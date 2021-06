Empresas del agro: tomar decisiones con un conocimiento especializado

La información contable de cierre de ejercicio, la información contable intermedia y los reportes en el agro permiten a las empresas tomar decisiones de inversión y de créditos, demostrar solvencia y liquidez y capacidad de generar recursos, evaluar el origen, las características y el rendimiento de los recursos financieros de la empresa y formar un juicio acerca de cómo se ha manejado la empresa en cuanto a solvencia, rentabilidad y capacidad de crecimiento.

Para elaborar esta información, las empresas agropecuarias cuentan una normativa específica, dentro de las normas contables argentinas e internacionales que consideran los efectos de la transformación biológica de las plantas y de los animales, como también los mercados en los que opera. Y por ello si la información presentada no contempla estas circunstancias específicas, carece de relevancia y razonabilidad.

En la actividad agropecuaria, la ganancia se genera por la producción y no por la venta, ya que estas empresas operan en mercados donde no controlan el precio. Por ello, el costo se encuentra desvinculado del costo incurrido. El enfoque de tomar la venta como centro de ingreso y no realizar una medición adecuada de los activos, se observa en muchos informes contables.

Ese tipo de informes desnaturalizan la realidad económica de las empresas e informan muchas veces un resultado erróneo porque no registran resultados de tenencia originados en los cambios de precios relativos de los bienes.

La información contable preparada siguiendo las normas de reconocimiento, medición y exposición específica del sector agro permiten otorgar al productor información de alta calidad técnica sobre la gestión de los entes agropecuarios, consagrando el principio de unicidad de la información contable.

La empresa agropecuaria debe ser considerada una industria con la transformación de sus activos en procesos productivos, hasta la obtención de los productos agropecuarios. Se pueden clasificar sus procesos productivos en terminales, si se identifica un punto de finalización y continuos, en donde no se reconoce un punto de finalización.

Es importante la presentación de los informes contables y de información financiera del sector por segmentos de actividad, dado que ello contribuirá a una mejor información sobre el aporte de cada actividad a la contribución marginal y permitirá verificar su comportamiento respecto de las otras actividades.

Por último, pero no menos importante, es importante invertir tiempo y dinero en estas tareas, ya que en la contabilidad comienza toda la imputación, es donde se da origen a cualquier generación de información para la toma de decisiones, reportar a terceros o la familia.

Sin una correcta imputación, solemos ver empresas que por un lado llevan la contabilidad y por el otro lado la gestión. Tener la pericia, el conocimiento de los diferentes procesos administrativos, productivos y comerciales termina siendo una variable de cualquier proyecto de generación de información, permitiendo a la empresa convivir sistémicamente la contabilidad y la gestión.

Como en los impuestos del agro, la contabilidad requiere de conocimientos especializados porque en una industria con sus múltiples particularidades y con márgenes finos, todas las estrategias cuentan.

El autor es socio de Barrero & Asociados

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project