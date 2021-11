En el campo ven un “punto de inflexión” y piden saldar “viejas deudas”

En el campo interpretaron los resultados de las elecciones legislativas, que a nivel nacional dieron como ganador a Juntos, como un “punto de inflexión” para que el oficialismo y la oposición trabajen por los problemas del país. Además, en el sector consideraron que se abre una oportunidad para que se “salden viejas deudas” con la actividad, como una ley para avanzar en una eliminación de las retenciones. En este contexto, consideraron también que el mensaje de las urnas al Gobierno es para que se revalorice al “interior relegado”.

“La política en general tiene que poner la oreja en este resultado”, señaló Jorge Chemes, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). “Estos números muestran que los cuestionamientos de CRA han tenido sustento y que el malestar del campo ha sido un común denominador con muchos segmentos productivos, económicos y de trabajo que conforman la economía y la sociedad argentina”, agregó.

Según precisó Chemes, más allá de las lecturas sobre ganadores y perdedores, desde la entidad aspiran a que el resultado “definitivamente” sea “el punto de inflexión para que oficialismo y oposición trabajen en la búsqueda de soluciones a los graves problemas comunes de todos los argentinos”.

Jorge Chemes, presidente de CRA

“CRA no simplifica este momento político en un resultado electoral. Necesitamos ver más allá. Esperamos que, a dos años de gestión de este Gobierno, haya una reacción seria y de fondo para que el campo y todos los que generamos trabajo, alimentos, y recursos genuinos podamos trabajar, invertir y progresar”, precisó Chemes.

Según el ruralista, “el mazazo que sufrieron algunos actores de la política no es otra cosa que una respuesta ciudadana a lo poco y pobre que le dio la política en estos últimos años”.

“No hay que perder de vista que los resultados electorales fueron de banquina a banquina en un período de tiempo muy corto. Eso habla de la insatisfacción de los argentinos”, señaló.

Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)

Para Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), tras las elecciones el nuevo Congreso “tiene la oportunidad de saldar las viejas deudas” con el campo.

“Por ejemplo, una ley de semillas acorde a los tiempos que vivimos, una nueva ley fiscal para que el campo pague impuestos como los otros sectores y también una ley que ponga fin a las retenciones a las exportaciones, entre otras iniciativas”, dijo.

“No nos importa quién gane sino que se hagan las cosas que hay que hacer para que desde el sector podamos hacer nuestro aporte a que la economía crezca y se desarrolle. El campo tiene ganas de aportar en beneficio de toda la Argentina”, agregó el dirigente de la Rural.

Pino precisó que el pedido para el Gobierno “en primera instancia” es el siguiente: “Abra totalmente las exportaciones de carne porque nuestro país no puede seguir dejando pasar oportunidades”.

El presidente de la entidad también solicitó “que dejen de lado los intervencionismos en los mercados ya sea en las materias primas o bien en los precios de los alimentos”.

Mensaje

En opinión de Elbio Laucirica, presidente interino de Coninagro, si bien en la provincia de Buenos Aires se achicó la diferencia de las PASO entre Juntos y el Frente de Todos, “el mensaje de las urnas es el de revalorizar el interior hoy relegado y refuerza el pedido para que el Gobierno se aboque a los problemas trascendentes de la sociedad, como son la inflación, la alta carga fiscal y la inseguridad, entre otros”.

El presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica

“Los resultados electorales, adversos al Gobierno en prácticamente todas las provincias, es indicativo del reclamo del interior por políticas que propicien el trabajo y el empleo, el fomento de las pymes y de la inversión productiva y el agregado de valor. Y, por sobre todo, la descentralización de la política”, afirmó.

“Con estos resultados, hoy más que nunca se hace necesario contar con una agenda que contemple estos temas, con acuerdos y consensos que nos permitan superar los problemas que tenemos, para el bienestar de todos, y en donde los 17 objetivos del desarrollo sostenible seguramente son la base para estos consensos”, remarcó Laucirica.

El trabajo de las entidades

Para Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), tras los comicios “no hay nada que festejar” y sí, en cambio, hacer un “verdadero trabajo”.

“Terminaron los comicios, las campañas y el tiempo en que los políticos hicieron sus campañas. Creo que ahora comienza el verdadero trabajo de la FAA, las demás entidades y el sector agropecuario. Estoy convencido de que no hay nada que festejar”, sostuvo.

“Se votó, tal como lo expresó la ciudadanía en las urnas, para frenar un proceso en donde el Gobierno venía tomando decisiones equivocadas. Pero eso no significa que con quienes han sido elegidos ya se resolvió el problema. Es nuestro sector, el agropecuario, uno de los que con mucha contundencia puede y debe marcar un rumbo a seguir, pedir que nos saquen el pie de encima para que podamos producir y generar desarrollo, progreso en el interior y generar trabajo, para sacar a la gente de la dolorosa pobreza”, remarcó.

Achetoni agregó: “Estoy convencido de que no vamos a salir de esta tremenda situación festejando no haber perdido por mucho o haber ganado por poco o por mucho y mucho menos echándose culpas unos a otros. De la crisis en la que como país estamos sumidos se sale reconociendo errores, sentándose a dialogar porque un pueblo se los pide e interpela a través de las urnas, y no porque se les antoje o porque es la forma más marketinera de hacer demagogia o socializar con otros partidos las responsabilidades que a cada uno le caben”.

Carlos Achetoni, de FAA

El dirigente de FAA expresó que la entidad espera que la nueva composición del Congreso abra una nueva etapa para el país.

“Una en la que las distintas fuerzas políticas sean finalmente capaces de escuchar lo que los ciudadanos le dijeron. Es fundamental que se construyan políticas públicas consensuadas. Y las urnas expresaron que es tiempo de que eso se haga realidad. Se ha dado un paso para que tengamos un Congreso capaz de ejercer un contrapeso con el gobierno central, para hacer escuchar las voces de los argentinos y las necesidades de las provincias”, indicó.

Para Achetoni, “sorprendió el mensaje del presidente de la Nación anunciando que convocará a la oposición y enviará un plan al Congreso”. Al respecto, dijo: “Lamentamos que esa decisión sea después de una derrota electoral y no haya sido parte de su plan de Gobierno en estos dos años que ya transcurrieron”.

“El país y todos los argentinos hemos estado sufriendo la inflación, la creciente pobreza, muchos hemos perdido seres queridos y/o condiciones de vida en este tiempo. Por lo que esperamos que, finalizados tantos meses eternos de campaña, el Gobierno pueda focalizarse en dar respuestas a tantas necesidades y la oposición esté a la altura para que entre todos podamos salir adelante”, agregó.

El presidente de FAA dijo que el sector debe marcar postura para el que considera tiene que ser “el rumbo a seguir” para “construir el futuro”.

Por su parte, para Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), el mensaje de las elecciones ha sido “muy claro”. Ahora, indicó, se necesita ver “el contenido del sostenimiento político de la situación”.

“Antes de un llamado al diálogo debe aparecer una sostenibilidad política del Gobierno para transitar estos dos años”, dijo. “Debe aparecer la política bien entendida”, apuntó.