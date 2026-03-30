El futuro del agro: se viene el Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía 2026

La ciudad de Esperanza, Santa Fe, será sede de un encuentro clave para el recambio generacional del sector agropecuario. Los días 10 y 11 de abril se realizará el Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía (CNEA) 2026, que reunirá a más de 400 jóvenes de distintas facultades del país con el objetivo de debatir los desafíos que enfrentarán los futuros profesionales en los próximos diez años. El evento tendrá lugar en el Aulario FAVE de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y convertirá a esta ciudad santafesina —reconocida históricamente como la primera colonia agrícola del país— en el punto de encuentro de una nueva generación que busca no solo formarse, sino también impulsar discusiones estratégicas sobre el rumbo del agro argentino.

El congreso contará con la participación de referentes del sector, entre ellos María Beatriz Giraudo, actual presidenta del Senasa y miembro de la Red de Mujeres Rurales. También estarán especialistas en sustentabilidad agrícola y ganadera como José Luis Alonso y Pablo Guelperín, vinculados a Aapresid, junto a Martín Favre.

En el eje de innovación y nuevas tecnologías participarán referentes como Carlos Becco, Mayco Mansilla y Lara Svendsen. A su vez se presentarán casos de agregado de valor impulsados por ACA y Soyar, junto con desarrollos tecnológicos de empresas como Nat4Bio y DeepAgro.

El encuentro también incluirá demostraciones de maquinaria agrícola de John Deere y drones de DJI, además de la participación de “agroinfluencers”, en una propuesta que busca acercar las últimas tecnologías al público joven.

Esperanza, localidad donde se desarrollará el evento

En un contexto atravesado por mayores exigencias ambientales, avances tecnológicos acelerados, transformaciones en el mercado laboral y una creciente competencia global, el congreso planteará ir más allá de la agronomía tradicional. La propuesta es abrir el debate sobre las herramientas que marcarán la diferencia en los próximos años.

Durante las dos jornadas se abordarán ejes clave como la tecnología, la inteligencia artificial y el ecosistema AgTech; la sustentabilidad y el manejo eficiente de recursos; la bioeconomía y el agregado de valor; y el liderazgo de los jóvenes en el agro.

“El mensaje es claro: el profesional que viene no solo ejecuta, sino que decide, innova y transforma”, sintetizan desde la organización.

Con una convocatoria federal, el CNEA 2026 se posiciona como un espacio de formación e intercambio donde los futuros ingenieros agrónomos comienzan a delinear el mapa del sector que viene.

El CNEA 2026 se posiciona como un espacio de formación e intercambio

Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de los canales oficiales del evento. Además, el congreso cuenta con el apoyo de sponsors que permiten garantizar accesibilidad, incluyendo alojamiento y comidas para los participantes.