“El Presidente lo percibe”: Francos se refirió a la baja de las retenciones y el daño que generan al productor

En medio de la expectativa de un anuncio, el sábado en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, sobre una rebaja de las retenciones, como informó LA NACION, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, resaltó que los derechos de exportación al campo son un obstáculo para reinvertir y crecer. Sostuvo, en un diálogo público que mantuvo con el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, que el presidente Javier Milei lo entendió al reunirse con los integrantes de la Mesa de Enlace, que se realizó en la Rural días atrás. Para el funcionario habrá una transición gradual hasta la eliminación, pero sin fecha concreta. Proyectó que, tras las elecciones, el Gobierno tendrá fuerza parlamentaria suficiente para avanzar en reformas estructurales para gobernar.

“Aquí se entiende que velar por los intereses de algunos sectores es más redituable políticamente que pensar en el país en su conjunto. Y esto es lo que pasa, a veces nos encontramos con gobernadores y legisladores de esos gobiernos provinciales que dicen, si yo no apruebo esto, en mi provincia me matan. Nos pasó con la ley de jubilaciones, la ley de discapacidad y la moratoria de las jubilaciones, que todos sabían que era absolutamente impagable dentro de los alineamientos macro que este gobierno estableció, que es el superávit", advirtió en la Exposición Rural de Palermo.

El jefe de Gabinete observó que estas reformas implicarían un costo de 1,5% del PBI, que significan US$10.000 millones: “Que le vayan a sacar a Milei US$10.000 millones de las cuentas públicas... ni loco. O sea que lo vetaremos y después del veto, si nos confirman, intentaremos alguna otra cosa, pero el Gobierno no va a ceder en lo que es la base del resultado que estamos teniendo en la macroeconomía argentina", aseveró.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos Ricardo Pristupluk - LA NACION

Consultado por Pino sobre si se percibe que los gobernadores saben que se inhibe la capacidad de reinvertir del productor, sostuvo que los mandatarios de provincias que son significativas en la producción granaria, claramente sí. “El Presidente también lo percibe. Se juntó con la Mesa de Enlace el otro día, y me parece que entendió muy bien el planteo que ustedes le hacían sobre cómo se componía el costo y el resultado final de la explotación, sobre todo de soja y maíz, que es la que está más afectada. Lo entendemos todos. El tema es cómo ir pasando de ese sistema, porque creo que si consiguiéramos en el tiempo ir eliminando ese impuesto, que de alguna manera confisca ingresos al sector privado, seguramente la producción aumentaría y se compensaría en el tiempo", aseveró.

Francos anticipó que el presidente Milei podría hacer referencia a los tiempos previstos para avanzar sobre la eliminación de los derechos de exportación a los principales cultivos que todavía tributan. Recordó que ya lo hizo en la edición de la muestra del año pasado, y sostuvo que no es un asunto que pueda obviarse, dada la preocupación que genera el tema de las retenciones en el sector agropecuario. No obstante, aclaró que, si bien una medida concreta aún no fue anunciada, es un tema que el Presidente seguramente está evaluando.

Según Francos, se trata de decisiones de gran relevancia, que solo podrán adoptarse cuando ese ingreso pueda ser reemplazado por una mayor producción. De todos modos, confía en que, tal como afirmó el Presidente, esa transición se concretará durante el actual mandato.

Nicolás Pino y Guillermo Francos en la previa de la entrevista Ricardo Pristupluk - LA NACION

Señaló también que el gremialismo argentino entiende que hay que hacer modificaciones al sistema. Sostuvo que el gobierno de Milei espera el resultado electoral, que va a decidir muchas inversiones grandes que se van a producir a partir del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), tras la Ley Bases. “Hay más de US$20.000 millones que están allí esperando y demorándose hasta octubre, para comenzar”, dijo.