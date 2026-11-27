La campaña argentina del limón ya tiene tres récords hasta octubre pasado: más producción, molienda industrial y exportación de derivados industriales. Sin embargo, estos resultados no se tradujeron en una mejora económica para todos los eslabones de la cadena. Mientras que la industria tuvo un buen año, muchos exportadores de fruta fresca perdieron dinero. Según explicó a LA NACION José Carbonell, presidente de la Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), la guerra entre Estados Unidos e Irán hizo que Sudáfrica, uno de los principales competidores de la Argentina, redirigiera hacia Europa gran parte de la fruta que habitualmente destinaba a Medio Oriente, lo que provocó una caída de los precios. A esto se suma que, de cara a 2027, el sector anticipa una cosecha menor y más tardía debido al exceso de humedad y la falta de sol de los últimos meses.

De acuerdo con Carbonell, la producción nacional de limón alcanzó los 2,3 millones de toneladas, el mayor volumen de su historia. Alrededor del 85% correspondió a Tucumán, mientras que el resto se repartió entre Salta, Jujuy y, en menor medida, Corrientes. La molienda industrial llegó a 1,75 millones de toneladas, un 16,7% más que las 1,5 millones del año pasado. También se registró un récord en las exportaciones de derivados industriales, como jugo, aceite y cáscara, aunque todavía no se dispone de los volúmenes por producto.

En cuanto a las exportaciones de fruta fresca, Carbonell señaló que se enviaron al exterior unas 260.000 toneladas, un volumen que no representó un récord. El dirigente indicó que las ventas al exterior totales vinculadas con la actividad alcanzaron los US$550 millones hasta octubre. En tanto, según el último informe del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), elaborado por la Bolsa de Cereales, entre enero y octubre de 2026 el complejo limonero exportó por US$588,8 millones, un crecimiento interanual del 33,5%.

“El sector industrial ha tenido un buen año. Los precios de los productos industriales son razonablemente buenos”, afirmó Carbonell. Explicó que una de las dificultades que enfrentó la industria se produjo a fines de junio, cuando hubo problemas de abastecimiento y un encarecimiento del gas durante algunas semanas. Esto afectó especialmente la producción de cáscara deshidratada, que requiere grandes cantidades de gas para su secado.

Para los exportadores de fruta fresca, en cambio, la campaña estuvo marcada por la caída de los precios en Europa. “La exportación de fresco tuvo dificultades. No fueron ni las condiciones ni los precios imaginados. Sudáfrica inundó Europa de fruta de toda clase de calidades”, señaló.

“La exportación de fresco tuvo dificultades. No fueron ni las condiciones ni los precios imaginados. Sudáfrica inundó Europa de fruta de toda clase de calidades”, señaló Archivo

“Al no poder atender sus habituales clientes de Medio Oriente por la guerra [de Estados Unidos] con Irán, volcó la gran masa de su producción de limón a Europa y me parece que esos volúmenes hicieron que la campaña fuera mala para muchos”, agregó.

Según Carbonell, Sudáfrica tiene ventajas frente a la Argentina por sus menores costos laborales y su cercanía a los mercados de consumo, lo que también incide en los gastos de transporte. “Es un competidor muy duro, sobre todo para Europa y Asia”, afirmó.

La situación también fue complicada para los productores que se dedican exclusivamente a producir fruta y no cuentan con una industria propia. Según el dirigente, en el mejor de los casos lograron cubrir sus costos. “Ha habido una migración de tierras a otros cultivos y una salida de muchos productores de la actividad, sea porque cambiaron de rubro, sea porque abandonaron su finca o porque fueron absorbidos por las industrias”, explicó.

Lo que viene

Tras la cosecha récord de este año, las primeras recorridas por las fincas muestran que la próxima campaña podría tener una caída en la producción. Si bien recién en febrero se podrán realizar estimaciones más precisas, el exceso de humedad y la falta de sol ya afectaron el desarrollo de los frutos. “Vamos hacia una campaña de menos fruta y de fruta más tardía”, afirmó Carbonell.

“Estamos esperando una nueva flor, que ya se empieza a avizorar, pero no sabemos de qué intensidad será”, explicó Carbonell. Señaló que habrá que esperar a que se produzca el cuaje, es decir, la transformación de la flor en fruto. El limón tiene la particularidad de florecer más de una vez, por lo que todavía existe la posibilidad de recuperar parte de la producción. Sin embargo, la elevada humedad también favorece el desarrollo de hongos y dificulta la obtención de fruta de calidad para exportar. La cosecha comienza habitualmente en abril.

A esto se suma que España y Turquía, dos de los principales productores del hemisferio norte, anunciaron incrementos en sus cosechas, lo que podría reducir el período en el que la Argentina tiene posibilidades de colocar su fruta en Europa.

- Para la próxima campaña, el sector prevé una cosecha menor y más tardía

“Cuando España y Turquía tienen muy buenas producciones, cortan antes porque empiezan a abastecer antes y guardan más, o sea que la ventana de exportación es más corta”, explicó.

En cambio, para la industria, la preocupación pasa por la disponibilidad de materia prima frente a la demanda internacional. “La verdad que tenemos los productos, sobre todo el jugo, demandados con precio sostenido y vemos que es muy probable que la producción no esté a la altura de la demanda”, señaló Carbonell.