Enlist. La soja suma una nueva tecnología para controlar las malezas resistentes

En momentos donde quienes sembrarán soja empiezan a tomar decisiones, esta campaña hay una gran novedad que no puede pasarse por alto: la llegada de materiales con la tecnología Enlist al cultivo más sembrado del país. Con la problemática de las malezas al tope de las preocupaciones de los productores, esta nueva herramienta puede resultar clave para controlarlas.

YPF Agro, a través de su marca exclusiva Illinois y de sus más de 100 distribuidores en todo el país, comercializará variedades con la tecnología Enlist para abastecer una demanda siempre alta. “No solo somos una de las tres empresas que tendrá buen volumen de sojas Enlist, sino una de las dos que contará con los grupos más largos, que se siembran sobre todo en el norte del país”, señala Ernesto Santamaría, responsable de Desarrollo de Producto y Generación de Demanda de la compañía.

Como parte de un acuerdo exclusivo con GDM, responsable de la investigación y el desarrollo de las variedades, YPF Agro puede ofrecer materiales con genética de punta que van de los grupos de madurez 4 al 6. “Con ellos podemos atender el 85% de la demanda de los productores argentinos y más ahora con la tecnología Enlist, que era muy esperada por todos”, detalla Santamaría.

En la Argentina, el 75% de la inversión en fitosanitarios se destina a herbicidas, justamente porque el problema de las malezas es el más grande que tiene actualmente la agricultura nacional. Es en este contexto, y en un país en el que todos los lotes tienen al menos una maleza resistente, que la biotecnología había aportado a la soja argentina, hasta ahora, herramientas que proporcionaban controles parciales, como las variedades tolerantes a glifosato, por ejemplo.

Con los materiales Enlist lo que se gana son variedades resistentes a dos nuevos herbicidas: 2.4 D Enlist Colex D, un producto sistémico y total para el manejo de malezas de hoja ancha, y glufosinato de amonio, clave para el manejo de escapes y como herramienta de doble golpe. La gran ventaja de YPF Agro es que su amplio paquete de soluciones cubre de punta a punta de la campaña las necesidades del productor, ofreciendo todos los productos propios del sistema, tanto semillas como fitosanitarios, y asegurando una cobertura nacional. “Nuestra extensa red de distribución tiene la mayor capilaridad del agro argentino”, agrega Santamaría.

Resumiendo, las variedades YPF Agro que están disponibles en esta campaña son las siguientes:

● Enlist IS 46.1 E STS (suma tecnología STS, resistente a los herbicidas de la familia de las sulfonilureas), IS 52.1 E y IS 60.1 E STS.

● Las tolerantes a glifosato IS 46.5 RR STS e IS 52.0 RR STS.

● IS 62.1 IPRO STS, con tecnología INTACTA para protección contra los principales insectos lepidópteros.

En tanto es una de las marcas que lidera el lanzamiento de Enlist en la Argentina, Illinois tendrá el 70% de su oferta concentrada en esa tecnología, montada además sobre una genética muy competitiva desarrollada por GDM. Sin embargo, YPF Agro no descuida las otras necesidades que pueden tener los productores y pone también a su disposición el resto de las tecnologías.

“Todas nuestras variedades tienen un germoplasma muy competitivo, pero las biotecnologías no son mágicas. Tiene que haber un sistema de producción integral que, en el caso de Enlist, debe ser mirado desde el barbecho. Esta solución no viene a reemplazar a los herbicidas residuales y pre emergentes, pero es una alternativa nueva y poderosa que igualmente debe ser implementada con todo el paquete de Buenas Prácticas Agrícolas que requiere la agricultura de hoy”, concluye Santamaría.

Para mayor información o consultas podés contactarte o acercarate a la Red de distribución de YPF Agro.

https://www.ypfagro.com.ar/distribuidores.php

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

