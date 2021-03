El faltante de 3500 vacas: ordenaron detener a un empresario

SANTA FE.- Hay un nuevo capítulo en la causa por la supuesta desaparición de 3500 cabezas de ganado en un campo de Santiago del Estero. La Justicia de esa provincia libró una orden de captura nacional e internacional contra el expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María (Córdoba) y empresario Luis Magliano, propietario de la empresa Oleos Del Centro (ODC), que en las localidades de Weisburd y Campo Gallo (Santiago del Estero) prestaba el servicio de hotelería y engorde de ganado bovino a corral. Una empresa denunció que de allí desaparecieron sus animales.

La investigación, que se originó en los Tribunales de Santiago del Estero, está a cargo de la fiscal Victoria Sottini, y refiere a una presunta estaba multimillonaria -se estima que más de 150 millones de pesos- por el faltante del ganado. La orden de detención fue impartida por la jueza de la causa, Sara Haron, titular del Juzgado de Control y Garantías de la ciudad de Santiago del Estero.

Según pudo saber este medio, las vacas y terneros que faltan fueron enviados a ODC desde los establecimientos San Eugenio SA (2108 cabezas), El Tránsito SA (288) y El 38 SA (1134). Los animales habrían sido trasladados a la localidad de Taco Pozo, en el interior de la misma provincia. Sin embargo, hasta la fecha se desconoce si la investigación judicial y/policiales avanzó para resolver el problema del faltante de ese importante número de animales.

“Solo se menciona la orden de detención de Magliano pero de los animales que faltan nadie parece hacerse cargo. No sabemos si hay alguna diligencia policial o judicial en marcha”, respondieron voceros de las empresas ganaderas ante una consulta de este diario.

El viernes de la semana pasada, la Oficina de Gestión de Audiencias de Santiago del Estero, provincia donde se habría cometido el delito, ordenó a Magliano que se coloque a disposición, dado que hasta ese momento el empresario no había dado señales sobre su paradero.

Pero hasta el momento Magliano no se presentó ante la justicia. LA NACION intentó algún contacto con el productor pero no pudo ubicarlo. No respondió a los llamados telefónicos que se le efectuaron ni tampoco fue posible establecer contacto con sus patrocinantes.

Solo se confirmó que la semana pasada la defensa de Magliano solicitó la eximición de prisión del empresario, lo que habría sido denegado ya que sigue vigente el pedido de captura.

Además, días atrás, personal de la División Investigaciones de la Unidad Regional Departamental Colón, en colaboración con una comitiva de Santiago del Estero, allanó las oficinas de la firma de Magliano en Jesús María, provincia de Córdoba, y secuestró documentación y computadoras.

El caso

Como informó LA NACION, la denuncia contra Magliano fue presentada a comienzos de este año por la firma Haciendas San Eugenio, con domicilio legal en la ciudad de Buenos Aires, que trasladó 3530 cabezas de ganado desde sus explotaciones en las provincias de Chaco, Corrientes y Formosa hasta Santiago del Estero, que quedaron en el campo de ODC pero luego desaparecieron.

Cuando se publicó el caso, Magliano respondió ante una consulta de este diario: “En razón de que Oleos del Centro SA tramita mi concurso preventivo por ante el Juzgado de Instrucción de la 7°, Nominación de la Ciudad de Córdoba -en presentación efectuada el día 29/12/2020- debió denunciarse la realidad del contrato a dicha fecha lo que se hizo informando al juez del concurso lo antes dicho y que a la fecha de la presentación si el contrato se interrumpiera, Oleos del Centro, capitalizaría a su favor la cantidad de 712 cabezas por lo que a la referida fecha adeudaría la cantidad de 1158 cabezas de mayor peso obviamente. No obstante ello y en virtud de la aplicación de la ley concursal vigente, Oleos del Centro SA está dentro del plazo en el que puede optar por continuar cumpliendo el contrato o rescindirlo y entregando dicha hacienda o su valor en pesos según autorización contractual”.

César Turk, abogado de la firma denunciante, dijo en Santiago del Estero que “al no haberse presentado en tiempo y forma (Magliano) se viste en carácter de prófugo”. Señaló que “no sé con qué finalidad ha cometido el delito, pero estoy seguro de que no podría haber actuado solo. Pudo haber recibido ayuda ya que transportó 100 camiones de doble piso. Para ello tuvo que pasar por controles de (la policía) Caminera. Y tiene, además, que presentar certificación ante Senasa para poder transportar los animales”.

