El presidente de la Rural dijo que hay pocas ventas de soja por la “incertidumbre” y pidió quitar las retenciones

CORRIENTES.- “Las retenciones se pueden sacar mañana”, expresó el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en respuesta a quienes argumentan que la quita de los derechos de exportación es una medida inviable en medio de la crisis económica del país. El dirigente diálogo con LA NACION en el marco de la Exposición Nacional Brangus en la Sociedad Rural de Corrientes, habló sobre la situación actual, apuntó contra el dólar soja, señaló que conversa con el Gobierno pero que no tiene resultados y lamentó que, frente a un escenario que amerita respuestas rápidas, hacen “todo muy lento”.

Entre estos temas, respecto del dólar soja dijo que hay pocas ventas por la “incertidumbre”. En un informe, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio cuenta del bajo nivel de comercialización: “Al comparar con las ediciones pasadas, las toneladas negociadas de soja en términos de nuevos contratos y fijaciones acumulan 1.928.986 toneladas, ubicándose un 78% y 47% por debajo de lo registrado durante lo acumulado de septiembre y diciembre”.

“Sería mentira si digo que no tengo contacto con el Gobierno. Tengo diálogo con el ministro Massa, con Bahillo, Wado de Pedro, pero el problema es que no tengo resultados. Preguntan y uno se expresa, pero después es disposición de ellos, que son a quienes les toca mandar, tomar las decisiones y llevarlas a cabo”, afirmó.

En esa línea se refirió a los reclamos que hay por parte de los productores por los anuncios que aún no se implementaron. “A finales de enero el ministro Massa largó una batería de medidas, que, si bien no eran la soluciones, iban a ayudar a paliar la crítica situación que vive el sector, pero estamos a 27 de abril y hay anuncios que todavía no se llevaron a cabo. Es todo muy lento”, reclamó Pino y agregó: “A veces desde un escritorio cómodo en una dependencia del Estado no se puede percibir lo que está pasando. La necesidad del productor es inmediata porque se perdió el capital y producir sin eso muy difícil”.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), participó de la cena de cierre del Congreso Mundial Brangus. En la mesa con José Claudio Escribano (LA NACION) Guillermo Billordo - Expoagro

Por otro lado, el presidente de la SRA hizo referencia a la “magra venta de soja” por parte de los productores y a los efectos del dólar soja. Sostuvo que es el “reflejo” de lo que genera la “incertidumbre” y la “sensación de no estabilidad” en un sector que trabaja pensando en el largo plazo.

En rigor, dio un ejemplo: “Un productor que, por efecto de la sequía, en lugar de cosechar 3000 kilos por hectárea saca 1000 y está evaluando cómo afrontar las deudas, para vender decide esperar porque se encuentra que con el dólar soja le ofrecen $300 pesos cuando en realidad valía $400. Encima, en pocos días ve que sube a $470. Esa incertidumbre genera que haya poca venta”.

Para Pino, otro factor que hace que “el mercado esté medio parado es que los compradores pagan menos que lo que tienen que pagar”. En ese sentido, el dirigente sostuvo: “Tendrían que pagar lo que la soja vale en Chicago menos la retención, pero a veces vemos que los precios que se publican no son el resultado de esa cuenta. Tampoco es bueno que las pizarras salgas sin cotización. Todo genera una sensación de que no sabemos qué vale cada cosa”.

Marcos Pereda y Raúl Etchebehere, vicepresidente y vicepresidente segundo, respectivamente de la SRA, junto a Nicolás Pino SRA

Pino hizo hincapié en la preocupación por la sequía, la compleja situación que afrontan los productores que arriendan campos y tienen que pagar los alquileres con quintales de soja que no rinden lo que necesitan. También aludió a la “dramática situación” que se vive en la ganadería, la brecha cambiaria y el “desaliento a la producción”.

“¿Cómo puede ser que el valor de una vaca rinde más en el banco que en el campo porque se necesita un montón de condiciones para producir? Si se pone ese dinero en el banco en un plazo fijo, rinde más”, apuntó.

Pino se refirió a las expresiones del secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, durante el “Seminario sobre las Oportunidades para el Desarrollo Federal” organizado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Allí el funcionario aseguró que “se pueden quitar” los derechos de exportación, pero aclaró que hay que pensar esto con mucha madurez y responsabilidad en medio de la coyuntura que vive el país.

“El secretario es productor así que sabe que es una medida necesaria para la producción. Más allá que desde el Gobierno lo acepten o no, es una realidad y nosotros desde la Rural estamos convencidos de que las retenciones se pueden sacar mañana”, sostuvo Pino.

Con relación a quienes argumentan que es una decisión imposible de tomar teniendo en cuenta la situación macroeconómica de la Argentina, manifestó: “Sacar las retenciones seguramente va a generar un déficit que el Gobierno va a tener que encargarse de ver cómo se recauda, pero desde la producción siempre decimos que si eliminan el derecho a las exportaciones en dos años van a recaudar con el impuesto a las Ganancias el equivalente a esos ingresos”.

En su visita al Congreso Mundial Brangus Pino se reunió con Claudio Anselmo, ministro de Producción de Corrientes, dirigentes y productores SRA

El dirigente contó que entregaron a algunos funcionarios el mismo documento que les dieron a los candidatos presidenciales de la oposición durante un reciente evento realizado en la Rural.

“No hemos tenido respuestas, pero lo importante es que la política vea que desde la producción hay un análisis de lo que se necesita hacer y también propuestas porque ya de la protesta estamos medios cansados. Hay que hacer demandas con propuestas y eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo.

Mencionó el documento con nueve ejes centrales de las políticas que se necesitan que están preparando junto con Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Aapresid, CREA, Maizar y otras entidades. “Se está buscando que todos hagan un aporte para describir desde la macroeconomía qué es lo que entendemos que la Argentina debe cambiar. Eso va a derramar en la microeconomía, en los productores como nosotros, en las industrias relacionadas con el agro”.

Para Pino, independientemente del resultado de las próximas elecciones, quien vaya a gobernar debe ser consciente de que hay que aprovechar la oportunidad que el mundo da a la Argentina respecto de que necesita lo que produce.

“La persona que vaya a gobernar el país a partir del 10 de diciembre tiene que tener eso en claro para ir hacia adelante y generar más producción e ingreso de divisas. Hay una gran parte de la sociedad que está golpeada y el Estado tampoco puede estar ausente”, sostuvo.