El video viral de una polvareda de tierra a causa de la sequía

El fenómeno de la sequía ha hecho estragos en varias regiones del país y a medida que pasan los días la situación se vuelve preocupante para los productores agropecuarios. Son ellos mismos los encargados de exponer los escenarios y el estado crítico de los cultivos a través de imágenes en las redes sociales. Esta vez, Santiago del Solar compartió en Twitter un video de un campo familiar donde se observa una gran capa de tierra que se levanta como consecuencia de la falta precipitaciones.

El hecho pasó en la estación Monroe, partido de Salto, en la provincia de Buenos Aires. “Esta es una zona donde normalmente llueve muy bien, es una zona maicera y estamos en un récord de sequía nunca antes visto. No tenemos estadísticas de sequía como la que tenemos desde abril a la fecha. Pudimos sembrar de a poco, a medida que caían 15 mm, 12 mm, 7 mm, pero los cultivos están en una situación espantosa. Cosechamos de trigo poco menos de la mitad: 9 quintales por hectárea frente a un habitual de 50 quintales. El resto, más de la mitad, lo tuvimos que pulverizar porque no había manera de cosechar, es decir que se perdió”, explicó Del Solar.

El viernes pasado, cuando se registraron lluvias en la región pampeana, también tuvieron algo de precipitaciones en esa localidad, con 15 mm que no fueron suficientes para contener la polvareda. “El problema es que desde abril a la fecha [diciembre 2022] llegamos a 129 mm acumulados, que no es nada. Los meses que más llueve son abril y octubre y prácticamente no llovió nada”, relató.

El productor Santiago del Solar compartió las imágenes de los efectos de la sequía

Explicó que, por la falta de precipitaciones, el perfil del suelo en esa zona está seco. “Un poquito de lluvia que hubo permitió sembrar, pero de ahí a que los cultivos sobrevivan en la situación en la que estamos, está complicadísimo”, detalló. En la zona, aseguró, no hay registros de una sequía de esta magnitud en el período otoño-primavera.

En los datos que registra Del Solar, en abril se registraron 13 mm cuando el promedio histórico de ese mes llegó a 91 mm. Entre junio y julio no hubo lluvias. A noviembre los milímetros acumulados históricos eran de 129 mm cuando en un año normal se ubican en 518mm.

La preocupación en el sector

En un informe, el Instituto de Clima y Agua del INTA hizo un relevamiento de las precipitaciones acumuladas de la última semana. En él se explica que “las lluvias más importantes de esta última semana, con acumulados entre 47 y 57 mm, se registraron en áreas de la región pampeana (centro, norte y este), Cuyo (centro-este), NOA (noroeste) y NEA (norte y sur). En otras áreas, si bien se registraron eventos, fueron de menores acumulados”.

La polvareda que se levanta en la zona por la falta de precipitaciones

En un relevamiento de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) se indicó para el caso del maíz en la zona núcleo: “En una semana los cuadros regulares y malos han aumentado un 24% y los buenos han descendido un 21%. De las 200.000 hectáreas de maíz temprano sembradas en la región núcleo, el 55% está regular y el 25% en mal estado. Solo se conservan en buenas condiciones un 20% de los cuadros”, detalló

LA NACION