Hizo historia en Palermo: Limangus logró el “1-2” en la prueba que mide la mejor calidad de carne

La raza Limangus consolidó una destacada actuación en la 138a. Exposición Rural de Palermo al obtener los máximos reconocimientos en el Block Test, la evaluación objetiva de calidad de reses que culminó el 17 de julio pasado en el frigorífico Frigolar, luego del Concurso de Novillos realizado en la pista central.

Con la participación de 11 lotes, equivalentes al 11% del total de novillos remitidos al concurso de todas las razas, “las cabañas de la raza Limangus volvieron a demostrar el potencial carnicero de la raza, alcanzando resultados sobresalientes tanto en la pista como en la faena”, dijeron en la asociación de criadores.

En detalle, durante el Concurso de Novillos, el Gran Campeón Limangus fue el corral 44 de cabaña La Tregua, de Daniel Bovetti; mientras que el Reservado Gran Campeón Limangus correspondió al corral 49 de La Negra SA., con genética Los Vascos.

Destacaron que en el remate realizado tras la jura, donde los novillos de todas las razas compitieron en igualdad de condiciones, el mejor precio fue para el corral 44 de Cabaña La Tregua, que alcanzó $5250 por kilo, mientras que el segundo mejor valor correspondió al corral 49 de La Negra SA, vendido a $4950 por kilo.

“La comercialización estuvo a cargo de Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. Pero el mayor reconocimiento llegó con los resultados del Block Test, donde las reses de todas las razas son evaluadas objetivamente por sus características carniceras. Allí, Limangus logró un histórico “1-2”: cabaña La Tregua, de Daniel Bovetti, obtuvo el premio a la Mejor Res de toda la Exposición, mientras que cabaña El Saino, de Matías Polidoro, alcanzó la Segunda Mejor Res, ambas compitiendo frente a ejemplares de todas las razas participantes", informaron.

Gran Campeón Hembra Limangus

A estos resultados, dijeron, se sumó la destacada actuación de cabaña Los Choles, de Administración Cook, que obtuvo el tercer mejor Área de Ojo de Bife (AOB) entre todas las razas, reafirmando la excelencia carnicera que caracteriza a Limangus.

La participación de la raza en Palermo continuó el lunes pasado con las juras de clasificación de reproductores, “donde volvió a exhibirse el alto nivel genético de las cabañas expositoras”.

La Gran Campeón Hembra fue el ejemplar RP 2, del box 1142, de Agrinsur SRL; la Reservada Campeón Hembra, el RP 30, del box 1144, de Jorge Gentili y Carlos Ojea Rullán; mientras que la Tercer Mejor Hembra correspondió al RP 1, correspondiente al box 1149, de Juan Francisco Escala.

En machos, el Gran Campeón fue el RP 585, del box 1109, expuesto por Jorge Gentili y Carlos Ojea Rullán. El Reservado Campeón Macho fue el RP 976, del box 1103, de Leonardo Abel Hernández, y el reconocimiento al Tercer Mejor Macho correspondió al RP 1110, del box 1091, de Agrinsur SRL.

“Los resultados obtenidos en Palermo ratifican el excelente momento que atraviesa Limangus. El desempeño sobresaliente en el Block Test, donde las razas compiten en igualdad de condiciones bajo mediciones objetivas, junto con el nivel exhibido en las juras de clasificación, reflejan el trabajo sostenido de los criadores para desarrollar una genética que combina productividad, eficiencia y una calidad de carne reconocida por toda la cadena ganadera", finalizaron.