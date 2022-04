El kirchnerismo insiste en que se vuelvan a aplicar “retenciones móviles” tras la suba internacional de los granos

Cuatro semanas después, y tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado kirchnerista del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, volvió a pedir al Gobierno que tome la decisión de imponer retenciones móviles sobre el trigo, el maíz y la soja.

“En los últimos días, han vuelto a subir fuerte en el mercado internacional y local los precios del trigo, el maíz, la soja y el sorgo. Por más vueltas que sigan dando, si no le dan a Feletti la herramienta de las retenciones móviles segmentadas, los alimentos seguirán aumentando”, escribió a través de su cuenta de Twitter el parlamentario que responde a Cristina Kirchner.

En los últimos días han vuelto a subir fuerte en el mercado internacional y local los precios del trigo, el maíz, la soja y el sorgo. Por más vueltas que sigan dando sino le dan a Feletti la herramienta de las retenciones móviles segmentadas los alimentos seguirán aumentando. — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) April 5, 2022

A principios de marzo, el radical K había dicho: “Desde hace varios meses los valores del trigo, maíz y soja vienen creciendo fuertemente, pero con el conflicto bélico han pegado un salto enorme. No podemos seguir mirando para otro lado. El precio de los derivados, particularmente del trigo y la incidencia de los valores del maíz. En la producción cárnea está golpeando los precios de los alimentos básicos. Hay que disponer una emergencia alimentaria y tomar la decisión de imponer retenciones móviles. Nosotros no importamos trigo. Lo producimos. El pan, los fideos y la harina no pueden ser productos de lujo”.

Las declaraciones de Moreau se suceden a una serie de tensiones dentro del Frente de Todos, como es el aumento de tarifas y el acuerdo con el FMI. La pulseada que vivió el presidente Alberto Fernández con La Cámpora impuso un nuevo cuadro tarifario para la luz y el gas en manos del albertismo. En este tema, el Presidente logró imponer su mirada sobre un tema clave para la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus incondicionales.

Cristina Kirchner tuvo varios entredichos con el titular del Palacio de Hacienda sobre tarifas, FMI y salarios. También, en torno a la figura del subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, un funcionario perteneciente a La Cámpora, cercano a la vicepresidenta, pero muy cuestionado por Guzmán.

Tras el fracaso del Gobierno en las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO), desde la facción del kirchnerismo duro del Frente de Todos pidieron cambios en el gabinete, desafiaron la figura de Guzmán y provocaron un cimbronazo político dentro del propio oficialismo.