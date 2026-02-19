Por primera vez, la Argentina exportó harina de soja certificada a Vietnam. En detalle, fue Cofco International la firma que concretó la entrega del primer embarque de harina de soja certificada bajo el Estándar de Agricultura Responsable de Cofco a ese país. Vale recordar que la nación asiática ya es el principal comprador en general del subproducto de la oleaginosa

Según informaron, esto “marca el ingreso de su oferta certificada de origen sudamericano en uno de los mercados de alimentación animal de mayor crecimiento del sudeste asiático”. El envío también representa la “primera exportación de harina de soja argentina certificada bajo este estándar hacia cualquier destino internacional”.

Destacaron que la carga se originó en las terminales de Cofco International en la Argentina y fue transportada por el buque MV El Juniper hasta el puerto de Phu My, cercano a Ho Chi Minh. “Este envío se suma a recientes entregas certificadas de COFCO International hacia Asia, incluyendo China, Tailandia y Bangladesh”, indicaron.

“Con este embarque Cofco International Argentina impulsa su crecimiento como proveedor global de materias primas a partir de cadenas de suministro trazables, alineadas con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente”, afirmó Alfonso Romero, director ejecutivo de Cofco International Argentina Marcelo Manera - LA NACION

Describieron que la mercadería fue vendida a un proveedor líder vietnamita de ingredientes para alimentación animal y que la carga abastecerá a los sectores avícola y acuícola orientados a la exportación, “donde la trazabilidad y los estándares de sustentabilidad están cada vez más vinculados al acceso a los mercados y a los requisitos de los clientes globales”.

“La industria de alimentación animal en Vietnam está estrechamente conectada con los mercados internacionales, donde la sustentabilidad y la trazabilidad tienen una importancia creciente”, señaló Vu Chanh Ly, director comercial de Cofco International en Vietnam.

“Este embarque demuestra que la soja sudamericana, abastecida de manera competitiva, puede cumplir a gran escala con estándares de sustentabilidad sólidos y reconocidos de forma independiente, contribuyendo a la competitividad de nuestros clientes”, agregó.

En ese sentido, afirmaron que los volúmenes certificados están verificados bajo el Módulo 2 del Estándar de Agricultura Responsable de Cofco, que exige auditorías presenciales de tercera parte en los establecimientos productivos para validar el cumplimiento de criterios ambientales y sociales, con fecha de corte diciembre de 2020 para no deforestación y no conversión.

“Con este embarque Cofco International Argentina impulsa su crecimiento como proveedor global de materias primas a partir de cadenas de suministro trazables, alineadas con estándares ambientales y sociales reconocidos internacionalmente”, afirmó Alfonso Romero, director ejecutivo de Cofco International Argentina.

“Este compromiso se construye junto a nuestros productores y proveedores estratégicos, a quienes conectamos con consumidores globales integrando la eficiencia productiva y el cuidado del medio ambiente”, añadió Romero.

Vietnam es el principal importador de maíz y harina de soja argentina

Por último, remarcaron que Cofco International “prevé incrementar el suministro de soja sustentable certificada hacia el sudeste asiático para acompañar la creciente demanda de commodities trazables y producidos de manera responsable en los distintos orígenes del mundo".