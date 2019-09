Entre las vacas y la política. Lavagna apuesta a "llegar a un ballottage"

Roberto Lavagna, atento a la jura de la raza Angus Crédito: Mauro V. Rizzi

BALCARCE.- Vacas y política. A casi un mes de las elecciones presidenciales que lo tienen como uno de los candidatos, Roberto Lavagna tuvo una alegría. "La Clo", una cabaña de Angus que maneja con su esposa Claudine, y que debe su nombre justamente a ella, ganó el premio Reservado Gran Campeón Macho de la exposición de terneros de esta raza bovina en el marco de LA NACION Ganadera.

Fue el miércoles pasado. Casi como uno más de los tantos cabañeros y productores que llegaron a esta muestra organizada por LA NACION con Expo Balcarce, Lavagna se mostró atento a lo que pasaba en la pista de jura. El segundo podio en el lugar de esta categoría le dio un espaldarazo a "La Clo" en un rubro muy competitivo y confirma que esta cabaña, ubicada en Máximo Paz, partido de Cañuelas, y nacida en 2007, se viene abriendo paso entre otras grandes cabañas.

En este contexto, y en una ciudad donde en cuya plaza central se ven carteles que dicen "Lavagna al ballottage", muy cerca del lugar donde estuvo parando el candidato en el transcurso de la muestra, el exministro de Economía consideró que ve al Gobierno en "retirada" y que su objetivo es justamente "llegar a un ballottage". Lavagna fue requerido en la exposición. Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION, hizo en su discurso de apertura de la muestra un reconocimiento a la presencia del candidato con un pedido de aplauso.

El ejemplar con el que Lavagna ganó el Reservado de Gran Campeón Macho Ternero Angus

Según el candidato, al Gobierno hoy no le alcanza para recuperarse tras el resultado de las últimas PASO donde sufrió una dura derrota.

"Sería sorprendente porque la ventaja fue muy importante (de Alberto Fernández) y, por otro lado, en materia económica-social no han ocurrido cosas que alivien la situación del Gobierno. Sería extraño que haya algún cambio. Nosotros desde Consenso Federal lo que hacemos, a pesar de las distancias, es de apuntar a llegar a un ballottage", dijo el candidato en diálogo con LA NACION. Luego remarcó sobre el escenario para el Gobierno: "Lo veo en situación de retirada".

El candidato habló así más allá de lo que muestran las encuestas que lo ubican en un tercer lugar. Al respecto, señaló sobre los sondeos: "La credibilidad de las encuestas ha quedado tan afectada que a uno le digan lo que le digan tiende a ser muy escéptico. Falta poco, ahí veremos lo que la gente vota. No me desespera eso, me importa no perder el rumbo, no ser atrapado por ninguno de los extremos que crearon, la grieta, seguir por este camino del medio, pero no vacío de contenido".

Lavagna remarcó que su espacio hizo propuestas que fueron tomadas tanto por el Gobierno como otras fuerzas políticas. "Varias de nuestras propuestas, como la rebaja del IVA, rebaja de Ganancias, ponerle plata en el bolsillo a los argentinos, la emergencia alimentaria, son todas propuestas originarias de Consenso Federal, que a su debido tiempo fueron tomadas o por el Gobierno o por partidos de la oposición", precisó. Señaló que al espacio le dio satisfacción que se tomen sus propuestas.

Para el exministro, en el país se necesita llevar adelante una mirada global sobre la economía, no solo sectorial. Su visión vino tras una consulta sobre qué medidas podría aplicarse para el agro.

El candidato siguió la competencia en la exposiciòn Crédito: Mauro V. Rizzi

"Las vistas sectoriales suelen ser muy atractivas, porque uno dice tal o cual medida específica, pero la Argentina no necesita una vista sectorial, sino global. Lleva ocho años de estancamiento económico, cuatro años con el gobierno anterior y cuatro con este gobierno, algo pasa en la Argentina. Está claro que los extremos no van más, ni de un lado ni del otro", remarcó. "Lo primero que hay que hacer es un replanteo global sobre por qué la economía, con los factores de producción que tiene disponibles, lleva ocho años estancada y después meterse en lo sectorial".

"Crecer 4% por año"

Para Lavagna, "primero hace falta un ordenamiento macroeconómico que haga viable que la Argentina vuelva a crecer 4% por año", una tasa que indicó tuvo en los últimos 8 años el resto de los países de América Latina, con la excepción tanto de la Argentina como de Brasil.

En esta línea, indicó que se requiere una mirada global. "El consumo, la inversión y las exportaciones son tres rueditas complementarias. El que apuesta a una sola, fracasa. El Gobierno anterior apostó al consumo, fracasó. El gobierno actual apostó a las inversiones, fracasó. No entienden que la macroeconomía es una lógica de conjunto", subrayó.

Consultado sobre si aceptaría ser ministro de un eventual mandato de Alberto Fernández, Lavagna fue categórico: "Yo soy candidato a presidente, punto".

En las últimas semanas, voces del espacio del Frente de Todos como Felipe Solá propusieron entre otras medidas el regreso de una junta de granos como intervención frente a cualquier suba del precio del pan.

Lavagna dijo que este tipo de medidas "son antiguas" y remarcó: "Fíjese que, en el caso de las juntas, las últimas dos que quedaron en el mundo, la de Canadá y de Australia, cerraron o están en proceso de cierre. Las juntas y el grado de intervencionismo estatal en el agro y otros sectores tuvieron mucho que ver con la salida de la posguerra, donde todos los países del mundo, sobre todos los europeos, se vieron obligados para el proceso de reconstrucción crear organismos de diverso tipo, pero eso pasó hace más de 70 años. Personalmente no me parece de mucho sentido ninguna de esas medidas", expresó.

"En general, en materia económica, si se le saca el pie de encima al sector privado, lo que significa bajar impuestos, eliminar mil reglamentaciones inútiles, vamos a tener una respuesta mayor que por la vía del intervencionismo", concluyó.