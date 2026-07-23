“No hay que esperar ningún anuncio en particular”: Caputo enfrió la posibilidad de medidas cuando Milei visite la Rural

En medio de las expectativas en el campo por la posibilidad de que el presidente Javier Milei aproveche el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo, el próximo domingo, para anunciar nuevas medidas para el sector, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó este miércoles enfriar esas versiones. Al llegar al predio de la Sociedad Rural Argentina (SRA) para un almuerzo con dirigentes de la entidad, aseguró: “No hay que esperar ningún anuncio en particular”.

Consultado por la prensa, el funcionario fue categórico. “No, los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular”, respondió.

Las declaraciones llegan después de que, en las últimas semanas, distintos referentes del agro manifestaran su expectativa de que el Presidente pudiera anunciar una nueva reducción de los derechos de exportación, especialmente para la carne vacuna de novillo, que todavía tributa retenciones del 5%, o una aceleración de la baja de la carga tributaria en los granos, durante el tradicional discurso que brindará en la pista central de Palermo.

“Los datos de las agencias calificadoras son más alentadores", dijo el funcionario Ricardo Pristupluk

Además de referirse a la Rural, Caputo fue consultado por la evolución de la economía y destacó la mejora de la calificación de riesgo del país. “Los datos de las agencias calificadoras son más alentadores, no solo por la mejora en la calificación, sino que realmente muestra que hay un cambio estructural en el país y eso es lo que están viendo todos”, sostuvo.

En ese sentido, afirmó que los indicadores muestran una recuperación sostenida de la actividad económica. “Cuando le sacamos la estacionalidad y lo que se llama el ruido económico, nos concentramos en la tendencia ciclo, la economía está creciendo desde hace 26 meses consecutivos, cosa que no pasaba hace más de 15 años. Entonces, todos los motivos para estar optimistas”, señaló.

Noticia en desarrollo