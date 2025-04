Emergencia hídrica: en 9 de Julio piden acciones urgentes ante la gran cantidad de agua en los campos

Tras las intensas lluvias que semanas atrás dejaron bajo el agua unas 50.000 hectáreas en el partido bonaerense de 9 de Julio, y ante la creciente preocupación por el ingreso de agua desde distritos vecinos, un grupo de productores rurales se reunió con el ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez. Según relataron a LA NACION, durante el encuentro solicitaron que la provincia controle el ingreso de agua desde otros distritos, envíe maquinaria para tareas de mantenimiento y apoye la creación de un consorcio mixto. También advirtieron sobre el impacto económico que tiene esta situación.

“Un grupo de productores y productoras de 9 de Julio nos solicitó una reunión, que fue muy positiva. Tal como se acordó, seguimos adelante con un plan de trabajo conjunto. Ya hablamos con Hidráulica de la provincia y van a trabajar en la zona”, afirmó el ministro Rodríguez en diálogo con LA NACION.

Santiago Falco, productor y contador de varios vecinos de la zona, explicó que el principal reclamo es que la Dirección de Hidráulica evalúe el caudal de agua que entra al partido desde los municipios vecinos, ya que aseguran que es mucho mayor que el que logra salir. “Lo que pedimos es que articulen con Hidráulica para controlar mejor el ingreso de agua y evitar que 9 de Julio reciba más caudal del que puede evacuar”, sostuvo.

Plantearon la urgencia de contar con maquinaria para realizar tareas de mantenimiento en canales y caminos rurales. Según relató, en una reunión previa con la Dirección de Hidráulica, les informaron que, de cuatro retroexcavadoras, dos estaban rotas y las otras dos estaban trabajando en otra localidad. “Así, es imposible avanzar. Por eso pedimos que se envíe maquinaria provincial”, agregó Falco.

El tercer pedido fue el acompañamiento para crear un consorcio mixto, entre el sector público y privado, que se encargue de realizar obras de mantenimiento. “Hay experiencias exitosas, como en Tandil o Piamonte. La idea no es quitarle fondos al municipio, sino que la tasa que se cobra se destine directamente a los trabajos necesarios. Pero tiene que haber control, no puede ser 100% privado. Nosotros creemos en una gestión compartida”, aclaró.

En representación del gobierno provincial, además del ministro Rodríguez, estuvieron el director de Agricultura, Mariano Pinedo; el director de Emergencia Agropecuaria, Fabián Jara, y el subsecretario de Desarrollo Agrícola, Cristian Amarillo. Por parte de los productores participaron Alejandra Bombicini, Federico Ortiz, Sergio Di Piero, Patricia Gorza y Santiago Falco.

Según el productor, el ministro “se comprometió a coordinar con Hidráulica y a enviar maquinaria. Dijeron que esta semana habría novedades”. También se ofreció apoyo técnico y jurídico para avanzar con el consorcio mixto.

Más allá del agua acumulada, Falco, que además es contador en la zona de muchos productores, alertó por el fuerte impacto económico de esta situación. “Todos los productores se financian a cosecha. Los que tienen maíz tiraron cheques para abril, los de soja para mayo. Pero como no se pueden sacar los granos de los campos, no hay manera de vender”, explicó. “La mayoría está ensilando con silobolsa, pero eso no es una solución si no se pueden mover los camiones”, agregó.

Señaló que los productores ganaderos también están atravesando serias dificultades. Muchos deben arrear el ganado a caballo para trasladarlo a zonas más altas. Quienes necesitan vender por urgencia están en una situación muy complicada, ya que algunos habían adquirido hacienda en remates con la intención de pagarla con la venta de su propia producción, pero no pudieron moverla debido al mal estado de los caminos.

Para el productor, lo más grave es que esta no es la primera vez. “Ya nos tocó en 2001 y en 2012. En ese entonces se hicieron obras importantes, pero faltó mantenimiento”, recordó Falco. “En 2012 pasó algo muy parecido. No fue tanto por la lluvia local, sino por el agua que drenaba desde partidos vecinos, como Carlos Casares. Hay muchos canales no aprobados, y todo eso termina en nuestra zona: 12 de Octubre, Bacacay, French y Gallo Llorente”, agregó.

El problema se agrava porque esa zona, además, tiene poca pendiente. “Es un arenal, el agua no drena bien. Históricamente se hicieron cuatro canales troncales que funcionan muy bien, pero hoy les falta mantenimiento. Lo más grave es que toda la red interna, los desagües y cunetas al costado de los caminos, está tapada. Entonces el agua queda estancada”, detalló.

