que, por un mero capricho ideológico, estas no se realicen”, afirmó.

El Poder Ejecutivo modificará la Ley de Tierras a través de un paquete de leyes que enviará al Congreso graciela rossi - Shutterstock

Como se dijo, durante el kirchnerismo se impulsó la ley de tierras con la excusa de frenar una supuesta extranjerización. La ley, que lleva el número 26.737, estableció un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. En tanto, entre otros puntos, estableció que un extranjero no podía tener más de 1000 hectáreas en plena zona agrícola núcleo.

Cuando entró en vigor la ley y se reglamentó había un 6,09% de extranjerización a nivel país, muy por debajo del 15% señalado. Según los registros oficiales a agosto del año pasado, “en ninguna provincia se supera dicho porcentaje”.

Porcentaje de participación extranjera por provincia Argentina.gob.ar

En mayo de 2024, la Cámara Federal de la Plata confirmó una medida cautelar presentada por el Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim). El tribunal había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 que pretendía anular la norma que, en 2011, limitó la extranjerización de tierras. El caso quedó para que se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Durante el anuncio, el jefe de Gabinete también indicó que el Gobierno impulsará modificaciones en las leyes de Discapacidad y de Educación Superior sancionadas el año pasado. Según explicó, esas normas “conducen a fundirnos como país y a sumirnos a todos en la pobreza”, aunque aclaró: “Vamos a dar los aumentos necesarios, pero haciendo el sistema sustentable”.

El funcionario estuvo acompañado por el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; y el ministro de Economía, Luis Caputo. También participaron el canciller Pablo Quirno; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el asesor presidencial Santiago Caputo; y los secretarios Ignacio Devitt, Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña.

“El Poder Ejecutivo Nacional enviará su primera decena de leyes al Congreso de la Nación”, resumió Adorni, al tiempo que subrayó que el foco inicial estará puesto en consolidar el derecho de propiedad en la Argentina.