El precandidato presidencial Sergio Uñac se reunió con referentes de la agroindustria

Sergio Uñac, exgobernador por el peronismo de San Juan y senador nacional, que además viene de lanzarse como precandidato presidencial, participó ayer de un encuentro organizado por RIA Consultores con distintos sectores de la agroindustria. También estuvo el senador nacional por La Pampa Daniel Bensusan. Los acompañó el exministro de Agricultura y actual secretario de Asuntos Agrarios del PJ nacional, Julián Domínguez. El objetivo del encuentro fue hablar sobre temas de la agenda legislativa.

“Entre los muchos temas tratados, se abordaron dos cuestiones de alto impacto para el agronegocio local: la reforma de la ley de cabotaje y la ley de biocombustibles”, informaron.

Respecto del tema cabotaje, se señaló que es de “altísima prioridad dada la necesidad de mejorar la logística granaria, y por ende mejorar la competitividad de la agricultura argentina en un contexto global de alta competencia con otros países agrícolas”.

Se abordó la agenda del sector, según informaron

En cuanto a los biocombustibles, dijeron que “se destacó el positivo impacto que tiene para los productores agrícolas y, si bien se encuentra en la cámara de Diputados, de introducirse reformas volvería al Senado para su aprobación completa”.

Vale recordar que, tras la media sanción en el Senado, la semana pasada la falta de acuerdo entre el oficialismo y bloques que reclaman mayores garantías para las pymes de biodiésel obligó a postergar la firma del dictamen.

“El encuentro demostró el mutuo interés en el diálogo público privado y en arribar a soluciones en pos del desarrollo nacional”, indicaron. Por el sector privado asistieron representantes de la molinería, industria aceitera, biocombustibles, entre otras actividades.

🇦🇷 El campo y la industria tienen que crecer juntos.



Junto a @palibensusan y @DominguezJul, participamos de un encuentro organizado por RIA Consultores con representantes de empresas, cámaras sectoriales, productores y entidades académicas de la cadena agropecuaria y… pic.twitter.com/N3hbvoL0UT — Sergio Uñac (@sergiounac) November 5, 2026

En su cuenta de X, Uñac señaló: “El campo y la industria tienen que crecer juntos. Junto a @palibensusan y @DominguezJul, participamos de un encuentro organizado por RIA Consultores con representantes de empresas, cámaras sectoriales, productores y entidades académicas de la cadena agropecuaria y agroindustrial. Necesitamos reglas claras, más producción, valor agregado y trabajo en todas las provincias”.