Un sistema de pulverización selectiva, un módulo de siembra para suelos compactados o secos y un cabezal maicero rediseñado obtuvieron las tres medallas de oro de la 11ª edición del Premio Ternium Expoagro a la Innovación Agroindustrial. El jurado de especialistas se reunió el fin de semana pasado en BA Ferial y, tras varias horas de evaluación, distinguió once desarrollos. Además de los oros, otorgó tres medallas de plata, tres de bronce y menciones especiales.

Plantium, de Villa Constitución, Santa Fe, obtuvo dos de los tres oros. Uno fue para ocuWeed 360, un sistema de pulverización selectiva que integra inteligencia artificial, piloto automático y datos meteorológicos en tiempo real. El equipo define el tamaño de las gotas y regula la apertura de cada pico por separado para optimizar el uso de fitosanitarios y minimizar la resistencia inducida de las malezas. El desarrollo también recibió una mención especial en Buenas Prácticas Agrícolas.

“Que el jurado haya distinguido una innovación en pulverización y otra en siembra confirma que la tecnología desarrollada en la Argentina puede competir al máximo nivel”, señaló Jorge Gentili, fundador de Plantium.

El otro Oro de Plantium fue para el TNDM – Tandem No-Till Drill Module, que integra la cuchilla de corte y el cuerpo de siembra en un mismo bastidor, en tándem, y sostiene la profundidad en suelos compactados o secos. Esta creación tiene patentes en Estados Unidos, Brasil y Argentina y fue reconocida también con la mención especial en Diseño Industrial.

Uno de los proyectos ganadores se llama ocuWeed 360 Exponenciar

En relación a los tiempos de desarrollo, Gentili contó que “ninguno de los dos proyectos nació de un día para el otro. ocuWeed360 es la evolución de ocuWeed, que nos llevó siete años de desarrollo; sobre esa base, la integración que ganó demandó tres años de trabajo. Y el cuerpo de siembra TNDM, por su parte, también nos llevó tres años”.

Cabezal maicero

La tercera medalla de Oro fue para el cabezal maicero MDD-200 versión IRT, de la empresa oriunda de Bell Ville, Córdoba, Mainero. Sus rolos de aletas dentadas traccionan el tallo con el cultivo seco o húmedo, reducen el ingreso de plantas enteras a la trilla y bajan el consumo de combustible.

“Esta distinción es el resultado de atrevernos a cuestionar el corazón del trabajo de un cabezal para maíz y transformar una loca idea en una solución a un problema real escondido a simple vista”, afirmó Marcos Formica, gerente de Investigación y Desarrollo de la compañía.

TNDM – Tandem No-Till Drill Module Exponenciar

Este cabezal, detalló Formica, comenzó completamente de cero, “nos llevó seis años entre desarrollo y puesta a punto para su industrialización”.

La firma cordobesa Ecomanagement (Marcos Juárez) fue una de las grandes protagonistas de la jornada al obtener tres distinciones sobre los cuatro desarrollos que presentó. El mayor reconocimiento fue una Medalla de Plata para su incorporadora de purines, un implemento de arrastre con un versátil sistema multiconfiguración que le permite operar como incorporadora, inyectora o strip-till. Además, el equipo integra un triturador para evitar obstrucciones y tecnología de dosificación variable por prescripción.

Asimismo, obtuvo una Medalla de Bronce por su volteadora de compost hidropropulsada. Este equipo se destaca por ofrecer dos sistemas de transmisión —hidráulico o mecánico— sobre una misma estructura de chasis, tren rodante, rotor y línea cardánica, lo que le permite operar con todo tipo de tractores. Finalmente, el jurado le otorgó una Mención al Diseño Industrial por su tanque estercolero, una verdadera “máquina que administra un fertilizante líquido”, según la definición de sus propios creadores.

Inteligencia Artificial

En uno de los nuevos rubros incorporados al Premio, la empresa Computing Management fue galardonada con una Medalla de Plata por su “Equipo para control de calidad y pureza física de granos y frutos secos”.

