Saltar al contenido principal
LA NACION

El Niño no tendrá un desarrollo parejo en todo el país

Mientras en el Litoral muestra una fuerte presencia, en la región central el impacto del fenómeno climático todavía no es relevante

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
En Goya, Corrientes, el crecimiento del río obligó a trasladar hacienda
En Goya, Corrientes, el crecimiento del río obligó a trasladar haciendaGza.

El Niño es un proceso que se desarrolla como una película, no como una foto y tiene un ciclo de 12 meses que comienza en marzo-abril de cada año. El origen es un calentamiento del Pacífico ecuatorial, pero los efectos sobre la atmósfera no son inmediatos”, afirma el climatólogo Eduardo Sierra.

“Entonces, que en 2026 se esté en presencia de un evento El Niño fuerte no quiere decir que llueva de manera extraordinaria en todas las zonas de la Argentina, ni de golpe; es un fenómeno que no cambia el régimen de lluvias de cada región, sino que lo acentúa”, distingue.

“El Niño es un proceso que se desarrolla como una película, no como una foto y tiene un ciclo de 12 meses que comienza en marzo-abril de cada año", dice Sierra
“El Niño es un proceso que se desarrolla como una película, no como una foto y tiene un ciclo de 12 meses que comienza en marzo-abril de cada año", dice SierraMarcelo Manera

En estos días, el evento se está instalando en el territorio nacional con un incremento de lluvias irregular hasta ahora: hay efectos fuertes en el litoral fluvial, pero en el centro del país su intensidad decrece. “En la región pampeana está más atrasado y traerá más lluvias de lo normal en lo que queda de la primavera, para luego pasar a un verano con tendencia a registros corrientes, aunque con tormentas importantes en febrero, y después hacia un otoño muy llovedor.”, anticipa Sierra. Con esa perspectiva hacia adelante, no habría que descartar que la cuenca del Salado sea candidata a inundarse nuevamente”, conjetura.

“El litoral fluvial tiene grandes riesgos de que sigan las inundaciones por los aportes de agua que realizan las represas de Yacyretá e Itaipú, que liberan los excedentes para no comprometer sus estructuras. También influye negativamente el dragado que se hizo en el pantanal brasileño para permitir el tránsito de barcazas”, subraya el especialista. Es decir, al efecto climático del evento El Niño se le suma la acción del hombre con sus obras.

Estas determinan que, aunque llueva lo normal en las costas santafesina, chaqueña y formoseña cercanas al Paraná, haya posibilidades de inundación de los campos aledaños por el aporte de la crecida provocada aguas arriba. El pantanal era un humedal que retenía agua frente a lluvias abundantes, algo que se perdió con las obras realizadas.

Inundaciones en las islas entrerrianas entre Rosario y Victoria
Inundaciones en las islas entrerrianas entre Rosario y VictoriaMarcelo Manera - LA NACION

Leonardo de Benedictis coincide en que un evento El Niño fuerte no es sinónimo de super lluvias en todo el territorio. “Está teniendo máxima expresión en la zona de los ríos, con las consecuencias negativas que se viven diariamente, pero puede ser un factor positivo en algunas provincias pampeanas al generar acumulados que pueden beneficiar a los cultivos estivales”, adelanta.

El NiñoClimaInundacionesCrecidas en el LitoralArgentina
campo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Campo
  1. Ocho jóvenes van a Canadá por la gloria en una competencia internacional: “Vamos a buscar ganar”
    1

    Ocho jóvenes van a Canadá por la gloria en una competencia internacional: “Vamos a buscar ganar”

  2. Ignacio Garciarena quedó al frente de la Fundación Barbechando
    2

    Nuevo presidente: Ignacio Garciarena quedó al frente de la Fundación Barbechando

  3. Cayeron un 5% las ventas globales y la empresa advirtió sobre dificultades del agro en América Latina
    3

    Grupo Syngenta: cayeron un 5% las ventas globales y la empresa advirtió sobre dificultades del agro en América Latina

  4. Ya se evacuaron 147.500 vacunos y búfalos de las zonas inundadas del Litoral
    4

    Informe oficial: ya se evacuaron 147.500 vacunos y búfalos de las zonas inundadas del Litoral