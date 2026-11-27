El Senado convirtió en ley el proyecto que tipifica el vandalismo rural en el Código Penal. La iniciativa, motorizada por el diputado Martín Ardohain llegaba desde la Cámara baja avalada por los representantes de las principales entidades agropecuarias del país. Finalmente, la normativa se aprobó con 49 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención.

Luego de esta aprobación, se prevé la incorporación del artículo 150 bis al Código Penal, el que cual establece una pena de prisión de un mes a un año a todo aquel que “entrase en un establecimiento rural contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.

La votación de la normativa sumó 49 voluntades y nueve votos negativos

En la incorporación de las nuevas figuras al Código Penal también figuran aquellas que buscan sancionar los daños contra bienes, instalaciones y productos vinculados con la actividad agropecuaria.

Otro de los ítems que figuran dentro de la nueva legislación establece que “se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso”. En ese sentido, se subraya que no se configurará el delito “cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.

El segundo artículo sitúa la incorporación del artículo 184 bis al Código Penal, que prevé penas de prisión de dos a ocho años y multa de tres a 12 veces “el valor del daño causado quien, afectando de manera directa el ciclo productivo, las existencias de materias primas o la infraestructura de un establecimiento rural, destruyere, inutilizare, suprimiere o de cualquier otro modo dañare alguno de los elementos enumerados en el párrafo siguiente, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública”.

las silobolsas, entre los elementos protegidos Expoagro

Asimismo, entre los recursos puntualmente protegidos se destacan el ganado, las viñas, leña, las silobolsas y los cereales no cosechados.

Por otro lado, la nueva ley establece que el máximo de la pena ascenderá a dos años “cuando el ingreso obstaculizare sustancialmente el desarrollo de la actividad productiva rural o crease un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos de la explotación, siempre que el hecho no constituyere un delito más severamente penado”.

Al cierre de la sesión y luego de la aprobación del proyecto de vandalismo rural, se declaró Fiesta Nacional a la Fiesta de la Artesanía -que se realiza anualmente en la ciudad de Colón, Entre Ríos-, e incorporarla al calendario turístico y cultural nacional.