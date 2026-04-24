Acuerdo en Quequén: los transportistas levantaron la protesta tras pactar una suba del 16% en la tarifa

Después de tres semanas de protestas en los accesos al puerto de Quequén, en Necochea, los transportistas autoconvocados llegaron a un acuerdo para levantar la medida de fuerza. El entendimiento se alcanza tras un conflicto que había ido en escalada desde comienzos de abril, con cortes y concentraciones en distintos puntos del país, en reclamo de una recomposición tarifaria en el transporte de carga de granos ante el fuerte aumento de costos, especialmente del combustible. Los propietarios de camiones accedieron a aceptar un incremento del 16%, bajo el compromiso de que las playas de estacionamiento privadas no aplicarían aumentos en lo inmediato, al menos hasta la convocatoria de una mesa provincial donde se volverá a discutir la estructura de costos del sector. La propuesta inicial de los acopiadores rondaba el 10%, en tanto, que los transportistas autoconvocados llegaron a pedir un 35%.

Como parte del acuerdo, también se estableció la creación de un índice de referencia que será elaborado junto a la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, con el objetivo de generar una herramienta técnica que permita actualizar tarifas de manera más transparente y consensuada. La iniciativa apunta a que todos los actores vinculados al área de influencia del puerto de Quequén participen del esquema.

A lo largo de los días, el conflicto en Quequén se había convertido en uno de los focos más sensibles de la protesta nacional, con fuerte impacto en la logística de granos hacia el puerto en plena cosecha y una tensión generalizada en el transporte de cargas. En las últimas los exportadores también advirtieron sobre 17 buques afectados que se encontraban en el mar a la espera de poder ser cargados. Estimaron pérdidas por 280 millones de dólares para el circuito económico local, por el avance de la protesta.

Hace una semana, se levantó la movilización que se desarrolló en más de 50 puntos del corredor exportador. Tras la oficialización del 14% de aumento que dispuso la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac), decidieron retomar los viajes. No obstante en Quequén, donde se inició la convocatoria, ese porcentaje fue considerado insuficiente por los transportistas autoconvocados, que en el arranque del conflicto pedían subas de entre 30% y 40% para volver a la actividad.

Los transportistas denunciaban que venían trabajando con tarifas atrasadas frente a una suba de costos, especialmente combustible, cubiertas, repuestos, mantenimiento y los valores de las playas para pernoctar. El argumento era que el gasoil llegó a representar hasta el 60%–65% del valor del flete que estaban cobran, lo que volvió inviable la actividad con las tarifas vigentes.

En paralelo, los productores de la región aceptaron convalidar el aumento del 16%, por encima del 14% que se había acordado en otras zonas del país, en un intento por destrabar el conflicto local. En la misma línea, los acopiadores acompañaron la decisión de las entidades de productores, avalando el nuevo esquema tarifario.

Participaron de la reunión María Jimena López, diputada de Frente Renovador; Miguel Ángel Bettili, director de Cargas de la Provincia de Buenos Aires; Mariano Carrillo, Presidente (int.) del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén; Gustavo Gavilán, director Gremial del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén; Egidio Mailland, representante de Cooperativas de Coninagro Sudeste; Juan Bautista Iriberri, Centro de Acopiadores de Cereales; Miguel Aguilar, Atcade; José Camiña, Secretario General del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA); Mauricio Miguel, Gerente General de Sitio 0 de Quequén S.A.; Justo Zugazua, representante de la playa de estacionamiento de Quetrans S.R.L.

La medida de fuerza significó millones de pérdidas económicas para la región

Otro de los puntos incluidos en el acuerdo refiere a los costos administrativos aplicados por los acopios. Según indicaron los transportistas autoconvocados, liderados por Walter Valentini, anteriormente se descontaba un 5% en concepto de gastos administrativos, mientras que ahora quedó formalizado que ese porcentaje se reducirá al 2%, uno de los reclamos que venían sosteniendo durante la protesta.

La cantidad de barcos granarios en la zona de Quequén

“El índice sugerido no logra convencer a los transportistas y las cámaras no querían volver a abrir la negociación, porque la tarifa no incluye la retención que se le hace a los transportistas por viaje. Entonces el aumento real no sería del 14% propuesto y el año pasado perdieron el 27% en relación a los costos que tienen que afrontar”, especificó López.

Según las cuentas que sacaban los transportistas, con el pedido del 20% el incremento habría sido de alrededor de 3200 pesos más por kilo, y aseguraban poder funcionar con una rentabilidad promedio.

“Los dadores de carga de la zona Necochea y los transportistas llegaron a un acuerdo para fijar la tarifa de referencia en esa zona con un 16%. Se levanta todo tipo de medida que impida el ingreso y la circulación de camiones a las terminales en Quequén”, indicaron desde Ciara-CEC.