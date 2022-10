En Brasil hay un tractor que es sensación y explicaron qué debería pasar para que llegue a la Argentina

escuchar

SAN PABLO, Brasil-. En el 7° Congreso Nacional de las Mujeres de Agronegocios, una firma de maquinaria agrícola presentó el primer tractor a base de biometano, lanzado en este país en febrero de este año. El producto, que actualmente se fabrica en Europa, podría llegar a la Argentina en los próximos años, aunque desde la empresa indicaron a LA NACION que primero se tendrán que superar algunas trabas relacionadas con la importación de nuevas tecnologías.

“¡El tractor va a llegar a la Argentina y toda Latinoamérica! Entre enero y febrero se va a hacer un trabajo muy similar al que ya se hace en Brasil que es conocer el mercado”, dijo Juliano Perelli, especialista en marketing de Producto de New Holland Agriculture, quien indicó que la gran dificultad ahora es conocer cuánta gente de la Argentina está preparada para la producción del gas. “Hoy tenemos mucha materia prima, pero no tenemos el gas preparado y eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Ha sido un desafío para Brasil y probablemente lo será para la Argentina”, adelantó.

El tractor se lanzó en Europa, en 2020, con la idea de impulsar el sector agropecuario y la economía. En total, afirmó, ya hay 200 máquinas que trabajan en el Viejo Continente. “Esto permite una nueva opción de economía de combustible. En Brasil tenemos mucha materia prima para poder producir este combustible, donde lo principal es el desecho de los animales, vegetales y orgánicos. Esto no se aprovechaba y ahora es posible hacerlo; permitirá una nueva forma de sustentabilidad y fertilización para el agro”, describió el experto.

Juliano Perelli, especialista en marketing de Producto de New Holland Agriculture

El tractor es 100% “movido” con biometano. “Tenemos el único tractor del mundo producido 100% con la parte agrícola. Por eso, es importante que desde el sector se tome relevancia sobre la visión de la sustentabilidad y el medio ambiente”, afirmó Perelli. El desafío, expresó, está puesto en dar a conocer este tipo de maquinaria en el campo. “Lo primero es aprovechar los desechos de los animales que se tiene en cualquier lado y procesarlos para generar el gas. En el segundo proceso se hace la purificación, relacionada con la limpieza del gas, que debe tener el 95% de pureza para que trabaje perfectamente”, añadió.

Consultado sobre el potencial para la Argentina, expresó: “En la Argentina tienen muchas oportunidades de trabajo para este tipo de tractores. Es una tarea muy ardua, hay que hacer una encuesta de mercado para saber el nivel de implementación”. Contó también que se hace algo muy similar en Brasil. “Dependiendo del volumen de producción del equipo, las ventas y todos los procesos claros podríamos producirlos acá en Brasil. Tenemos el tractor, pero lo primero es pensar en el combustible”, puntualizó.

Perelli explicó que en Brasil en este momento también tienen demoras en la importación de maquinaria y repuestos como se presentan en la Argentina, aunque acá consiguen tener las herramientas en un término de seis a ocho meses. “En la Argentina tenemos que hacer un trabajo mucho más arduo, porque tiene la parte económica que es preocupante también para nosotros y el resto del mundo, porque son una parte importante en la producción agrícola mundial”, dijo.

Paulo Maximo, director de marketing de New Holland

En esa línea, Paulo Maximo, director de marketing para Latinoamérica, resaltó: “Para nosotros la energía sostenible es muy importante. Somos líderes en energía limpia y trabajamos bajo ese pilar. Ya lanzamos un tractor de biodiésel, uno de hidrógeno y ahora este de biometano. La idea es que los productores puedan trabajar en sus campos con todo el sistema de biomasa, aprovechando los residuos minerales, vegetales y orgánicos para generar, a través de ellos, un gas que alimenta el tractor. Esto reduciría los costos en los combustibles y ayudaría el medioambiente”.

El directivo contó que en la Argentina en este momento ven más demanda que oferta de maquinaria agrícola. “El productor argentino está invirtiendo. Muchas veces tenemos pedidos que no podemos cubrir por la capacidad productiva, pero las previsiones para el próximo año son buenas”, amplió y agregó que las inversiones que hacen en Brasil también las realizan en la Argentina, tanto en agricultura de precisión como en otros desarrollos.

Importaciones

El mayor desafío que tiene la empresa en la Argentina, expresó, está relacionado con las trabas a las importaciones. “Se da por las imposiciones de fabricación local y poder colocar productos nuevos en la planta de Córdoba, que no es fácil para nosotros que se desarrolle un producto nuevo. Estamos todos los días trabajando constantemente para tener una cadena de suministros para tener más productos disponibles en la Argentina”, describió. Si bien tienen tractores y cosechadoras de alta gama en la Argentina, no cuentan con toda la última generación como sí sucede en otros países de la región. “Desarrollar el producto lleva tiempo, hay un plano de desarrollo y lleva tiempo. No es de un día para el otro que se logra hacer toda la línea de los productos”, sostuvo.

Sobre los problemas que surgieron a principios de la pandemia con la provisión de los neumáticos, afirmó que pudieron superar gran parte de estos, aunque todavía están teniendo algunos a nivel mundial, que podrían estar relacionados con la guerra en Ucrania. “Está en un 80% resuelto. Ahora, la expectativa es que en los próximos meses esto se resuelva”, resumió.

Juliano Perelli, especialista en Marketing de Producto de New Holland Agriculture, mientras presentaba el producto