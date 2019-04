El Presidente habló desde un frigorífico horas antes del comienzo de la medida de fuerza

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2019 • 19:30

En la antesala del paro convocado por distintos gremios para mañana, el Gobierno anunció la apertura del mercado chino para las exportaciones de carne de cerdo de la Argentina. En un mensaje grabado que se transmitió por las redes sociales, el presidente Mauricio Macri informó que el gigante asiático acordó con un protocolo sanitario que permitirá el ingreso de cortes porcinos.

El Presidente hizo el anuncio económico horas antes de la medida de fuerza de 24 horas que anunciaron el Frente Sindical para el Modelo Nacional, las dos CTA y los gremios del sindicalismo combativo. La huelga afectará parcialmente la circulación del transporte público de pasajeros, así como el normal dictado de clases y la prestación de servicios de salud.

En las últimas horas, el gobierno nacional salió a cuestionar la medida de fuerza. Llamó a conciliación obligatoria a distintas organizaciones, entre ellas a tres gremios aeronáuticos que participan de la jornada de paro y protesta. Y advirtió que no se permitirán cortes de rutas o de calles y garantizó la seguridad de los que quieran ir a trabajar.

Además, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó el adelanto del refuerzo de seguridad previsto para esta noche debido al incendio intencional de cinco colectivos y acusó a las "mafias" por los incidentes.

Esta noche, poco antes del comienzo de la medida, aunque sin mencionarla, Macri hizo un anuncio económico: "China confía en nosotros; eso es más trabajo para los productores y los trabajadores", dijo en un video grabado en un frigorífico de carne porcina en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

Fue allí también donde se refirió a qué pasará a partir de octubre, mes de las elecciones generales. "La situación de incertidumbre tiene que ver con lo electoral. En octubre se va a despejar", expresó. Asimismo, señaló que su Gobierno ha ido al fondo "de los problemas, sin engaños".

"Esos que dudan, que a la distancia no nos conocen y creen que vamos a volver atrás, se creen que no aprendimos, que vamos a buscar nuevamente un atajo, una mentira, un engaño. No es así,porque nosotros hemos aprendido y queremos progresar insertados en el mundo", dijo después.

La Argentina exportará carne de cerdo a China 05:50

Video

El convenio

El convenio fue suscripto durante el reciente viaje del secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevhere, con el viceministro general de Aduanas de China, Li Guo.

China es uno de los principales consumidores e importadores de carne de cerdo del mundo. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, en sus siglas en inglés) que relevó Agroindustria, la producción porcina en China alcanzó los 54 millones de toneladas en tanto que el consumo interno superó los 55 millones de toneladas y el consumo per cápita alcanzó en 2018 a casi 40 kilos per cápita.

Pero este enorme poder de consumo está afectado por la propagación en China de la peste porcina africana que llevó a sacrificar más de un millón de porcinos. La enfermedad, que no afecta a los seres humanos, provocó un aumento de las importaciones chinas de carne de cerdo de Estados Unidos.