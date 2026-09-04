El empresario Santiago Blaquier compró el histórico ingenio La Corona y avanza en el negocio azucarero

Ingenios de Tucumán SA, la empresa creada en diciembre de 2025 por Santiago Blaquier tras renunciar a Ledesma, concretó la compra del ingenio La Corona, uno de los históricos establecimientos azucareros de la provincia de Tucumán. La operación, que se encontraba en negociaciones avanzadas desde hacía varias semanas, finalmente se cerró hoy, aunque no trascendieron los valores de la transacción. La adquisición se inscribe en el proceso de expansión que la compañía inició con la compra del ingenio Concepción y con las negociaciones para incorporar La Trinidad.

La compañía ampliará su presencia en la actividad azucarera tucumana y reforzará uno de los pilares de la estrategia con la que desembarcó en el sector: ganar competitividad a través de una mayor escala de producción. El objetivo, según señalaron, es afianzar su posición tanto en el mercado interno del azúcar como en el negocio del etanol y, al mismo tiempo, fortalecer su presencia en el mercado internacional.

La operación sobre La Corona se conoció en medio del proceso de expansión que Ingenios de Tucumán inició a fines del año pasado. La compañía, cuyo accionista principal es Blaquier, concretó en diciembre de 2025 la adquisición del ingenio Concepción, uno de los mayores complejos azucareros del país y una de las empresas de mayor peso de Tucumán. Blaquier impulsó el proyecto luego de renunciar al directorio de Ledesma y se asoció con Martín Franzini, actual gerente general de Ingenios de Tucumán.

En febrero pasado, la firma había dado otro paso en ese plan de crecimiento al avanzar en negociaciones para comprar el ingenio La Trinidad, propiedad de Ricardo Sixto Ansonnaud. En ese momento existía una carta de intención firmada y estaba en marcha el proceso de due diligence. El proyecto buscaba integrar la capacidad de Concepción y La Trinidad para alcanzar una molienda conjunta de alrededor de 5,5 millones de toneladas de caña de azúcar y ganar escala dentro de la industria. Según supo LA NACION, la empresa se hará cargo de La Trinidad una vez que termine la presente zafra.

Ingenios La Corona nació en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán IPAAT

La mira estaba puesta en La Corona, un establecimiento ubicado en la ciudad de Concepción, en el sur de Tucumán. Según el Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPAAT), el ingenio nació en 1882 y tiene como razón social a Sucroalcoholera del Sur SA, mientras que su empresa bioenergética es Bioenergía La Corona SA.

Fuentes de la compañía explicaron a LA NACION que la operación por La Trinidad continúa muy avanzada, pero que “se decidió postergar su instrumentación hasta después de la actual zafra”. La decisión respondió a razones financieras y productivas y a la intención de no encarar simultáneamente todas las incorporaciones, en un año en el que el inicio de la campaña estuvo atravesado por complicaciones provocadas por las lluvias. Según señalaron, el proyecto empresario contempla finalmente la operación de tres ingenios: Concepción, La Trinidad y La Corona.

Tanto La Corona como La Trinidad y Concepción están en el top 10 de los ingenios que mayor molienda generan a nivel nacional. Según los datos de la industria nacional, en conjunto el ingenio Concepción, La Trinidad y La Corona molieron durante 2025 cerca de 5,5 millones de toneladas de caña, casi el 22% del total registrado.

En rigor, durante la zafra 2025, el ingenio La Corona molió 934.949 toneladas de caña de azúcar, produjo 39.300 toneladas de azúcar y alcanzó una producción de 25.500 metros cúbicos de alcohol. En tanto que el ingenio Concepción molió 2.719.008 toneladas, y La Trinidad 1.821.062 toneladas.

Martín Franzini socio y gerente general de Ingenios de Tucumán S.A Gentileza

La estrategia apunta, además, a ganar escala, según aclararon. Desde la empresa estiman que, con los tres establecimientos, la molienda podría ubicarse entre seis y siete millones de toneladas de caña, una vez avance la producción en conjunto.

Cabe aclarar que la actividad de La Corona no se limita al azúcar. Según el IPAAT, entre sus principales negocios se encuentran la producción y comercialización de azúcar, la destilación de alcohol y la elaboración de alcohol etílico hidratado, destinado tanto al uso doméstico como a la producción de biocombustibles. También produce bioetanol y otros derivados de su actividad industrial. Por tanto, la incorporación de La Corona tiene un componente estratégico en el negocio de los biocombustibles.

Desde Ingenios de Tucumán añadieron que la operación “fortalece la posición alcoholera de la empresa”. Según explicaron, la incorporación permitiría no solo sumar capacidad de molienda y producción de azúcar, sino también ampliar la presencia del grupo en el mercado del etanol y mejorar su competitividad tanto en el mercado interno como en el exterior.

Ingenios La Corona se enfoca en la producción y comercialización de azúcar; destilación de alcohol; generación de alcohol etílico hidratado destinado al uso doméstico y a la producción de alcohol para biocombustible IPAAT

De acuerdo con las fuentes consultadas, “una mayor escala permitiría mejorar la competitividad de la compañía y fortalecer simultáneamente su participación en los mercados de azúcar y etanol”, además de ampliar las posibilidades de colocación de producción en el exterior.

En rigor, la nueva negociación se produjo a menos de un año de la creación de Ingenios de Tucumán. Así, pasará a reunir tres establecimientos ubicados entre los diez de mayor molienda del país, con una capacidad conjunta que la empresa proyecta llevar a entre seis y siete millones de toneladas de caña.