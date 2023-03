Empresas de maquinaria agrícola y bancos están sorprendidos por el buen ritmo de los negocios en Expoagro

escuchar

SAN NICOLÁS.- Pese al mal momento que atraviesa el campo por la sequía, los expositores se muestran sorprendidos por el buen ritmo de negocios que se vive en Expoagro 2023. Empresas de maquinaria agrícola y bancos aseguran que concretaron un volumen de operaciones mayor al que esperaban, en medio de la compleja situación que atraviesa el sector agropecuario.

En una recorrida de LA NACION por el predio de San Nicolás, las firmas destacaron que esto es impulsado por las entidades bancarias que se presentan con ofertas de financiamiento que los productores abrazan frente a un panorama adverso. Esto ocurre tanto en la banca pública como en la privada.

“Estamos viendo un aumento de la demanda de financiamiento importante. Recién acabo de comparar con el año pasado y estamos en el doble del arranque de 2022 en Expoagro”, manifestó Marcelo Iraola, gerente de Banca Mayorista de Banco Galicia. “Nosotros presentamos las líneas de financiamiento hace una semana para poder estar disponibles y tenemos aprobadas líneas por $20.000 millones de pesos en cuatro días. Solo ayer se registraron 15 operaciones de financiamiento de compra de maquinaria agrícola. Así que estamos realmente sorprendidos”, agregó.

Es muy bueno el ritmo de negocios en la muestra Marcelo Manera - LA NACION

Resaltó que tienen una “expectativa enorme” de poder alcanzar 100.000 millones de pesos colocados en el marco de la exposición, de acuerdo con el objetivo que se pusieron.

Iraola contó que antes de evaluar la situación decidieron ir “firmes” con líneas de financiamiento porque sabían que lo que el productor necesita es “aire” para encarar la campaña. “Es la tormenta perfecta porque va a haber muy malos rindes y el precio tampoco es alto como para compensar. Así que el productor se consume la caja y se hace más difícil encarar la cosecha que viene”, indicó.

“Ayer fue un día fantástico de cierre de negocios. Acá te encontrás con una realidad diferente porque la diferencia entre la coyuntura de hoy y el negocio futuro es la financiación”, dijo Fernando Bautista, Head de Agronegocios de Santander Argentina.

“Es un gran año de oportunidades para financiar y todos los bancos estamos saliendo con ofertas muy competitivas para la compra de insumos, de hacienda y maquinaria agrícola en esquemas de préstamos prendarios”, agregó.

En el caso de la entidad, indicó que ofrecen préstamos de corto y largo plazo tanto en pesos como en dólares en condiciones muy competitivas. “Hoy un productor mixto que tiene ganadería atada al peso y agricultura atada a la salida de productos dolarizados, puede hacer el mejor combo, a conveniencia con tasas que realmente son muy negativas respecto de la inflación”, dice.

Al igual que Iraola, manifestó que comenzaron con “muchas más” operaciones que el primer día del año pasado. A ese incremento lo explica en que, por un lado, “hay muchos más equipos disponibles que el año pasado, aunque no abundan”; y por otro, que “empezó a traccionar la demanda en forma continua de los equipos usados”.

En ese último aspecto aclaró: “Nosotros no lo esperábamos, esperábamos financiar equipos usados de hasta 15 años, pero no que iba a traccionar tanto como lo está haciendo”.

La muestra es una vidriera de tecnología Marcelo Manera - LA NACION

Por último, Bautista manifestó: “Yo creo que va a ser una exposición récord por la cantidad de negocios que cerramos en el primer día y que ahora tenemos el stand repleto. Va a ser un gran año en ese sentido”.

Ayer, el Banco Nación había informado que en una hora se le terminaron $2500 millones de un crédito subsidiado con una tasa de interés fija de 39,50% exclusiva para los visitantes de Expoagro. Ante eso, elevó ese monto a $5000 millones. Asimismo, aumentó a $45.000 millones un volumen inicial de $22.500 millones. Para sorpresa, todo esto se agotó hoy.

