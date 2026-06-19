El Gobierno flexibilizó las reglas para patentes en biotecnología agrícola

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó hoy, con la resolución 197, la normativa 283 de ese organismo, dictada en septiembre de 2015 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, que había generado restricciones para el patentamiento de materia viva y biotecnología. Según dijo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en redes, con esta medida conocida hoy el país se alinea con estándares internacionales en el asunto y se pone fin a que la producción agropecuaria no podía por esa normativa acceder a importantes avances en tecnologías.

En medio de la falta de reconocimiento de la propiedad intelectual en semillas autógamas como la soja, en 2021 Bayer dejó su negocio de semillas de la oleaginosa en la Argentina. La industria en pleno insiste en que la adhesión a normas internacionales, como el tratado UPOV-91 que facilita mayor protección, dispararía inversiones e incluso la llegada de nuevos jugadores. Bayer es uno de los actores que mira el desarrollo de lo que pasa hoy en la Argentina.

Para recordar, el gobierno nacional viene impulsando cambios para una mayor protección en la innovación en semillas. Mientras con la Mesa de Enlace y la industria semillera busca discutir una nueva ley de semillas que reemplace a la vigente desde 1973, que se estableció cuando no existía la biotecnología agrícola, en paralelo avanza en decisiones normativas como la de hoy o incluso lo que hizo la semana pasada, cuando también le puso fin a otra resolución que dificultaba la actualización de los criterios de patentabilidad. Esa resolución era la 99 y 810 de 2001 de la exSecretaría de Industria y de Agricultura y fijaba la intervención de un grupo de trabajo de diversos organismos del Estado, lo que complejizaba el trámite. El gobierno también fijó un nuevo marco de fiscalización, con colaboración del sector privado, para las variedades que se inscriban desde ahora en adelante.

La ley actual de semillas data de 1973 Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

Ahora, con la medida conocida hoy del INPI se le pone final a una norma que en su momento endureció los criterios para patentar materia viva. Se requería que los componentes biológicos estuvieran aislados, algo que a los ojos del sector privado era restrictivo para la patentabilidad. Desde hoy se flexibiliza el proceso. Por ley de patentes, vale recordar, no se pueden patentar plantas ni animales.

En la letra chica, se sustituyó el párrafo 2.1.7.2 del Capítulo IV Parte C del Anexo de la Resolución N° 243 del 19 de diciembre de 2003 del INPI por el siguiente, que dice que “no se considerará invenciones a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción (obtención)” y “de esta manera están excluidos de la protección por no ser invenciones, en virtud del artículo 6 g) de LP y RLP (ver 3.1)”: “a) las plantas y las partes y componentes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen las especies y variedades vegetales. b) Los animales y sus partes que puedan conducir a un individuo completo sean o no modificados. Se incluyen especies y razas animales”.

También se consideran “los procedimientos esencialmente biológicos para reproducción o producción (obtención) de plantas o animales. (ver 2.1.7.5)”.

No se pueden patentar plantas ni animales Landtoken

Tras la normativa, Sturzenegger consideró que la Argentina “vuelve al mundo en biotecnología”.

“Por Resolución 197/26 el @INPI_Argentina deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país. Aquella norma de los últimos días del segundo mandato de @CFKArgentina, para decirlo en criollo, había hecho casi imposible patentar desarrollos biotecnológicos en Argentina. Exigía que las partes y componentes modificados estuvieran “aislados” del organismo —condición que los privaba de toda aplicación industrial y, por ende, de protección. ¿Cómo innova alguien sin certeza de que su invención será protegida? El resultado fue previsible: Argentina quedó rezagada frente a países que adoptaron criterios más flexibles", dijo.

ARGENTINA VUELVE AL MUNDO EN BIOTECNOLOGÍA. Por Resolución 197/26 el @INPI_Argentina deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país.… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 19, 2026

Según el funcionario, “nuestra producción agropecuaria —una de las más competitivas del mundo— no podía acceder a tecnologías clave que mejoran productividad, sustentabilidad y competitividad internacional".

Para Sturzenegger, que remarcó que no respetar la propiedad intelectual “es desalentar el conocimiento, la inversión y el progreso”, ahora la Argentina “se alinea con los estándares internacionales que respetan nuestros socios comerciales”.

“La propiedad intelectual sólida es una condición de entrada a los grandes mercados. No es negociable para la UE, no lo es para EE.UU., no lo es para ningún acuerdo serio”, indicó. Remarcó que la Argentina “deja de ser el país que llega a la mesa de negociación con reglas que el mundo rechaza”.