Vacunos: cierre de semana con leves bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6782 animales que hicieron un acumulado semanal de 15.282 animales, un 29,73% inferior a los 21.749 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron con demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad. El Índice General registró una baja respecto al miércoles del 0,15%, al pasar de 3763,338 a 3757,532 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 0,04%, tras variar de 4293,799 a 4292,225 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 7,01% en el General y un 1,32% en el Novillo frente a los 3511,618 y a los 4236,467 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1398 cabezas, representaron el 20,69% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4670 con 440 kg; $4560 con 464 kg, y $4500 por varios lotes de 465 a 589 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 437 kg; $4300 con 432, 449 y con 467 kg, y $3500 con 599 kilos.

El detalle de venta fue 1398 novillos; 1508 novillitos; 1624 vaquillonas; 1581 vacas; 460 conservas, y 185 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5650 con 300 kg; $5300 con 354 kg, y $5000 con 39, 395 y con 406 kg, y en vaquillonas, $5500 con 296 kg; $4800 con 351, 356 y con 360 kg, y $4600 con 397 y con 410 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3757,532, mientras que el peso promedio general resultó de 433 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4292,225 con un promedio semanal de $4284,612. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4292,226 y el promedio semanal de $4284,510. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4350,130. Detalle de venta: 1398 novillos; 1508 novillitos; 1624 vaquillonas; 1581 vacas; 460 conservas, y 185 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (103) Agrop Argentina La Carolina vq. 15, 351 kg a $2500; v. 20, 436 a 2900. Balcarce y Cía. SRL: (140) Puntana vq. 140, 362 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (829) Badie vq. 13, 291 a 5350; Beheran n. 13, 528 a 4200; Camurri v. 30, 508 a 3200; 25, 473 a 3300; Casadei nt. 20, 372 a 5150; 18, 340 a 5200; Casanave vq. 12, 292 a 5300; Costa Sánchez vq. 27, 432 a 4300; 27, 371 a 4600; Etcheverry n. 16, 455 a 4300; Grupo D y V nt. 30, 427 a 4500; 30, 409 a 4700; Langueyu nt. 23, 423 a 4500; 27, 300 a 5650; vq. 57, 292 a 5350; Montanari v. 19, 488 a 3000; Gurdulich nt. 19, 416 a 4700; vq. 25, 314 a 5100; Peschiutta n. 33, 469 a 4300; vq. 13, 449 a 4300; Pittameglio nt. 20, 395 a 5000; Rizzi n. 30, 543 a 4500; Santandrea nt. 23, 413 a 4800; vq. 18, 350 a 4800; 34, 316 a 5250; Sciutto n. 35, 485 a 4450; Suc. Brogno Belacin vq. 40, 366 a 1950.

Brandemann Consignataria SRL: (83) López n. 12, 435 a 4500; nt. 17, 386 a 4850. Casa Usandizaga SA: (33) Est. El Jabalí vq. 15, 411 a 2200. Colombo y Colombo SA: (228) Catta v. 16, 640 a 2800; Cingolani vq. 19, 368 a 1900; Laguna El Ñandú n. 73, 478 a 4500; San Rome vq. 26, 355 a 2200. Colombo y Magliano SA: (606) Adm. Duhau vq. 27, 337 a 4900; 21, 335 a 5000; Buich n. 13, 470 a 3920; Eguzki nt. 18, 306 a 5400; vq. 20, 298 a 5250; El Recado nt. 19, 395 a 4850; vq. 20, 359 a 4800; 35, 306 a 5200; Icreva vq. 20, 386 a 4450; 20, 351 a 4500; 20, 316 a 4800; La Estelita tr. 19, 746 a 2600; vq. 36, 312 a 4700; 19, 286 a 4800; 19, 287 a 4900; 16, 290 a 5000; Lovizio vq. 13, 397 a 4600; 14, 376 a 4700; 15, 356 a 4800; Monsalvo vq. 12, 388 a 2200; v. 14, 507 a 3050; Suc. Blanco Villegas v. 19, 500 a 3200; Vitali n. 17, 461 a 4400; vq. 17, 384 a 4300.

Consignataria Melicurá SA: (201) Almarmat n. 77, 462 a 4400; Grosso n. 35, 540 a 3550. Crespo y Rodríguez SA: (89) Alfonso nt. 14, 391 a 5000; 16, 356 a 5150; La Armonía v. 34, 530 a 2900; Suc. Huarte n. 20, 513 a 3800. Dotras. Ganly SRL: (131) Álvaro vq. 29, 348 a 4300; Ayutun Hue nt. 13, 319 a 4000; vq. 14, 292 a 4000; La Dorita Est. v. 26, 445 a 2000; 15, 489 a 3000. Ferias Agroazul SA: (44) Casa Alarcia vq. 44, 376 a 4650. Gahan y Cía. SA: (193) Cuevas nt. 28, 425 a 4000; Gravina nt. 15, 386 a 4100; vq. 14, 385 a 3600; 13, 346 a 4000; Hippener n. 16, 432 a 4000; Louge v. 14, 560 a 2800; Pedro Viejo vq. 22, 414 a 1600. Gananor Pujol SA: (80) Xhardez vq. 25, 375 a 2200; 12, 402 a 2300. Gogorza y Cía. SRL: (43) Provinvest vq. 43, 372 a 4100.

