Hernán Scherger es un contratista rural de la zona de Embajador Martini, al norte de la provincia de La Pampa. El viernes pasado, mientras cosechaba maíz en un lote de 35 hectáreas, visualizó desde la cosechadora cuatro crías. Desde la cabina de la máquina no terminaba de determinar qué eran. Al principio pensó eran crías de gato montés, pero luego pudo comprobar que se trataba de crías de puma.

Scherger dejó las crías ahí, sin molestarlas, y alrededor de ellas cinco metros sin cosechar. La madre no estaba pero después volvió y se llevó sus crías a otro lugar. La actitud de Scherger le significó cientos de mensajes de felicitación por las redes sociales.

"Cuando hago retroceso (con la máquina), veo desde la cabina que había podido evitar salvarles la vida, a pesar de que por el color del rastrojo y de los pumitas no es tan fácil de visualizarlos. Me bajé a ver qué eran y me sorprendo con cuatro crías de pumas de solo días. Los dejé tranquilos, intactos, y dejé el espacio sin cosechar", contó.

Las crías tendrían entre 5 y 15 días. El sábado la madre se llevó a dos del lugar y después hizo lo mismo con las otras dos.

Embajador Martini no es zona de montes. La zona con montes está a 80 kilómetros, según contó a LA NACION.

"Es raro acá en la zona, porque no hay demasiadas hectáreas de monte, pero sí se están viendo ejemplares de la especie cruzar por los caminos vecinales", indicó. Según precisó, allí nadie sabe por qué están apareciendo más pumas.

En la zona hay productores en alerta por la cría de ovejas y terneros, ya que los pumas pueden atacarlos. En las redes lo felicitaron por la actitud que tuvo con las crías. "No me gusta matar animales", señaló.

La presencia de pumas también está creciendo en la provincia de Buenos Aires. Según el Ministerio de Agroindustria bonaerense, en el último año y medio se han registrado unas 18 apariciones y/o avistamientos, el doble de las registradas en 2017-2018. La cartera puso en marcha una encuesta a productores ante su preocupación por el tema.

"Si bien el puma es una especie protegida en la provincia de Buenos Aires, puede potencialmente atacar al ganado. Al ir modificando el hombre con sus actividades el hábitat, o permitir otras provincias la caza, esta especie se ha ido desplazando a áreas de la provincia en que no se había detectado su presencia", indicó la cartera.