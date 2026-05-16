Cifras que sirven para lograr objetivos de mediano y largo plazo

Las proyecciones numéricas pueden servir para dar una idea de la magnitud de los objetivos por alcanzar. En sentido contrario, también para entender todo lo que falta hacer.

Una de ellas es la que elaboró en su reciente seminario anual la Fundación Producir Conservando (FPC) que proyectó para 2035 una cosecha total de granos de 177 millones de toneladas, que podrían generar ingresos de divisas por unos US$52.000 millones.

Hace más de 20 años, la FPC tuvo la virtud de proyectar una cosecha total de 100 millones de toneladas, cuando parecía muy difícil que esa cifra se alcanzara. En pocos años, se llegó a esa meta. Y ahora, cuando en los cálculos más optimistas se estima una cosecha de 160 millones de toneladas para la actual campaña, la cifra de los 177 millones no es descabellada.

Pero para proyectar esos escenarios, hay que superar numerosos escollos que, en el corto plazo, están fuertemente arraigados. El primero, y más evidente, es el de los Derechos de Exportación (DEX), mal llamados retenciones. De él se deriva la imposibilidad de aplicar todos los recursos de la tecnología a pleno porque altera la relación insumo-producto. Cuando se menciona la necesidad de reponer nutrientes y acortar la brecha de rendimientos entre el potencial que podrían alcanzar los cultivos y el real que se logra en el campo, si no se considera el efecto distorsivo de los DEX sobre todo el sistema, el mensaje gira en el vacío. De igual modo, cuando se aborda la discusión sobre el reconocimiento a la propiedad intelectual en semillas. Por más que se acepte la necesidad de instrumentar un sistema justo de retribución al obtentor, dejar afuera de la discusión la cuestión de los DEX no hará otra cosa que postergar cualquier posibilidad de consenso.

Congestion de camiones por la cosecha en la zona de puerto San Martín. Gran movimiento de camiones a los puertos del Gran Rosario. Santa Fe. Marcelo Manera

Otra limitante que marcó la proyección de la FPC es la de la infraestructura. La decisión de solucionar la concesión del dragado de la hidrovía del Paraná puede dar mayor estabilidad al sistema, pero todavía persiste el déficit del transporte terrestre y del ferroviario. La propuesta del gobierno de Santa Fe de instrumentar el cobro de US$1,5 por tonelada para invertir mediante un fideicomiso en la mejora de los accesos al complejo agroindustrial del Gran Rosario comenzó a despertar polémica. Los funcionarios del gobernador Maximiliano Pullaro defienden la iniciativa con el argumento de que sería un sistema administrado por los propios usuarios, es decir, el sector privado, con participación del sector público. Desde el punto de vista de la producción, en cambio, parece una tasa más que pesa sobre las espaldas de los productores.

El gobierno nacional tomó la decisión de que el peso de la inversión en obra pública recaiga sobre el sector privado y las provincias. Es un esquema en el que queda afuera una parte fundamental del sistema: los caminos rurales, que no están alcanzados por las concesiones a empresas para instalar cabinas de peaje y que son objeto del afán recaudador de los municipios por las tasas viales. En los últimos años, numerosos productores y asociaciones rurales promovieron acciones judiciales porque se cansaron de la arbitrariedad de aquellas intendencias, particularmente en la provincia de Buenos Aires, que toman esos ingresos para destinarlos a rentas generales. Al mismo tiempo, en aquellos municipios donde lograron ponerse en marcha los consorcios camineros con la participación del sector privado, el cuidado de los caminos rurales tuvo una mejora. Cuando hay sequía, el deterioro de las redes viales locales pasa a segundo plano, pero en tiempos en los que se pronostica un nuevo ciclo húmedo, conviene poner el tema encima de la mesa.

Claramente es un mundo en el que nadie regala nada y las decisiones se toman cada vez con mayor velocidad. Lo demostró está semana el Congreso de Estados Unidos, donde tuvo aprobación por parte de la Cámara de Representantes la autorización del E15 para el bioetanol de maíz durante todo el año como respuesta al aumento del combustible por el conflicto de Medio Oriente. Aunque falta la aprobación del Senado, en los EE.UU. demuestran que la salida a los problemas de la coyuntura y la geopolítica es con el agro. Mientras tanto, aquí, se celebra una cosecha récord de maíz, alcanzada en gran parte por las lluvias, pero no se pone el foco en medidas concretas para ampliar el grado de elaboración del grano y su transformación en energía renovable.