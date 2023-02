El Gobierno prepara un anuncio para frenar el precio de la carne, pero alertan dificultades

escuchar

El Gobierno comenzará hoy a definir los pormenores con la industria de la carne para poner en marcha un paquete de medidas para contener la suba del precio de este producto. Busca que no siga aumentando luego del incremento en torno del 20% que registró al público tras la recomposición de los valores de la hacienda, que estuvieron siete meses estancados. Según fuentes del negocio cárnico, la iniciativa del Gobierno puede servir, pero apuntaría a menos del 20% de las carnicerías ubicadas en los sectores más vulnerables. Además, tendría dificultades de aplicación. Por otra parte, las autoridades trabajan en otras acciones para aumentar la oferta de ganado.

Esta semana, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura van a lanzar un esquema por el cual los clientes de carnicerías que paguen con tarjeta de débito van a recibir el reintegro de $100 de cada $1000 de compra de manera automática, con la acreditación del monto directamente en su cuenta. En tanto, los establecimientos que se adhieran al régimen van a tener un descuento del 90% de la cuota de autónomos, es decir que van a pagarle a la AFIP solo el 10% de lo que determine la facturación por categoría.

Además, la carnicería tendrá la posibilidad de descontar el 5% de la factura de compra al frigorífico del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales para utilizarlo como crédito fiscal. Así, el Gobierno le daría un posnet a los establecimientos para poder ejecutar las compras y aplicar automáticamente la devolución. Sin embargo, hay estimaciones que calculan que el 90% de las ventas que se realizan en estos establecimientos son informales.

El principal problema que ven en el sector cárnico es que, para adherirse a este sistema, primero el carnicero deberá estar dentro del marco de lo legal. “Para que el consumidor pueda usar la tarjeta para tener el reintegro que dicen hay que estar impositivamente dentro del marco legal”, explicó Leonardo Rafael, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores, quien indicó que esto sirve porque le da una señal de reacomodamiento a los eslabones de la actividad.

La informalidad se da porque muchas carnicerías no están registradas. “Si la parte impositiva no está registrada, cómo vas a poner un posnet para que descuenten el IVA, si estos tipos no figuran. Ese es el desconocimiento de la actividad: la informalidad de la cadena. Hasta que no actúen en la informalidad, esto va a servir para un 20%”, remarcó.

Los carniceros no tienen representación genuina en estas negociaciones con las autoridades, por lo que en el Gobierno canalizarán todo con matarifes y abastecedores junto con los frigoríficos. Frente a cálculos de que el gremio de carniceros tiene entre un 80% y 90% de marginalidad impositiva, aún se desconoce de qué forma se va a poder aplicar esta medida y su alcance.

Rafael explicó que si los establecimientos no están registrados no pueden operar con tarjeta, por ende, esto podría no llegar a buen puerto. “De alguna u otra manera no es viable, porque es ahí donde no llegan los beneficios porque la marginalidad es más fuerte”, amplió.

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra) y vicepresidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), sostuvo que todavía no habían tenido ningún comentario formal, pero aclaró que los descuentos con tarjeta débito, si bien están bien, precisan de una serie de aclaraciones para que no se conviertan en medidas genéricas.

“Hay un montón de precisiones que deberían conocerse. Cuando comenzó el Gobierno con la Mesa del Hambre habíamos sugerido que no pueden ser medidas genéricas, porque cuando lo son no llegan a los más necesitados; tienen que llegar a través de una tarjeta, que se pueden usar las de débito o crédito actuales o la del Plan Alimentar. No entiendo mucho lo del posnet especial, porque cualquier posnet podría utilizarse. No sé cuál será la dificultad técnica. El beneficio para el carnicero autónomo no sería suficiente”, detalló.

Según explicó, desde el sector siempre han bregado por un monotributo especial para las carnicerías, porque consideran que la mayoría de los comercios de proximidad para la gente humilde no son responsables inscriptos, sino monotributistas.

Por otra parte, el directivo aclaró que el 90% de las ventas no son en negro, porque de los frigoríficos la mercadería sale con una factura, pero que en el expendio minorista, de carniceros monotributistas, es donde se comienza a reflejar el problema de la informalidad.

“Por eso es que se plantea que para sanear eso se tiene que hacer un régimen especial que lo contenga, porque el general de hoy no los contiene, no ha funcionado. El problema no es el IVA sino Ingresos Brutos. Por eso, nosotros propusimos un régimen tributario especial para carnicerías con un acuerdo con las provincias y una alícuota universal para la carne que no supere el 9,5% para que la puedan pagar. Si logramos eso, sería una mejora para el ordenamiento del sector. Por otro le llevamos los beneficios a la gente que más lo necesita a los barrios donde viven”, amplió.

Dentro del marco general de la medida, aclaró que es factible, ya que “por primera vez en la historia el Estado va a poner algo para hacer un programa de precios”, porque en todos los casos son aportes del sector privado. “Acá va a poner un 10% que es el equivalente al 10,5% del IVA que tiene la carne, va a ser un aporte genuino del Estado por primera vez”, resumió.

Sumado a esto, desde el Ministerio de Economía y la Secretaría de Agricultura también preparan un anuncio para que los productores puedan llevar hacienda a los feedlots (establecimientos de engorde a corral) con un esquema de hotelería. El Gobierno pagaría la mitad del costo del engorde. La medida sería para 70 cabezas de ganado por productor y alcanzaría a unos 50.000 ganaderos.