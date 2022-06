El ministro Julián Domínguez pidió disculpas por los problemas con el gasoil y ratificó una medida

RIACHUELO, Corrientes.- El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pidió disculpas por los inconvenientes que se generaron con el gasoil y señaló, como informó LA NACION, que el Gobierno subirá la mezcla de biodiésel en el combustible. La medida, que Domínguez indicó le fue comunicada por el secretario de Energía, Darío Martínez, es para afrontar la situación de escasez.

“Disculpas en nombre del Gobierno que represento por las dificultades que se ocasionan, pero quiero decirles que, aunque el presidente de la Sociedad Rural de Corrientes haya dicho que no es por la guerra [el faltante], nosotros desde el mes de enero sabíamos que enfrentábamos este problema. Ya vimos cómo en Estados Unidos el precio del combustible llegó a valores que nunca había llegado o que en Londres hay desabastecimiento de combustible”, dijo el funcionario en una cena de la Exposición Nacional de Razas, que se realiza en esta localidad.

“Estamos ante un problema que tenemos que ir resolviéndolo. La prioridad nuestra es poner todo el esfuerzo. Lo estamos haciendo con todo el equipo para que se pueda sembrar, se pueda levantar la cosecha. Hay dificultades, hay demora. Tiene razón el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, cuando me lo reclama. Yo entiendo la impotencia que se siente, las dificultades de los productores y les pido disculpas por los trastornos que se ocasionan, pero vamos a poner todo el empeño para hacer de lo que nosotros dependa para que podamos trabajar con normalidad”, agregó el ministro.

En este contexto, indicó que el secretario Martínez le comunicó que se hará el anuncio del incremento de la mezcla con biodiésel que hoy está en el 5%. Según había confirmado este medio de diversas fuentes, el Gobierno incrementará la participación del biocombustible al 12,5%.

En su discurso Domínguez admitió que el Gobierno no ha tenido buena relación con el sector. “Soy absolutamente consciente que la relación de nuestro Gobierno con el sector no ha sido la mejor. No hemos sabido, no hemos podido construir el vínculo necesario. No pensaba volver a la función pública ni ser ministro. Solamente tiene sentido mi función si como servidor público, que es lo que en definitiva somos los funcionarios, somos capaces de ser puentes”, afirmó.

“Es canalizar las mejores energías, coordinando los instrumentos públicos y salir a comernos la cancha. El mundo está esperándonos. Como hace tiempo el mundo espera a los países que generan proteínas y la guerra puso en evidencia lo que se conocía, la demanda de lo que la Argentina puede producir”, agregó.

En otro tramo apuntó: “Me convocaron para ser ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de un país extraordinario con capacidades extraordinarias, con productores extraordinarios. Lo que sí quiero transmitir que los necesitamos a todos. Necesitamos que nos abran las puertas, si no creen en nosotros, que crean en ustedes. Creo que las diferencias nos hacen parte de un destino común, la diferencia forma parte de la naturaleza y el secreto es poder hacer de esa diferencia un destino común”.