“Operación internacional”: el Gobierno fustigó a un medio alemán que habló del consumo de carne de burro

Luego de que una carnicería de Chubut ofreciera carne de burro para asado y asegurara haber vendido 500 kilos en apenas dos días, la polémica escaló rápidamente y terminó involucrando al Gobierno en una dura respuesta pública contra la cadena alemana DW. Lo que comenzó como una noticia curiosa vinculada a una experiencia comercial aislada derivó en un cruce político e ideológico sobre el consumo de carne vacuna en la Argentina, los precios de los alimentos y hasta las denominadas “agendas globalistas”.

La controversia se originó a partir de la difusión de la venta de carne de burro en una carnicería de la Patagonia, donde, según trascendió, la demanda sorprendió por su velocidad. La dueña del comercio sostuvo que se comercializaron “500 kilos en solamente dos días”, dato que disparó múltiples reacciones en redes sociales por tratarse de un producto inusual para el consumo argentino.

A partir de ese caso, la cadena alemana DW publicó en su cuenta de X un video en el que relacionó la experiencia con la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la carne vacuna en el país. Según planteó el medio extranjero, “uno de los motivos es que cuesta la mitad de precio que la carne vacuna”, al tiempo que remarcó que “la carne de vaca está cada vez más cara y en el último año subió casi un 70%, el doble que la inflación”.

Carnicería argentina vende carne de burro ante la subida de la vacuna



Agotó 500 kilos en dos días. La venta se realizó con un permiso provincial provisorio, ya que en Argentina el consumo de carne de burro no está regulado a nivel nacional. La iniciativa llega en un contexto de… pic.twitter.com/ViE89vyCIr — DW Español (@dw_espanol) April 28, 2026

En ese mismo informe audiovisual, el medio destacó el peso cultural del asado en la dieta nacional y sostuvo: “El asado, la carne a las brasas, define a la cultura gastronómica argentina”. Bajo esa premisa, vinculó el interés por la carne de burro con la evolución de los precios de la carne vacuna.

El posteo detalló que “solamente en marzo el incremento fue de un 10%”, y agregó que “se paga ya $18.500 por kilo en promedio, mientras que la carne de burro se vendió a $7500 en esta carnicería de la provincia de Chubut, aunque aclararon que fue un precio promocional”.

Además, DW explicó que “la venta contó con un permiso provincial provisional, porque en realidad la venta de carne de burro no está regulada en la Argentina a nivel nacional”, y mostró imágenes de una degustación realizada en una parrilla de la Patagonia, donde “pudieron comer chorizo, matambre o vacío de burro”.

Respuesta oficial

La publicación tuvo una inmediata repercusión política. En el Gobierno recogieron el guante y salieron a responder, desde @RespOficial_Arg, con dureza a través de la misma red social, con un mensaje en el que acusaron al medio extranjero de intentar perjudicar la imagen del país.

“El medio extranjero DW, que viene operando a diario en la Argentina, amplifica una vez más un caso aislado y marginal con el claro propósito de dañar la imagen de la República Argentina”, sostuvo la cuenta de respuesta oficial del Gobierno.

En esa misma línea, la administración nacional buscó relativizar la importancia del episodio al remarcar que “se trató de una única carnicería que comercializó una cantidad mínima de un producto absolutamente ajeno a los hábitos alimentarios y tradición gastronómica de los argentinos”.

La respuesta oficial también defendió la política económica del Gobierno y aseguró que la situación del consumo de carne en la Argentina muestra señales positivas. “Bajo el gobierno del presidente Javier Milei, la inflación se ha reducido drásticamente y la economía avanza con determinación en su proceso de estabilización, ordenamiento y recuperación”, indicaron.

Para respaldar esa afirmación, la gestión libertaria citó cifras oficiales. “Durante 2025 el consumo per cápita total de carnes aumentó un 3,85%, alcanzando los 116,4 kg por habitante, y la producción porcina creció un 15,7% en el primer trimestre de 2026”, señaló.

En el mensaje también reivindicaron el rol de la carne vacuna dentro de la cultura alimentaria local y afirmaron: “Nuestro país mantiene uno de los niveles más altos en consumo per cápita de carne vacuna de la más alta calidad, pilar irrenunciable de nuestra identidad cultural y productiva”.

Sin embargo, el tramo más polémico de la respuesta oficial llegó cuando el Gobierno vinculó el episodio con disputas ideológicas globales y apuntó contra sectores del kirchnerismo. “Más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista: los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados”, sostuvieron en la cuenta de Oficina de Respuesta Oficial.

“Más grave aún sería si esta administración hubiese sido kirchnerista: los argentinos ni siquiera estarían consumiendo carne, sino directamente insectos y productos derivados”, sostuvieron en la cuenta de Oficina de Respuesta Oficial Santiago Filipuzzi

La comunicación concluyó con una referencia directa a los debates internacionales sobre proteínas alternativas: “Prevalecieron las costumbres argentinas frente a las agendas globalistas que promueven la sustitución de la carne tradicional por insectos, como las que opera sistemáticamente el citado medio”.

La experiencia puntual de una carnicería vendiendo carne de burro quedó así rápidamente desbordada por un debate más amplio sobre precios, consumo, identidad cultural y narrativa política. Lo que en principio parecía una curiosidad comercial terminó convirtiéndose en una discusión nacional en la que se cruzaron estadísticas, ideología y cultura alimentaria.