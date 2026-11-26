Si en años normales, esto es sin el fenómeno extremo deL Niño, las pérdidas de rendimiento en soja por las enfermedades de fin de ciclo se ubican entre un 8 y un 15 por ciento, para una temporada como la actual esas cifras pueden aumentar considerablemente si no se protege al cultivo de manera preventiva.

“Este año esperamos condiciones muy buenas para el cultivo, pero también para las enfermedades”, señala Juan Pérez Brea, gerente de Cultivo de Soja de BASF Soluciones para la Agricultura. “Esto podría implicar hasta un 30% menos de rendimiento, una pérdida más que significativa cuando los tratamientos hoy cuestan aproximadamente 40 kilos de soja y cuando tienen un retorno de por lo menos 10 veces en lo que hace a la inversión”, agrega el especialista.

Pero, más allá de las cuestiones climáticas particulares, el manejo de las enfermedades de fin de ciclo en soja enfrenta un escenario cada vez más desafiante. Y es que el uso reiterado de determinados fungicidas y modos de acción a lo largo de sucesivas campañas puede ejercer una presión de selección que favorece la aparición y proliferación de poblaciones de patógenos menos sensibles o resistentes. En este contexto, el principal desafío ya no pasa solamente por controlar una enfermedad en una campaña puntual, sino por diseñar estrategias que permitan sostener la eficacia de las herramientas disponibles en el tiempo.

La problemática ya cuenta con datos y antecedentes concretos. Dos estudios del especialista de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires Marcelo Aníbal Carmona (“Role of Fungicide Applications on the Integrated Management of Wheat Stripe Rust” y “Fungicide resistance in Cercospora species causing cercospora leaf blight and purple seed stain of soybean in Argentina”) señalan que en Cercospora kikuchii se han reportado cepas resistentes a estrobilurinas y una pérdida significativa del poder de control de cyproconazole frente a este patógeno. También indicó que se observan disminuciones en la eficiencia de control de Cercospora y Septoria a medida que avanzan las campañas.

“Este año esperamos condiciones muy buenas para el cultivo, pero también para las enfermedades”, dice Juan Pérez Brea, gerente de Cultivo de Soja de BASF Soluciones para la Agricultura.

Hacia un buen manejo de las resistencias

Los especialistas coinciden en que uno de los cambios necesarios en el abordaje sanitario de la soja es dejar de pensar el manejo de resistencias como una respuesta frente a la pérdida de eficacia, para abordarla de manera preventiva integrando diferentes modos de acción y evitando la dependencia reiterada de una misma herramienta.

Dentro de esta estrategia, el fungicida Melyra® combina Revysol® (mefentrifluconazole) y F500® (pyraclostrobin), dos principios activos pertenecientes a grupos diferentes, lo que permite integrar diferentes modos de acción dentro de una misma herramienta y posiciona al fungicida como parte de un programa de manejo antiresistencia.

“El fungicida Melyra® resuelve el inconveniente que estamos teniendo a nivel de enfermedades de fin de ciclo porque incorpora un triazol con la capacidad de controlar las cepas que han perdido sensibilidad o tienen resistencias a algunos activos para recuperar así esos kilos que hoy estamos perdiendo con las herramientas tradicionales”, explica Pérez Brea. Es decir, la clave está en no repetir los mismos principios activos o modos de acción sino incorporar una estrategia de rotación y diversificación.

Melyra® es un fungicida preventivo en el que sus principios activos se complementan de modo que su combinación aporta acción sistémica y mesosistémica, así como persistencia y eficacia prolongada. Es decir, el valor del producto de BASF no se explica solo desde la eficacia inmediata, sino desde su lugar dentro de una estrategia sanitaria más amplia, orientada a combinar modos de acción y preservar las tecnologías.

Además, el fungicida Melyra® controla enfermedades de fin de ciclo en soja como mancha marrón (Septoria glycines) y tizón de la hoja/mancha púrpura de la semilla (Cercospora kikuchii), además de roya asiática.

El abordaje sanitario de la soja debe ser preventivo e integrar diferentes modos de acción para evitar la dependencia de una misma herramienta. Christopher Boswell

Monitorear y prevenir

Por último, desde BASF recomiendan al productor no esperar a percibir una caída evidente de eficacia para modificar su programa sanitario, porque cuando una tecnología comienza a mostrar fallas de control asociadas a resistencia, el problema ya está instalado. Y, sobre todo, estar alertas al desarrollo del cultivo y monitorear el lote.

“Cuando miramos las enfermedades de fin de ciclo, muchas ya las tenemos en la semilla, por lo que un buen punto es un análisis previo del lote”, comenta Juan Pérez Brea. “Nosotros siempre empezamos a monitorear y hacemos las aplicaciones en estados reproductivos. R3 y R5 son los momentos óptimos. Pero si el cultivo viene con mucha presión de enfermedad, tal vez tengamos que hacer alguna aplicación más temprana. La aplicación la marca el progreso de la enfermedad dentro del cultivo y no un estado fenológico exacto”, resume.

Por eso, en definitiva, una buena estrategia debe considerar varios elementos: monitorear la evolución sanitaria del lote, utilizar los fungicidas en el momento recomendado, evitar la dependencia de un único modo de acción, combinar y alternar herramientas con diferentes mecanismos de acción y preservar la sensibilidad de los patógenos y la vida útil de las tecnologías.

Más información aquí.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.