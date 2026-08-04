En Aapresid: una empresa presentó sus avances en variedades de soja editadas genéticamente

La edición génica avanza como una de las principales herramientas para desarrollar una nueva generación de variedades de soja editadas genéticamente con mayor rendimiento, mejor adaptación al cambio climático y resistencia a enfermedades. En ese escenario, GDM presentó en el Congreso Aapresid los avances de su programa de investigación y reveló que ya cuenta con eventos en evaluación para la Argentina, con vistas a desarrollar sus primeros productos comerciales.

Estos avances fueron presentados por Camila Ribeiro, supervisora de Biotecnología de GDM Brasil, invitada por DONMARIO Semillas, marca insignia del grupo. También participaron del panel Patricio Munilla, gerente de marca DONMARIO, y Jerónimo Costanzi, gerente de Desarrollo de Productos Autógamas de GDM.

Ribeiro explicó que GDM trabaja junto con The Traits Company, startup radicada en Carolina del Norte, Estados Unidos, especializada en el descubrimiento de genes mediante herramientas genómicas. El objetivo es identificar genes asociados con características agronómicas de interés, como mayor rendimiento (más vainas por planta y mejor llenado de granos para alcanzar mayores rindes), tolerancia a sequía (plantas que utilizan mejor el agua manteniendo su productividad) o resistencia a enfermedades y uso eficiente de nutrientes.

“The Traits Company realiza la investigación genómica para identificar genes de interés y lleva adelante transformaciones en soja y maíz. En Brasil hacemos la transformación de soja y la validación molecular hasta obtener una planta lista para ser evaluada a campo”, sintetizó.

Camila Ribeiro, supervisora de Biotecnología de GDM Brasil; Jerónimo Costanzi, gerente de Desarrollo de Productos Autógamas de GDM; y Patricio Munilla, gerente de marca DONMARIO Gentileza DONMARIO

Una vez identificado el gen, el desarrollo de un primer evento editado demanda alrededor de 50 días, mientras que la obtención de materiales homocigotas requiere aproximadamente otros 90. De este modo, en menos de cinco meses puede obtenerse un evento listo para comenzar los ensayos. “Hoy sabemos exactamente qué gen estamos modificando. La edición génica permite realizar cambios puntuales y luego comparar cientos de eventos para identificar los de mejor desempeño”, señaló Ribeiro.

Ribeiro aclaró, que la etapa más extensa comienza después del trabajo de laboratorio, cuando es necesario multiplicar semillas, realizar ensayos en diferentes ambientes y determinar cuáles de los eventos poseen verdadero potencial comercial.

Por su parte, Costanzi, explicó que la selección de los futuros productos contempla el análisis integral del rendimiento, la estabilidad, la repetibilidad de los resultados y la adaptación a diferentes ambientes.

Patricio Munilla y Jerónimo Costanzi

“Para avanzar, un material debe demostrar competitividad consistente en distintas regiones, campañas y condiciones productivas. Así seleccionamos variedades con alto potencial, estabilidad, sanidad, adaptación y una propuesta de valor diferencial”, resumió. Según mencionaron los expertos, el aumento del rendimiento continúa siendo la principal prioridad de los programas de investigación. “El objetivo es producir más en una menor superficie de tierra”, puntualizó Ribeiro.

A su vez, destacó que el cambio climático impulsa el desarrollo de variedades con mayor tolerancia a sequía, frío durante la germinación y altas temperaturas, así como resistencia a enfermedades e insectos. Actualmente, la compañía cuenta con eventos que están siendo evaluados en variedades adaptadas a la Argentina y realiza ensayos en múltiples ambientes de Brasil, Estados Unidos y nuestro país.

El cambio climático impulsa el desarrollo de variedades con mayor tolerancia a sequía, frío durante la germinación y altas temperaturas, así como resistencia a enfermedades e insectos Don Mario

Ribeiro también señaló que el mayor obstáculo para que estos desarrollos lleguen al mercado ya no es tecnológico. “El principal desafío está hoy en los aspectos regulatorios necesarios para comercializar los productos”, indicó.

En ese sentido, la experta destacó el marco regulatorio establecido por Brasil, que permitió agilizar los procesos de evaluación. “Todavía no tenemos un producto comercial, pero estamos muy cerca porque contamos con numerosos eventos en evaluación”, aseguró.

La empresa semillera presentó en el Congreso Aapresid los avances de su programa de investigación genética Gentileza DONMARIO

En esa línea, Munilla también destacó la importancia de consolidar el reconocimiento a la propiedad intelectual para que estas tecnologías puedan estar disponibles en la Argentina. “Cada campaña, nuestro principal objetivo en DONMARIO es ofrecerles a los productores más y mejores variedades. Actualmente gracias a Sembrá Evolución logramos dar pasos firmes, mediante un sistema multi industria, hacia un mercado más competitivo y transparente”, afirmó.