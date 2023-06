En el campo le preguntaron a Massa si va a ser candidato y sorprendió con su respuesta

escuchar

Rodeado de decenas de productores, al ministro de Economía, Sergio Massa, le preguntaron si va a ser candidato a presidente. Fue anoche, en un momento mientras en Coninagro, una de las entidades del campo, se servía un asado. Massa, según comentaron asistentes al encuentro, “no dio una respuesta contundente”.

“No contestó más allá de que él quiere dedicarse a la situación del país como ministro”, señaló un asistente a la reunión a la cual Massa estuvo acompañado por su secretario de Agricultura, Juan José Bahillo.

Según las fuentes consultadas, el funcionario deslizó que “no ve posible que un ministro de Economía sea candidato a presidente al mismo tiempo”. De todos modos, de nuevo, a los asistentes les quedó claro lo antes señalado: “No dio una respuesta contundente”.

Massa permaneció tres horas en el lugar. “Está abocado a la situación [del país], nos dijo que tiene el congreso del Frente Renovador”, agregaron. En efecto, mañana se hará el Congreso Nacional del Frente Renovador en el estadio Arenas (exDirect TV) en Tortuguitas, Malvinas Argentina. Allí podría haber más definiciones del devenir político del ministro.

Los asistentes al encuentro indicaron que el funcionario remarcó el concepto de que está trabajando para “tranquilizar a los mercados”. Este medio consultó cerca de Massa si iban a comentar algo sobre las preguntas políticas que le hicieron al ministro en Coninagro y declinaron responder.

Estas fueron algunas de las definiciones que el ministro dejó en el encuentro con los productores. Massa llegó con el anuncio de $1000 millones para los productores de las cooperativas que se podrán aplicar a los no bancarizados que dependen, justamente, de la ayuda que puedan conseguir de una cooperativa.

Massa, Laucirica y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo

“El fondo rotatorio busca que, a través de las cooperativas, llegue a esos productores. Es más una ayuda para los no bancarizados”, señaló Elbio Laucirica, presidente de Coninagro. El dirigente reconoció ante LA NACION que, si por ejemplo se mide en cuántas hectáreas de trigo alcanzan para la siembra con ese monto, no es mucho. En rigor, los fondos servirían, si todo se mide en base a ese cereal, para unas 7200 hectáreas. Sin embargo, Laucirica remarcó que se trata de una ayuda a los no bancarizados.

Según pudo saber este medio de distintas fuentes, el encuentro con Massa fue “distendido” y hubo “aportes de ambas partes”. Agregaron sobre el fondo: “Pudimos acceder a este fondo que, si bien parece mucha plata, no es tanta, pero es para los productores no bancarizados que no tienen otra posibilidad de financiarse que con las cooperativas”.

En la reunión a Massa le sacaron conversaciones sobre otros temas. Uno de ellos es la normativa del Banco Central (BCRA) que prorrogó, en marzo pasado, el encarecimiento del crédito para todos los productores que tienen más de un 5% de soja en stock. En el encuentro con los representantes de Coninagro, el ministro de Economía recordó que le había enviado una carta a Miguel Pesce, presidente del Banco Central (BCRA) para que se de marcha atrás con la restricción que, más allá de los productores de soja, afecta a otros que realizan otras actividades.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, Massa en el encuentro no habló de una derogación pero dejó las puertas abiertas a que, si el tema avanza en el BCRA, el 5% hoy contemplado se eleve a otro porcentaje. “Lo deseable es que se suspenda”, dijo allí Laucicira. Agregó: “Muchos hacen la reserva [del grano] para pagar el alquiler”.

Por otra parte, antes de retirarse al funcionario le pidieron que apoye la ley de incentivos para el agro que tomó como base un plan del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Esa iniciativa está en el Congreso y apunta a que con diversos beneficios se pueda exportar más y generar empleo. Massa escuchó y, dijeron asistentes a este medio, anticipó que va a enviar, por su parte, un proyecto para fomentar a las economías regionales.