Asimismo, de los US$100 millones para financiar exportaciones de bienes y servicios generados en el campo ya se dispusieron casi US$70 millones.

El Banco Provincia, en tanto, cerró más de 700 presolicitudes por más de 25.000 millones de pesos. Según dijeron, el año pasado fue una cifra similar en el orden de los 700 pedidos de créditos durante la primera jornada.

Maquinaria agrícola

En el sector de la maquinaria agrícola hay coincidencia de que en el primer día se superaron las expectativas. No obstante, reconocieron que por el contexto es difícil compararlo con el ritmo de negocios del último año.

Según Marcelo Anciuame, gerente comercial de Case IH, la muestra “arrancó con todo” y esperan que ese ritmo continúe. “Empezó con mejores expectativas de las que teníamos. Más allá del tema climático, que está afectando muchísimo, hubo muchas consultas y sigue habiendo intención de hacer negocios, con lo cual para nosotros es superpositivo”, dijo.

Explicó que al relevamiento lo hacen al final de la muestra, pero que ayer realizaron una reunión con los concesionarios y todos indicaron que “por lo menos un negocio había cerrado”.

En ese sentido, remarcó que si bien el tema climático es “muy fuerte”, algunos cambios en las tasas de interés de los bancos tanto públicos como privados “están ayudando también a generar o a replantear alguna posibilidad de recambio de unidades”.

En la misma línea, Juan Manuel López, de Pauny, empresa de capitales argentinos que produce tractores, remarcó la importancia de las ofertas de las entidades bancarias. “Hay muy buenos convenios bancarios, así que es fundamental tener ese apoyo porque sin eso, el panorama sería otro”, indicó. Manifestó que con la tasa que lanzó ayer el Banco Nación pudieron colocar préstamos a algunos clientes.

“Hasta las primera horas del martes tuvimos unas 90 consultas y a través del Banco Provincia cargamos muchas solicitudes que tienen una tasa muy buena, llevamos unas 75, y en el Banco Nación también bastantes”, dijo.

“Vinimos sin tanta expectativa y motivados, pero va a ser una buena exposición. No lo que fue el año pasado porque lo notamos con los productores que hablamos, pero con el apoyo de los bancos se va a justificar haber venido”, concluyó.

Hay una buena contidad de público en Expoagro Marcelo Manera - LA NACION

José Luis Dassie, director de Metalfor, dijo: “Ayer no hubo tanta afluencia de público en general, pero sí mucho publico especifico, el que directamente viene con ganas de hacer negocios o con un interés muy grande para poder concretarlo en el corto plazo. Ayer se pudo cerrar algunos negocios y obtener una importante cantidad de datos para poder seguir trabajando”.

Según precisó, versus el año pasado hasta el martes a primera hora estaban en un 80% en relación con los mismos días del año pasado. “Sabemos que la afluencia más fuerte se da miércoles y jueves con lo cual estamos con grandes expectativas”, comentó.

“Es un momento complejo en cuanto a lo climático, sobre todo muy fuerte en la zona núcleo, también creemos que es una oportunidad desde el punto de vista financiero para aprovechar esas tasas que se están ofreciendo en Expoagro; sabemos que los bancos vienen con ofertas agresivas y nosotros las acompañamos”, remarcó.

“El primer día hubo poca concurrencia, pero vinimos con unas expectativas no tan elevadas, y por ser el primer día en el contexto que estamos hubo buen caudal de negocios activos. Se están generando varios negocios”, afirmó Oscar Giorgi, gerente de marketing de Agrometal.

Aclaró que no se podría comparar con lo que ocurrió en 2022 por el volumen de negocios y clientes alcanzados. No obstante, se mostró optimista: “Si bien el ánimo no es el mejor se están generando más negocios que la expectativa que teníamos”.

Temas ActualidadExpoagro