En la Rural pagaron $23 millones por una camiseta firmada por Lionel Messi

Una camiseta de la selección argentina firmada por Lionel Messi se vendió en la previa de un importante remate ganadero en la Exposición Rural de Palermo en la suma de $23 millones.

El hecho se registró el martes pasado, pero cobró gran notoriedad en las últimas horas en los pasillos de la muestra de Palermo, que concluye este domingo con la presencia del presidente Javier Milei para la inauguración oficial. La subasta estuvo a cargo de la firma consignataria Alfredo S. Mondino, de Río Cuarto, para un fin solidario. Sergio Amuchategui, consignatario de hacienda y creador de Rústicos, una serie de remates de la raza bovina Angus, fue el comprador de la camiseta.

La camiseta firmada se subastó para un fin solidario

Quien logró la firma de la camiseta fue el exjugador Pablo Aimar, integrante del equipo técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina. Aimar, oriundo precisamente de Río Cuarto, tiene muy buena relación con la familia Mondino, con quien incluso comparte un desarrollo inmobiliario en la zona llamado Estancia Vicentina.

Como se mencionó, el remate de la camiseta firmada tenía un fin solidario, en este caso en beneficio de Caburé Rugby. Se trata del equipo de rugby inclusivo de Urú Curé, nacido en Río Cuarto en 2021. En el equipo se desempeñan chicos que presentan alguna discapacidad y en la iniciativa tienen una activa participación exjugadores que hacen un puente de conexión de los jóvenes con el deporte.

Según la información disponible, la iniciativa tiene un equipo liderado por Salvador Mosso. Los jugadores estuvieron en diversos encuentros y giras por diferentes lugares de la Argentina. Integrantes del equipo representaron al país junto a Pumpas XV en el Mundial de Mixed Ability en Pamplona, España, en 2025.

“Es una camiseta de la selección firmada por Messi y la hizo firmar Pablo Aimar, amigo de la familia Mondino”, contaron a este medio. “Todos querían colaborar”, indicó Roberto Mondino, rematador, sobre la subasta de la camiseta firmada por Messi. A Mondino, que conocía la acción del equipo de rugby, se le ocurrió precisamente la Exposición Rural de Palermo para dar a conocer de esta manera la iniciativa que llevan adelante con el deporte.

Según pudo saber este medio, la subasta se inició en un valor de $500.000 y, de manera repentina, fue escalando hasta el valor finalmente concretado. Tras la subasta, la acción fue muy comentada en el predio de Palermo. “Me gustó mucho la obra [del equipo de rugby]. Yo jugué al rugby, me gustó mucho lo que hacen, la causa. Hacen que los chicos entrenen y jueguen partidos. Pablo Aimar, como es de Río Cuarto les consiguió una camiseta firmada por Messi y la rematamos”, amplió el consignatario de hacienda. Según remarcó Mondino, el evento lo que hizo fue mostrar la solidaridad del sector.

En este marco, a este medio destacaron que lo que hizo Caburé fue construir una comunidad donde los distintos actores, desde los jugadores a las familias tienen un espacio. Como se dijo, la subasta de la camiseta se abrió en $500.000. Amuchategui, el comprador, tuvo una importante competencia. De hecho, otro interesado de Monte Maíz, en el sur cordobés, lo corrió hasta el valor de $22 millones.

En diálogo con LA NACION, el comprador contó que la subasta se dio en la previa de un remate ganadero importante de Alfredo S. Mondino con el total de 23.000 cabezas de ganado. Después de haber adquirido la camiseta, Amuchategui tuvo diversos llamados de interesados en tenerla, pero por ahora les respondió que no.

“No sabía que se remataba; fue una sorpresa cuando la mostraron ahí. Fue antes de arrancar el remate, cuando uno de los exjugadores contó el proyecto”, dijo. Para Amuchategui, comprar la camiseta fue, “más allá del valor”, aportar a “una causa tan noble en el marco de Palermo”. En el marco del remate, el comprador dijo: “Sentí que era el momento, Messi es el deportista más importante de la historia”.

“Camisetas firmadas por Messi debe haber, pero esta es por un motivo benéfico. Me llamaron para comprarla y les dije que no”, concluyó.