Este desarrollo utiliza Inteligencia Artificial para clasificar cada dato de la muestra según su tipo y almacena los resultados junto con sus respectivas imágenes en una base de datos. Según destacó el jurado, la innovación representa un paso clave hacia la estandarización, optimización y modernización en el control de calidad y pureza física de los alimentos.

Por su parte, el ingeniero Hernán Ferrari, representante de la Universidad de Concepción del Uruguay en el jurado, sostuvo que el premio representa para la industria nacional un baluarte muy importante, porque “marca cómo está creciendo esa innovación de la industria”. En ese sentido, agregó: “Hace cinco años, el país estaba 15º en desarrollo de tecnología agropecuaria y hoy, está 11º. Los proyectos pasaron de mejoras mecánicas a electrónicas y hoy involucran software e inteligencia artificial”.

Parte del jurado que estuvo detrás de las ternas y premiaciones Exponenciar

También formaron parte del prestigioso jurado: Ing. Agr. Telmo Cecilio Palancar (UNLP); Sergio Marinelli (Facma); Luis Alberto Simone (Facma); Ing. Agr. Roberto Antonio Jesús Del Castagner (UNRC); Ing. Agr. Juan Julian Godoy Valdivieso (UNC); Pablo Sebastian Petit (UNC); Adriana Godoy (INTA); Héctor Huergo (Clarín Rural); Marcelo Amado. (Fauba); Silvio Zurzolo (UIA); Luis Negruchi (Aapresid); Alejandro Clérici (Cideter); Tomas Rademacher (Universidad de Bingen) y Thilo Keunecke (DLG).

La entrega y ceremonia de los premios se realizará en el marco de Expoagro 2027 edición YPF Agro, del 9 al 12 de marzo, en el predio ferial y autódromo de San Nicolás.

Organizado por Ternium y Expoagro con la participación de la Sociedad Alemana de Agricultura (DLG), es el único certamen argentino dedicado a la maquinaria agrícola y lleva 18 años en el sector. Busca estimular la tecnología nacional, mejorar la competitividad del sector y promover procesos más eficientes y sustentables.

Los ganadores de la 11a. edición

Medallas Oro

TNDM – Tandem No -Till Drill Module

Rubro: Siembra. Plantium S.A., Villa Constitución, Santa Fe.

Cabezal maicero Mainero MDD-200 versión IRT

Rubro: Cosecha. Carlos Mainero y Cía. SAICFI, Bell Ville, Córdoba.

ocuWeed 360 – Ecosistema de pulverización selectiva

Rubro: Protección de cultivos. Plantium S.A., Villa Constitución, Santa Fe.

Medallas Plata

Incorporadora de Purines. Ecopure Gen10

Rubro: Fertilización. Ecomanagement, Marcos Juárez, Córdoba.

Sistema de Descarga Automática para Tolvas Autodescargables

Rubro: Pos cosecha. Ombú, Las Parejas, Santa Fe.

Equipo para control de calidad y pureza física de granos y frutos secos

Rubro: Inteligencia Artificial. Computing Management S.R.L., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Medallas Bronce

Volteadora de Compost Hidropropulsada. Turner Hidro 3.000 Gen10

Rubro: Multifunción. Ecomanagement, Marcos Juárez, Córdoba.

Sembradora Neumática Autopropulsada

Rubro: Maquinaria, componentes y accesorios multifunción. Nova Sembradoras, Casilda, Santa Fe.

Embolsadora de forrajes con chasis articulado y suspensión neumática TITAN 900 Rubro: Maquinaria, componentes y accesorios multifunción. Richiger, Sunchales, Santa Fe.

Menciones Especiales

Diseño Industrial: Tanque Estiercolero. Tank 25000 Gen10. Ecomanagement

Diseño Industrial: TNDM – Tandem No -Till Drill Module. Plantium

Empresa extranjera por su aporte a la eficiencia operativa: Talking Tractor. Agco Argentina

Buenas Prácticas Agrícolas: ocuWeed 360 – Ecosistema de pulverización selectiva. Plantium

Buenas Prácticas Agrícolas: Incorporadora de Purines. Ecopure Gen10. Ecomanagement

Aporte a la Producción Intensiva: Sembradora Neumática Autopropulsada. Nova Sembradoras.