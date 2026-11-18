Los sistemas de silos de autoconsumo de tropas a campo son una solución práctica y eficiente para la alimentación de los animales, pero suelen tener un inconveniente: el límite. Por eso, la premezcla innovadora Controlmix, diseñada por Nutralmix en conjunto con el INTA, promete revolucionar la nutrición animal.

Y es que, así como el suministro de concentrados en sistemas de autoconsumo ha ganado gran popularidad entre los productores de carne y leche, la suplementación con concentrados energéticos o proteicos requiere un límite estricto para evitar excesos. A diferencia de los limitadores tradicionales basados en cloruro de sodio u otros, Controlmix ofrece algunas ventajas competitivas únicas.

Por un lado, su mecanismo de acción es totalmente independiente del nivel de sodio presente en el agua de bebida y logra mantener el consumo siempre bajo, restringiéndolo al 0.80% del peso vivo del animal. Pero, además, mantiene su eficacia en el tiempo, ya que no pierde efectividad por acostumbramiento. Y, por último, no afecta la salud de los animales ni la integridad de los comederos y dispositivos de almacenamiento, evitando los efectos adversos del cloruro de sodio clásico.

El suministro de concentrados en sistemas de autoconsumo requiere un límite estricto para evitar excesos.

Un producto para cada necesidad

Claro que, a diferente calidad del forraje, cambian los requerimientos. Por eso, Nutralmix ha desarrollado tres variantes de este producto:

Controlmix Premezcla (10% y 15%): Diseñada para mezclarse con suplementos proteicos o energéticos. Además de limitar el consumo, aporta macrominerales esenciales como calcio, sodio y magnesio, junto con un paquete completo de microminerales y vitaminas.

Diseñada para mezclarse con suplementos proteicos o energéticos. Además de limitar el consumo, aporta macrominerales esenciales como calcio, sodio y magnesio, junto con un paquete completo de microminerales y vitaminas. Controlmix Proteico: Ideal para complementar forrajes con bajo contenido de proteína, como los silajes de maíz. Asegura que la dieta alcance el 12% de proteína mínima necesaria para fermentar y digerir la fibra, evitando el tránsito intestinal acelerado y el aumento exagerado en el consumo de silo y la impactación ruminal por sobrecarga de fibra indigestible.

Ideal para complementar forrajes con bajo contenido de proteína, como los silajes de maíz. Asegura que la dieta alcance el 12% de proteína mínima necesaria para fermentar y digerir la fibra, evitando el tránsito intestinal acelerado y el aumento exagerado en el consumo de silo y la impactación ruminal por sobrecarga de fibra indigestible. Controlmix Energético: Formulado para complementar pasturas de alta calidad y verdeos de invierno que poseen altos niveles de proteína y nitrógeno no proteico, pero relativamente deficientes en azúcares. Ayuda a corregir este desbalance, previniendo problemas severos de salud como la acidosis ruminal y mejorando las ganancias de peso y terminación.

Nutralmix viene en tres variantes que se adaptan a todo tipo de forraje.

Con Controlmix, la compañía referente en nutrición Nutralmix reafirma su compromiso de ofrecer soluciones de excelencia, con un eficiente asesoramiento técnico que cuida tanto el bienestar de la comunidad como la rentabilidad del productor ganadero y lechero.

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