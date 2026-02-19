Avanza Brasil: la Argentina está al borde de perder el liderazgo mundial en un producto que genera casi US$10.000 millones

Históricamente, la Argentina se caracteriza por ser el principal exportador mundial de harina de soja, sin embargo, enfrenta un riesgo creciente ante el avance de Brasil y Estados Unidos, que aceleran su participación en el mercado global apalancados en políticas de biocombustibles y una mayor molienda interna. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la brecha de la molienda se achica y esta tendencia pone en jaque el predominio nacional. La evolución de las políticas internas, derechos de exportación y biocombustibles, aparece, según los especialistas, como un factor determinante para sostener la preponderancia del país en la plaza mundial.

Javier Preciado Patiño, director de RIA Consultores, advirtió que, “según el informe del USDA, Brasil va a exportar esta campaña 2025/26 un total de 25 millones de toneladas de harina de soja”. Detalló que, mes a mes, el organismo estadounidense fue incrementando la proyección para el país vecino, que “queda a solo 3,5 millones de toneladas de la Argentina, que tiene 29 millones, según el USDA para exportar”. El sector industrial alertó que la falta de políticas internas podría comprometer al principal generador de divisas del país.

El consultor aclaró que el USDA utiliza un año comercial distinto al argentino, pero subrayó que “la realidad es que la tendencia, tanto de Brasil como de los Estados Unidos, es hacia incrementar sus exportaciones de harina de soja”.

En 2025, la Argentina exportó 27,8 millones de toneladas por US$8563 millones, con un promedio anual de US$308 por tonelada, según datos de RIA Consultores. Por estos días, en Chicago la tonelada de harina de soja ha tocado picos de US$337.

La Argentina transformó el grano y exportó 27,8 millones de toneladas por US$8563 millones en 2025 Archivo

Para dimensionar el cambio estructural, recordó que en las campañas 2015/2016, cuando la Argentina alcanzó su máxima producción y exportación de harina —31 millones de toneladas, siempre según el USDA, Brasil y Estados Unidos en conjunto exportaban 24 millones. “Hoy es al revés: nos hemos quedado en 29 millones de toneladas, o sea, no seguimos creciendo desde aquella campaña hace 10 años y Brasil y Estados Unidos nos superan ampliamente ya con más de 42 millones de toneladas en conjunto, casi 44 millones”, puntualizó.

Vale recordar que la Argentina fue líder mundial ininterrumpido desde 2012/13 hasta 2021/22. Tras la sequía, en 2023, las ventas al exterior de harina de soja llegaron a 20,7 millones de toneladas para el ciclo, mientras que las exportaciones de Brasil ascendieron a 21,3 millones de toneladas, superando a la Argentina por 0,6 millones de toneladas. Es decir, que perdió el liderazgo y en 2024 recuperó el primer puesto con 24,9 millones de toneladas frente a las 22,7 del vecino país. Sin embargo, la brecha con Brasil se viene achicando de manera sostenida, de acuerdo con los datos del especialista.

Preciado Patiño explicó que la producción estadounidense apunta a “ir desacelerando su rol de exportador de poroto por problemas con China y acelerando sus colocaciones de harina de soja, sobre todo en el sudeste asiático, como una estrategia para sostener el mercado de soja para los agricultores”, en paralelo con la política de biocombustibles.

Javier Preciado Patiño, director de Ria Consultores Gentileza

En el caso de Brasil, describió que, pese a su fuerte perfil exportador de poroto, con “114 millones de dólares de potencial exportador de poroto de soja”, según indicó, también está “avanzando en la molienda, en el triturado, y acelerando sus exportaciones de harina de soja, que básicamente son los mismos mercados que tiene la Argentina”.

El especialista puntualizó que el riesgo de perder el liderazgo es casi inminente, si no se hace algo para impedir el avance. Entre las medidas posibles mencionó los derechos de exportación, ya que los subproductos de la soja, entre ellos la harina, paga el 22,5% de retenciones. “Al menos una de esas cosas es el tema, de acercar o equiparar el derecho de exportación con el de los cereales [el maíz paga 8,5%], si es que no se puede eliminar, y dos, mejorar o incrementar el uso del aceite de soja para los biocombustibles”, precisó.

Además, planteó un interrogante adicional vinculado al aceite de soja y las negociaciones comerciales de Estados Unidos con la India para obtener una cuota con arancel 0%. Aunque aclaró que hoy EE.UU. tiene “un saldo exportable bastante modesto, 600.000 toneladas”, advirtió que si esa política se consolida podría aumentar la molienda y generar mayores saldos exportables. “Hay que estar alerta porque esa cuota india depende del volumen, nos puede traer algún problema”, sostuvo.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), coincidió en el diagnóstico. “Efectivamente hay un fuerte crecimiento en la producción y exportación de harina de Brasil y de Estados Unidos; ambos están motivados porque estos dos países tienen un programa muy sólido de crecimiento de uso de biocombustibles en su mercado interno”, afirmó.

Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-Cec DIEGO SPIVACOW / AFV

Según agregó el directivo, “el nivel de uso de biodiésel en Estados Unidos y en Brasil se ha más que duplicado en los últimos años”. Eso implica mayor necesidad de producir aceites para transformarlos en biodiésel y “lo que les sobra a ellos es harina que ya no tiene el mercado interno, por lo tanto están tirando al mercado mundial muchísimos millones de toneladas de harina, que es el producto insignia de la Argentina”.

Recordó que la Argentina genera dólares con la harina de soja y está contra la pared porque no hay una nueva ley de biocombustibles: “La ley actual es muy mala, el gobierno todavía no mandó la nueva ley”. En ese marco, advirtió que “está desafiada la exportación del principal producto de exportación de la Argentina, que claramente en los próximos años vamos a perder el liderazgo si no tenemos una política de combustibles en la Argentina que fomente un mejor uso del aceite y que de esa manera podamos lograr mejores precios posteriores de exportación”.