Para agendar: el acceso al crédito para el agro será eje de un panel en Expoagro

El próximo miércoles, durante la muestra, referentes del sistema financiero y del mercado de capitales debatirán sobre el financiamiento productivo

La actividad se llevará a cabo el 11 de marzo a las 11 hs en el Auditorio AgTech
El acceso al financiamiento para el sector agroindustrial será uno de los ejes durante la próxima edición de Expoagro 2026, que se realizará entre el lunes y el viernes próximo en el predio ferial y autódromo de San Nicolás. En ese marco se llevará a cabo el panel “El crédito que mueve al agro”, donde referentes del sistema financiero y del mercado de capitales analizarán los desafíos y oportunidades para ampliar el crédito productivo.

Lo informó la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog), desde donde destacaron que la actividad está prevista para el 11 de marzo a las 11 en el Auditorio AgTech y contará con la participación de representantes de entidades financieras, del mercado de capitales y del sistema de garantías para pymes.

Inversión de US$20 millones: la familia Brito suma un socio para un frigorífico y tomarán un 30% más de empleados

Entre los expositores estarán Pablo Pereyra, presidente de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog); Fernando Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores (MAV); Daniela Ison, jefa de Financiamiento Pyme de Banco Santander Argentina; y Florencia Román, gerente de Alianzas Comerciales de Banco Galicia.

Según se informó, el encuentro se da en un escenario económico que demanda mayor competitividad, innovación e inversión sostenida. Es así que el financiamiento se consolida como un factor determinante para el crecimiento de productores, pymes y empresas agroindustriales.

Buscan ampliar las posibilidades de desarrollo del sector agropecuario
Los especialistas proponen generar un ámbito de diálogo técnico e institucional orientado a identificar herramientas concretas que fortalezcan el entramado productivo y se amplíen las posibilidades de desarrollo del sector productivo.

Resaltaron que Casfog, a partir de esta iniciativa, reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema de garantías como herramienta clave para ampliar el acceso al financiamiento y contribuir al desarrollo sostenible del agro.

Según informó recientemente Expoagro, la edición 2026 estará marcada por una amplia oferta de financiamiento para el sector agropecuario. Bancos públicos y privados desplegarán en la exposición líneas de crédito promocionales para maquinaria, compra de insumos y capital de trabajo, con condiciones especiales vigentes durante la muestra y herramientas digitales para agilizar la aprobación de operaciones. Las entidades prevén ofrecer distintas herramientas financieras orientadas a acompañar el ciclo productivo del agro y facilitar inversiones en maquinaria, insumos y capital de trabajo.