Harrington y Lafuente SA: (75) Iribarne nt. 12, 373 a 4000; 17, 428 a 4100; Mammoliti v. 21, 503 a 3200. Hourcade Albelo y Cía. SA: (38) Huayra vq. 27, 303 a 5300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (205) Adm. Duhau vq. 16, 351 a 4800; 21, 338 a 5000; Parissia nt. 39, 408 a 4800; 13, 373 a 5000; 12, 360 a 5100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (74) Campos n. 20, 447 a 4500; Hernández n. 20, 483 a 3700; 14, 433 a 3800. Jáuregui Lorda SRL: (218) Agrop. Los Pinares nt. 17, 360 a 4800; 16, 402 a 4000; 13, 405 a 4770; Campomar e Hijos n. 14, 481 a 4400; 15, 455 a 4500; nt. 12, 430 a 4500; Duche de Landi nt. 15, 400 a 4000; 13, 425 a 4500; 18, 390 a 4800; Salto de las Rosas v. 14, 443 a 3700; Yeti n. 19, 438 a 4500; nt. 19, 413 a 4600.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (184) La Costera v. 56, 487 a 2000; 16, 590 a 2300; Ramón v. 21, 512 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (94) Adeco Agropecuaria v. 12, 621 a 2500; Llanuras vq. 12, 467 a 4300; 16, 437 a 4500; 14, 410 a 4600. Llorente-Durañona SA: (76) Inchauspe v. 12, 458 a 3000; 16, 530 a 3200; Tumini nt. 15, 428 a 4000; 25, 370 a 4500. Madelan SA: (78) Santarossa n. 18, 488 a 4300; nt. 12, 427 a 4600. Martín G. Lalor SA: (407) Adm. Duhau vq. 29, 343 a 5000; 19, 338 a 5050; Comp. de Tierras Tecka nt. 38, 401 a 4650; 20, 405 a 4800; 42, 351 a 5300; tr. 13, 723 a 3650; vq. 13, 320 a 5100; Da-Nes vq. 33, 334 a 4900; 46, 303 a 5400; Naiquel v. 15, 564 a 3500; Piermattei vq. 32, 395 a 4600; Piermattei nt. 14, 371 a 5100; vq. 14, 340 a 4800.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (455) Agrop. Las Coloradas nt. 28, 403 a 4300; 30, 383 a 4400; El Matrero nt. 14, 329 a 4000; El Pajonal n. 62, 485 a 4400; 16, 472 a 4410; 16, 483 a 4420; 17, 459 a 4530; 17, 440 a 4540; 16, 464 a 4560; Ganad. Verdes Pampas n. 23, 505 a 4400; 12, 478 a 4500; La Magdalena nt. 12, 359 a 5080; 14, 344 a 5160; vq. 15, 325 a 5000; La Primavera n. 18, 440 a 4400; nt. 22, 428 a 4400; Navarro n. 13, 458 a 3900; San Ramón Agrop. nt. 16, 412 a 4000.

Monasterio Tattersall SA: (613) Agrop. Los Tobas vq. 19, 289 a 5320; Di Lascio Hnos. n. 31, 534 a 3900; Escribano nt. 12, 333 a 5600; vq. 13, 296 a 5500; Feiba nt. 18, 450 a 4600; 18, 440 a 4670; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 37, 457 a 4400; nt. 16, 418 a 4600; 14, 408 a 4700; Bobbio nt. 24, 406 a 5000; Las Nenas v. 14, 595 a 2200; Novak v. 25, 547 a 2100; Suc. Álvarez v. 21, 447 a 2400; Suc. Agrasar nt. 12, 413 a 4300. Nieva H. y Asociados SRL: (108) Mogni nt. 96, 376 a 5100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (554) Agrop. La María Pilar v. 12, 506 a 1700; Benedetti-Cerbino n. 29, 472 a 4450; 28, 463 a 4500; Campomar e Hijos n. 15, 449 a 4000; 26, 465 a 4400; De La Mano n. 31, 563 a 4000; Delfinagro vq. 33, 360 a 4800; Gaucho Agropecuria nt. 32, 378 a 5000; Posavina n. 54, 475 a 4400; Puntana vq. 22, 389 a 3600; 48, 342 a 4000; Regueira n. 58, 471 a 4450; Tapalgro n. 35, 490 a 4100; v. 32, 445 a 2400; Tres Yunques n. 32, 558 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (118) El Toiugua vq. 14, 382 a 2800; Los Toldos Viejos vq. 30, 380 a 1900; v. 20, 451 a 3200; Ustariz v. 13, 452 a 2550; vq. 14, 388 a 3550. S. L. Ledesma y Cía. SA: (49) El Juncal de Cachari vq. 26, 411 a 2000. Wallace Hermanos SA: (102) Agropecuaria La Maleza n. 28, 442 a 4500; Borri n. 16, 482 a 4000; nt. 24, 431 a 4100; De Dominicis n. 15, 440 a 4650; vq. 16, 450 a 4200.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA: (44); Goenaga Biaus SRL (10); Heguy Hnos. y Cía. SA (11); Pedro Genta y Cía. SA (57); Umc SA (51).