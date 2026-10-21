El Niño: el gobierno bonaerense lanzó una plataforma para consultar las lluvias y los niveles de agua

En medio de la preocupación por el impacto de El Niño, el gobierno bonaerense presentó una plataforma gratuita que permite consultar información sobre lluvias, caudales y niveles de agua en ríos y arroyos. La herramienta reúne datos de 150 estaciones de monitoreo distribuidas en 135 municipios y busca facilitar el seguimiento de las condiciones hídricas en el territorio provincial.

El nuevo Visor Hidrometeorológico fue presentado este martes en Bragado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, junto con el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Del encuentro participaron intendentes, representantes de entidades rurales, cooperativas agropecuarias, organismos técnicos y otras instituciones de la región.

La plataforma, desarrollada a través de la Autoridad del Agua (ADA), es de acceso público y se puede consultar sin necesidad de registrarse, desde una computadora o un celular, en https://simparh.ada.gba.gov.ar/.

Los ministros Gabriel Katopodis y Javier Rodríguez encabezaron en Bragado la presentación del nuevo Visor Hidrometeorológico de la provincia de Buenos Aires GBA

A través de un mapa de la provincia, los usuarios pueden seleccionar distintos puntos de monitoreo y consultar la información disponible en cada ubicación. Para los productores agropecuarios, esto permite conocer las lluvias registradas en estaciones cercanas a sus establecimientos y seguir la evolución de los niveles de agua, especialmente en regiones donde las precipitaciones y los desbordes complican las actividades rurales.

Según informó la provincia, las estaciones automáticas registran distintas variables de acuerdo con su equipamiento. Entre ellas se encuentran las precipitaciones, los niveles de agua en ríos y arroyos, las napas freáticas, la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. La mayoría transmite información de manera remota con una frecuencia de entre 15 minutos y una hora.

El sistema también incorpora mediciones históricas de caudales y niveles de agua, registros realizados por colaboradores locales y datos aportados por otros organismos. Entre las instituciones que participan se encuentran el Instituto Nacional del Agua (INA), el Sistema Nacional de Información Hídrica y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca.

Además de consultar los registros, los usuarios podrán filtrar la información por municipio o cuenca, generar gráficos y descargar reportes. Por su parte, los municipios tendrán acceso a herramientas adicionales para configurar sus propios tableros de seguimiento, con información de los 180 puntos de la Red Hidrométrica Provincial.

“Frente al fenómeno de El Niño y al cambio climático, presentamos en Bragado el nuevo Visor Hidrometeorológico de la Provincia, una herramienta que nos da más información para anticiparnos, planificar y tomar decisiones a tiempo”, señaló Katopodis.

El funcionario también destacó la necesidad de coordinar las acciones entre los distintos sectores. “Gobernar y administrar el agua requiere coordinación entre todos los sectores e inversión en infraestructura para dar mejores respuestas y soluciones. El agua no reconoce jurisdicciones y tenemos que trabajar juntos para estar preparados”, afirmó.

La presentación se realizó en el marco del Comité de Cuenca de las Subregiones A2 y A3 del río Salado, una de las regiones donde el manejo del agua tiene especial importancia para la producción agropecuaria.

El gobierno bonaerense informó que prevé ampliar la red de monitoreo de las actuales 150 estaciones a 250 entre 2026 y 2030. De las que integran actualmente la plataforma, 42 son gestionadas directamente por la provincia y las restantes pertenecen a otras redes públicas y privadas.

También está prevista para 2027 la contratación de un sistema informático que permita centralizar la visualización de datos, realizar modelaciones y desarrollar alertas. La herramienta forma parte de un plan de gestión del riesgo climático que la provincia lleva adelante desde 2025. Según indicó el Ministerio de Infraestructura, la iniciativa responde a la elevada acumulación de agua en distintas regiones bonaerenses y a la preocupación por la posibilidad de fenómenos climáticos extremos.

Las inundaciones afectan a distintas zonas productivas de Buenos Aires y generan preocupación entre los productores agropecuarios GBA

En ese sentido, el gobierno provincial advirtió sobre la posibilidad de que El Niño alcance una magnitud histórica durante la segunda mitad de 2026 y en 2027, aunque el comunicado no precisó qué estudios o pronósticos respaldan esa estimación.